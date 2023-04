Stavba arény se přiblížila, město se nakonec se stěžovateli dohodlo

„Chci mít jistotu, že mají všechny informace a dobře je chápou. A chci, aby se ke všem dostaly nezkresleně také všechny nabídky ze strany města,“ avizoval.

Ve čtvrtek odpoledne už potom obě strany představily výsledek setkání novinářům.

„V tuto chvíli jsme došli k nějaké dohodě. Je to maximum toho, co je schopno město udělat, a naopak, co jsou obyvatelé dotčené Tyršovy ulice schopni akceptovat,“ oznámil Ryška.

Bourat se bude také v neděli

V praxi to znamená, že každá strana udělala určitý ústupek. Město se například postará o další opatření, která by měla snížit prašnost a hlučnost. Navíc vyčlení peníze, z nichž by obyvatelé mohli případně hradit různé opravy a údržbu svých domovů.

„Už stavba malého zimáčku byla dost náročná a vesměs všechny byty se pak kvůli obrovské prašnosti musely vymalovat. A je jasné, že to obyvatelé nechtějí hradit ze svého. Stačí, že v tom nekomfortu budou muset nějaké tři roky bydlet,“ uvedl právník Jaroslav Homolka, který stěžovatele zastupuje.

Naopak jeho klienti nakonec ustoupili ze svého požadavku, aby se alespoň v neděli na stavbě nové jihlavské arény nepracovalo. „Firma, která vyhrála výběrové řízení na stavbu arény, ji musí postavit za 26 měsíců. Pokud by to nesplnila, byl by to pro ni velký problém. Je tudíž jasné, že kdybychom jim ještě vzali víkendy, bylo by to nepřijatelné,“ vysvětloval Ryška.

Díky zmiňované dohodě by se snad už ale žádný další problém objevit neměl.

„Teď už jen zbývá hodit to na papír a podepsat. Já bych moc rád, aby se to stihlo ještě do konce tohoto týdne,“ zmínil primátor. „A potom musí zastupitelstvo schválit finance na zmiňované opravy a údržbu bytů, které nejsou součástí projektové dokumentace,“ dodal s tím, že mimořádné zastupitelstvo se i kvůli tomu sejde 11. května.

Pokud všechno půjde jak má, mělo by se v létě začít s bouráním starého zimního stadionu.