Chceme stavět halu tak, aby to co nejmíň bolelo, oznámilo vedení Jihlavy

Plánovaná výstavba Horácké multifunkční arény je v současné době v Jihlavě nejdiskutovanějším tématem. Znovu to potvrdila veřejná debata, kterou k záměru připravil jihlavský magistrát.

Na novou halu za minimálně 1,9 miliardy korun nyní městu chybí přibližně půl miliardy korun. Stávající zimní stadion je navíc už čtyři měsíce zavřený kvůli nevyhovujícímu technickému stavu a hokejová Dukla Jihlava musí hrát mimo město.

Přibližně 60 lidí přišlo v pondělí navečer osobně diskutovat na radnici. V publiku se sešli fanoušci Dukly, někteří z nich v dresech klubu. Přítomni byli i někteří stávající zastupitelé či kandidáti do letošních voleb. Dalších přibližně 140 lidí sledovalo debatu online. Její záznam je k vidění na YouTube kanálu města.

Na otázky odpovídali primátorka Karolína Koubová (Fórum), její náměstek Petr Ryška a radní David Beke (oba ODS). Debatu zahájil třetí jmenovaný, který zrekapituloval jednotlivé kroky vedení města k výstavbě arény. Ukázal i její 3D model.

Menší hala už nebude zajímavá pro promotéry

Město získalo na financování stavby 500 milionů korun od kraje, 300 milionů má slíbeno od Národní sportovní agentury a 600 milionů má pokrýt úvěr.

Do zadávací soutěže šel projekt s předpokládanou cenou 1,3 miliardy. Pak ale přišla válka na Ukrajině, inflace a růst cen stavebních materiálů. Jak moc ceny vzrostly, ukázalo výběrové řízení, kdy firmy řekly, že jsou schopny postavit halu za částky v rozmezí 1,9 až 2,25 miliardy. To je o půl miliardy víc, než kolik mělo město připraveno.

Diskutující zajímalo, jaký scénář mají radní v této situaci připravený. Podle Bekeho jsou možné čtyři varianty. Tou první je sehnat chybějící peníze. Druhou možností je stavbu rozdělit na etapy. V tomto případě by byla podle něj úspora nízká. Třetí variantou je ukončit projekt a provizorně opravit stávající stadion za přibližně 600 milionů. „Pokud by se hala renovovala víc, tak pod 1,2 miliardy nepůjdeme,“ přiblížil radní.

Další možností je ukončit projekt a udělat jen halu pro dva tisíce lidí. „Ale ta nebude zajímavá pro promotéry,“ poznamenal Beke. A upozornil na analýzu, podle níž by velká aréna mohla mít spádovou oblast až 13 milionů lidí. Atraktivitu by pak mohla ještě zvýšit plánovaná zastávka vysokorychlostní trati v Jihlavě.

Podle náměstka Ryšky je zájem pořádat v aréně velké sportovní turnaje. Například basketbalové, volejbalové či tenisové. Stejně tak kulturní a společenské akce včetně velkých koncertů a výstav.

Správné vytěžení vklad vrátí za dva roky

Diskutující rovněž zajímalo, jakou variantu vedení města preferuje. „Měli bychom se snažit halu postavit, protože benefity, které by to mělo přinést, se budou pohybovat v řádech miliard. Pokud by se hala vytěžila rozumným způsobem, mohla by za dva roky přinést stejnou částku jako vklad,“ konstatoval radní Beke.

Také Ryška je pro sehnání zbývajících peněz a zahájení stavby v co nejkratší době.

„To, že se trh dostal tam, kam se dostal, není naše vina. Vybíráme nejméně bolestnou variantu, jak to postavit,“ uvedla primátorka Koubová a upozornila, že součástí projektu je i podstatná úprava veřejného prostoru.

Do debaty se zapojil i opoziční zastupitel Radek Popelka (ANO). I on podpořil stavbu arény. „Za mě je nejjednodušší sehnat zbytek peněz a co nejrychleji se pustit do stavby. Cokoli jiného by znamenalo pro Duklu Jihlava ztrátu další sezony,“ dodal.

Další z otázek byla, kde chce město chybějících 500 milionů vzít. Podle Ryšky je jednou z možností mírné navýšení úvěru města. Ten zatím činí 600 milionů korun. „Nechceme jít ale o moc výš. Město by si mohlo půjčit přibližně ještě o 150 až 200 milionů víc,“ podotkl Ryška.

Stát do sportu řadu let nic nedá, říká Ščerban

Jak dodala Koubová, ekonomický odbor nyní zpracovává analýzu, která má ukázat, do jaké výše úvěru by byla půjčka pro město bezpečná. Analýza pak bude podkladem k dalšímu rozhodnutí zastupitelů o případném navýšení úvěru.

Další finance chce město hledat v dotačních titulech, ať již evropských, či státních. Oslovuje i soukromý sektor.

Tazatelé dále chtěli vědět, zda není možné projekt ještě více „osekat“ a tím ušetřit. Podle Bekeho by to ale znamenalo přepracování celého projektu, vypsání nové soutěže a tím celkové zdržení.

Jednatel Dukly Bedřich Ščerban navíc upozornil na to, že Národní sportovní agentura (NSA) v dalších letech zřejmě nebude vypisovat nové dotační tituly. „Buďme opatrní, jak dlouho budeme projekt držet. NSA nám ještě chvíli počká, ale dlouho to nebude. Stát do sportu na dlouhou řadu let nic nedá,“ řekl.

Další rozhodování o Horácké multifunkční aréně bude zřejmě už na nově složeném zastupitelstvu, které vzejde ze zářijových komunálních voleb.