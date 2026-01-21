Areál hájenky Černé lesy u Jihlavy čeká rekonstrukce. Stát má až 150 milionů

Až na 150 milionů korun by mohly vyšplhat náklady spojené s rekonstrukcí Hájenky Černé lesy. Projekt přípravy Centra neformálního vzdělávání v blízkosti Brtnice u Jihlavy vzešel z architektonické soutěže, v níž už v roce 2022 zvítězila dvojice Martin Rusin a Martin Frei ze společnosti Rusina Frei Architekti. Radní počítají s využitím až 20 milionů z evropských dotací.
Náklady spojené s plánovanou rekonstrukcí zchátralého areálu Hájenky Černé lesy by se mohly vyšplhat na 150 milionů. | foto: Luboš Laudin

„Částky se v čase dynamicky měnily, ceny šly nahoru,“ zmínil na prosincovém zastupitelstvu radní za ANO Jiří Pokorný. „Během debat, při kterých jsme to řešili, několikrát padlo, jestli by to celé nemohlo být levnější. Ale pokud se bavíme o rozšiřovaní zázemí pro děti a mládež, zajištění toho, aby volný čas byl tráven smysluplně, včetně enviromentálních záležitostí, jde o opravdu velmi pozitivní projekt,“ dodal radní.

Samotný objekt Hájenky je starý více než dvě století. Jedná se o bývalou fořtovnu a jízdárnu, která historicky patřila majitelům brtnického panství - rodu Collaltů. V nedávné minulosti Hájenku využíval Dům dětí a mládeže (DDM) Jihlava, který ji měl v dlouhodobém nájmu od města Jihlava. Od roku 2021 však musela být táborová základna uzavřena.

„Nevyhovuje hygienickým a bezpečnostním standardům. Měli jsme strach tam vodit děti,“ uvedl tehdy ředitel DDM Vilibald Prokop. „Problémy jsou z hlediska statiky, jsou tam vlhké zdi, na hraně životnosti jsou i krovy. Hájenka dlouhodobě nebyla v ideální kondici,“ popsal. Před dvěma lety se pak přestalo jezdit i do chatek v místním areálu.

Město se proto v roce 2022 rozhodlo pro opravu chátrajících budov. Původní odhad byl 30 až 40 milionů korun, skutečné náklady však mnohonásobně vzrostly. Ještě před rokem primátor Jihlavy Petr Ryška (ODS) odhadoval cenu rekonstrukce na 90 až 105 milionů korun.

Moderní technologie budou. Ale ne pro děti

Na prosincovém zastupitelstvu byl navýšen rozpočet o dalších 37 milionů korun. „Po výběrovém řízení a aukci se nepodařilo cenu srazit na původně předpokládanou, ale je výrazně vyšší,“ vysvětlil Ryška a pokračoval: „Nicméně, když jsme si udělali rešerši, tak na takto velký objekt s celoročním provozem bychom se ani po novém soutěžení, ani po přepracovávání projektu, na výrazně nižší cenu nedostali. Buď by se to muselo celé odpískat, nebo by se musela udělat výrazně menší stavba.“

Stavební zakázku vysoutěžila firma Zelený z Brtnice. „Na realizaci stavby má zhotovitel dva roky,“ podotkl radní David Beke (ODS). „Předpokládám, že v únoru by mohlo dojít k podpisu smlouvy a za dva roky bychom mohli mít Hájenku hotovou.“

Hájenku Černé lesy na Jihlavsku podmáčí voda, která dřív léčila

Součástí opraveného areálu by měly být ubytovací kapacity pro 70 osob v hlavní budově, dalších 70 ve venkovních chatkách, prostory pro vzdělávání i volný čas jako herny, učebny, společenské místnosti a velká jídelna se cvičnou kuchyňkou. Venkovní prostory by měly nabídnout plochy pro hřiště, koupací biotopové jezírko či společenské ohniště. „Věci, které myslí na aktivní trávení času dětí v přírodě, bez mobilů a moderní techniky,“ říká Beke.

Moderní technologie však na místě nemůže chybět. „Těm se dnes nedá úplně vyhnout, dost často i z legislativních či bezpečnostních důvodů. Kamerový systém či signál pro šíření wi-fi tam bude. Ale nebude určený pro to, aby si tam děti hrály hry na mobilu a byly zašité někde v postelích. Bude fungovat pro pracovní komunikaci v rámci areálu, přípravu materiálů pro pedagogy, případně pro turisty a organizované skupiny, které přijedou a budou si chtít areál pronajmout,“ dodal Beke.

Počítá se až s 20 tisíci přespáními za rok

I nadále se počítá s tím, že celý areál bude provozovat DDM. Projekt byl připravovaný při intenzivní komunikaci s pedagogy. „Věřím, že spousta věcí, které si přáli, tam je. A věřím, že se na to moc těší,“ doplnil Beke.

Počítá se s celoročním provozem areálu a velkou obsazeností. „Provoz by si měl sám na sebe vydělat, měl by být naopak maličko ziskový,“ přeje si Ryška.

Takhle by měl celý komplex podle představ architektů a vyhotovené vizualizace vypadat po celkové opravě.

DDM počítá s 15 až 20 tisíci přespání za rok. „Areál bude sloužit primárně pro mládež. Ale bude mít i doplňkové komerční využití,“ řekl Ryška. „Dovedu si představit, že například před Vánoci si areál pronajme firma na setkání se zaměstnanci. Vyrazí do přírody. Jak mám informace, na trhu je po těchto službách a nemovitostech velká poptávka,“ podotkl Beke.

Ze čtyř budov, které aktuálně tvoří celý areál, se jedna bude muset kompletně zbourat a postavit nová, ve stejném tvaru. „Bohužel není možné ji efektivně opravit. Ale jinak se využívají staré stavby, které se předělávají. Nádech objektu by měl zůstat blízký přírodě. Konzervativní, blízký hájence, která tam původně byla,“ pronesl Beke.

Z projektu je nadšená i opozice. Perfektní, říká

Návrh zároveň řeší bezbariérové propojení jednotlivých staveb mezi sebou. „Tím, že je to všechno ve svahu, bylo jednou z velkých výzev, jak dostat do objektu bezbariérovost. Vyřešilo se to formou velké prosklené terasy, která je lemována zábradlím,“ ocenil návrh Beke. „Nad střechou této terasy se objeví hvězdárna, odkud bude možné pozorovat noční oblohu.“

Celý projekt se líbí také opozici. „Jsem ráda, že jsme Hájenku mohli vysoutěžit v architektonické soutěži. Díky tomu máme na stole úplně perfektní projekt,“ pochvalovala si zastupitelka Tereza Kafková (Piráti).

„Je vidět, že aby mohly hezké věci vyrůstat, je potřeba na nich pracovat průběžně. Protože zaberou více, než jedno volební období. Takže když už za to něco stojí, investujeme do toho, je dobré architektonickou soutěž udělat. Aby z toho bylo něco opravdu skvělého,“ doplnila.

Podle Kafkové podobně jako Horácká aréna „takové projekty město posouvají funkčně i vizuálně esteticky dál“.

