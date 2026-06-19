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Nemocniční pavilon staví na dvoře své firmy. Na místo ho převeze 28 kamionů

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  13:17
Na jednom místě je před dokončením nový pavilon nemocnice v Bohumíně. Hned vedle roste školka pro Uhříněves. A o kousek dál vznikají rodinné domy. Nejsme přitom v parku miniatur nebo v čínské kopii české krajiny. Stojíme na rozlehlém dvoře společnosti H3 ateliér v Havlíčkově Brodě, která může hrát důležitou roli i při dostavbě Dukovan.

Brodská firma se pod značkou ModulLine zabývá stavbou takzvaných modulárních domů. Ty jsou budované ze stejných modulových bloků s ocelovou konstrukcí pospojovaných k sobě. „Začínali jsme s předěláváním lodních kontejnerů, od roku 2017 pak stavíme modulovým způsobem,“ vypráví jednatel firmy Roman Stryk.

Pokud někomu to jméno zní povědomě, není to náhodou. Stryk v minulosti vybudoval Ross Holding, což byla v podstatě developerská a stavební firma zaměřená na bytové, ale i průmyslové projekty. Pro její úspěchy získal ocenění Podnikatel roku 2008 na Vysočině. Jen o čtyři roky později však firma skončila v insolvenci. Podle svého vedení doplatila na neproplacené zakázky v Rusku.

Firma svaří ocel do kvádrových modulů, opatří je venkovní izolací, vytvoří vnitřní příčky, do nich zavede rozvody pro elektřinu, vodu a odpad, zavře protipožárním sádrokartonem, nainstaluje podlahové vytápění, položí podlahy a modul vymaluje. Takovýchto modulů složí několik k sobě, požadovaným způsobem přetvoří jejich interiéry a dům je na světě. Na snímku je jednatel firmy Roman Stryk.
Moduly lze jakkoliv upravit a pospojovat. Třeba i takto otevřít. Po dokončení z těchto tří modulů bude zasedací sál v novém pavilonu bohumínské nemocnice.
Firma svaří ocel do kvádrových modulů, opatří je venkovní izolací, vytvoří vnitřní příčky, do nich zavede rozvody pro elektřinu, vodu a odpad, zavře protipožárním sádrokartonem, nainstaluje podlahové vytápění, položí podlahy a modul vymaluje. Takovýchto modulů složí několik k sobě, požadovaným způsobem přetvoří jejich interiéry a dům je na světě.
Všechny budoucí budovy vznikají v areálu společnosti H3 ateliér v Havlíčkově Brodě. Po dokončení moduly pracovníci opět rozpojí, naloží na kamiony a na místě stavby samotné už jen složí.
15 fotografií

U stavební činnosti Roman Stryk zůstal. Jen ji teď pojímá trochu jinak, vydal se „suchou cestou“. Firma nakoupí ocel, tu pak na dílně svaří do kvádrových modulů, opatří je venkovní izolací, vytvoří vnitřní příčky, do nich zavede rozvody pro elektřinu, vodu a odpad, zavře protipožárním sádrokartonem, nainstaluje podlahové vytápění, položí podlahy a modul vymaluje.

Takovýchto modulů složí několik k sobě, požadovaným způsobem přetvoří jejich interiéry a dům je na světě. Na dvoře havlíčkobrodského výrobce, v někdejším areálu Plastimatu. „Máme tu k dispozici 60 tisíc metrů čtverečních. Dost místa na stavby i na další rozvoj,“ podotýká Stryk.

Postavit, rozebrat, odvézt a znovu sestavit

Právě na dvoře závodu veškeré domy vznikají. „Postavíme domy z 95 procent u nás. Pak je rozebereme, naložíme na kamiony, převezeme k investorovi a znovu sestavíme. Je to taková stavebnice, obří lego,“ popisuje jednatel firmy.

Moduly se postaví obvykle na připravené patky a za pár hodin po jejich instalaci už teče teplá voda. Zpravidla bývají široké tři a půl metru, dlouhé do dvanácti metrů pro snadnou přepravu.

Od roku 2017 už má firma za sebou na 170 takových projektů, vesměs rodinných domů. A v současné době dokončuje svou zatím největší zakázku. Buduje dvoupodlažní pavilon pro ředitelství bohumínské nemocnice. Je složený celkem z 28 modulů. Budou v něm kanceláře, zázemí pro ředitelství, schodiště, zasedací místnosti i balkony. Cena pavilonu je 33 milionů korun bez DPH.

Kontejner na bydlení nebo rekreaci si sám vyrobí elektřinu i teplo

„Celá budova roste na našem dvoře teprve od dubna, za měsíc budeme mít hotovo. Na konci července přijede 28 kamionů, každý pro jeden modul. Naložíme je, přepravíme do Bohumína, pak znovu sestavíme. Počítám, že v září bude pavilon kompletně hotov. Za půl roku od zahájení,“ popisuje technický ředitel firmy Ladislav Jansík.

Právě rychlost stavby je obrovským plusem modulárních domů. S klasickou zděnou cestou je neporovnatelně kratší. Stryk hovoří minimálně o jednom roce. A navíc, začít stavět budovu v areálu brodské firmy lze nezávisle na stavebním povolení. To je třeba mít až při převozu a montáži modulů na místě. „Už se nám stalo, že jsme dům připravili u nás a k investorovi vezli hned den poté, co stavební povolení získal,“ uvedl Stryk.

Úspora času se může počítat na roky

O výhodě spočívající v rychlosti výstavby se už pomalu přesvědčuje veřejná správa. Hlavně při mnohdy doslova vražedných dotačních podmínkách a termínech je právě rychlost výstavby často rozhodující. „Úspora času může jít až do několika let. Navíc na samotném staveništi strávíme maximálně jen několik týdnů. V lokalitě je jinak klid,“ ujišťuje Roman Stryk.

Modulové domy zaujaly i Korejce

Společnosti H3 ateliér se dost možná rýsuje neobyčejná spolupráce. Její modulové domy zaujaly korejské společnosti, jež se budou podílet na dostavbě dukovanské elektrárny. Brodský podnik jejich zástupci navštívili.

Tématem jednání bylo využití modulárních domů pro ubytování dělníků, ale i managementů firem podílejících se na stavbě nových bloků Dukovan. „Počítá se s vybudováním ubytovacích a doprovodných kapacit až pro šest tisíc osob do roku 2034,“ uvedl obchodní ředitel společnosti Jan Knotek.

Na korejské straně vzbudila návštěva velkou pozornost. Velmi se jí zalíbily zejména možnosti rychlé výstavby ubytovacích kapacit, vysoký stupeň prefabrikace a flexibilita modulárních systémů. Zároveň ocenila technickou úroveň staveb a kvalitu provedení.

„Návštěva otevřela prostor pro další jednání o možné budoucí spolupráci,“ naznačil Knotek.

„Zároveň korejskou návštěvu vnímáme jako významné potvrzení toho, že české firmy dokážou nabídnout konkurenceschopná řešení i pro projekty mezinárodního významu,“ dodal obchodní ředitel firmy.

K úspoře času se přidává i úspora finanční. Modulové domy jsou zhruba o čtvrtinu levnější než klasické zděné, případně dřevostavby. Mimochodem, i u modulových domů lze využít dřevěné výplně. A v podstatě veškeré další materiály a technologie, které jsou běžné u stavby klasických domů.

„V případě pavilonu bohumínské nemocnice je to vytápění pomocí tepelného čerpadla a hlubinných vrtů až kilometr hlubokých. Využijeme hliníková okna a venkovní žaluzie, díky tomu bude stavba neobyčejně energeticky nenáročná. Spotřeba by neměla přesáhnou 15 kW, a to má při tom dvě patra a 600 metrů čtverečních,“ vyzdvihl jednatel firmy.

Jeho společnost těží i ze schopnosti stavět formou stále oblíbenější metody design & build. Zakázku tak tvoří od samého počátku – od prvních nákresů přes projekt až po finální dokončení a předání. „Projektanti z modulů ještě stavět moc neumějí, neznají jejich detaily. My si můžeme projekt ve spolupráci se zákazníkem vytvořit dle svého,“ vysvětluje Jansík.

H3 ateliér staví domy a budovy obvykle na zakázku a na míru klientovi. Nabízí ale i typizované objekty. „Máme naprojektované domy služeb, školy, bytové domy, hotel a mnoho dalších,“ konstatoval Roman Stryk.

Brodská firma každým rokem výrazně roste. Zatímco v roce 2020 činil obrat firmy 24 milionů korun, ten letošní už by měl přesáhnout 150 milionů. Firma zaměstnává sedm desítek pracovníků včetně řemeslníků všeho druhu. Přibližně třetinu zaměstnanců tvoří Ukrajinci.

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