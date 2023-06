V Havlíčkově Brodě se učitelé nevhodně chovali ke studentkám, na škole končí

Sexuální vtípky a narážky, které citlivější dívky mohly vnímat dvojsmyslně, nevhodné a obtěžující chování, komunikace na sociálních sítích, včetně fotografie z vany. To byly důvody, proč loni v létě na prestižní škole skončil jeden učitel. A nyní ho následuje druhý.

Redakce jména obou učitelů zná. Vzhledem k citlivosti případu je ale zveřejňovat nebude.

„Opravdu se loni objevila stížnost na chování profesora ke studentkám. Ukázalo se, že byla oprávněná. S panem kolegou jsme se tehdy domluvili, skončil dohodou,“ potvrdil ředitel školy Hynek Bouchal.

Obdobná situace se opakovala i v letošním školním roce. Velmi důrazně se o chování druhého z učitelů začalo mluvit na poslední schůzce rodičů a přátel školy.

„Byla to velmi tvrdá diskuse. Po trojstranné dohodě – vedení školy, rodičů a jeho samotného – i druhý z učitelů na konci školního roku odejde,“ konstatoval Bouchal.

Učitel se sám považuje za oběť

Podle dostupných informací měl učitel mít v hodinách na dívky dvojsmyslné narážky. Údajně před nimi mlaskal, vzdychal či se na ně upřeně díval. Jedné se měl například dotazovat, jestli jí není ve svetru teplo. Dívky to vnímaly jako nevhodné a obtěžující jednání.

Samotný učitel se přitom v této kauze cítí jako oběť. Uvedl to v rozhovoru pro regionální Deník. „Podle mne šlo o nepochopení a můj pohled na věc vůbec nebyl brán v potaz. Ředitel mi řekl, že vůbec není důležité, co jsem řekl a jak, ale jak to celé vnímají studenti. Jde o subjektivní posouzení něčeho,“ řekl listu.

Oběma případy se zabývala i školská rada. Podle jejího předsedy Jana Sojky se k nim vedení školy postavilo čelem. „Reakce školy mi přišla fajn. Jsou to velice nepříjemné věci, ale obě konkrétní výtky ředitel prošetřil, uznal je jako důvodné a konal,“ pravil Sojka.

Podobně hovoří i krajský radní pro oblast školství Jan Břížďala. Toho, jak řekl, ředitel školy o situaci průběžně informoval. „Podle nám dostupných informací došlo k pochybení v morální rovině u konkrétních učitelů, které bylo řešeno dohodou o ukončení pracovního poměru. Rozhodnutím ředitele za nás došlo k vyřešení situace,“ vzkázal Břížďala.

Mnohým rodičům odchod kantorů nestačí

I když škola obtěžování studentek řeší, některým rodičům se to zdá málo. „Přestože Gymnázium Havlíčkův Brod dlouhodobě disponuje vynikající pověstí a hodnocením, byli jsme zdrceni skutečností, že se těmto nepřijatelným situacím nedostává patřičné vážnosti a příliš se o nich nepíše,“ uvádí rodiče v dopise, který tento týden rozeslali médiím.

„Jak můžeme jako rodiče mít klidnou mysl, když naše děti navštěvují školu, kde se někteří pedagogové dopouštějí neetického chování vůči svým studentům? Je nám dobře známo, že místní učitelé systematicky obtěžují své studentky,“ dodávají rodiče.

Ve svém dopise zmiňují jméno ještě třetího učitele. Ten podle nich často přichází na výuku opilý a nepřipravený. I on se má dopouštět nevhodného chování vůči studentkám.

Za ním ale vedení školy stojí. „To už je na úrovni pomluvy. Zrovna tento konkrétní kolega dokáže studenty pro svůj předmět doslova nadchnout,“ tvrdí ředitel školy.

„Pravidelně ve škole pořádáme mezi studenty anonymní dotazníky, abychom měli nějakou zpětnou vazbu. Vůči tomuto profesorovi se nikdy neobjevila žádná výtka, žádná spojitost s alkoholem. Naopak, je vnímán velice kladně,“ doplnil Hynek Bouchal.

Havlíčkobrodské gymnázium se řadí k nejprestižnějším školám na Vysočině. Svědčí o tom výsledky jeho studentů nejen v přijímacích zkouškách na vysoké školy, ale i umístění v olympiádách. Škola se účastní i mnoha tematických a mezinárodních projektů. Nabízí jak čtyřleté, tak osmileté všeobecné studium.