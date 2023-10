Zdravotníci v jihlavské nemocnici měří cukr v krvi pacientů jednodušeji

„Přes QR kód se načte do přístroje identifikace pacienta a změří se hodnota glukózy. Po vložení přístroje do dokovací stanice se naměřené výsledky ihned přenesou do laboratorního a nemocničního informačního systému, takže lékař ihned vidí hladinu glykémie u příslušného pacienta,“ popsala funkci přístroje biochemická analytička Miroslava Siříšťová.

Rozdíl oproti předchozím přístrojům je v tom, že dříve se do nich data o pacientovi nenahrála a musela se přepisovat ručně.

„Navíc díky QR kódu, který si sestřičky načtou z náramku na ruce pacienta, nemůže dojít k záměně,“ uvedla mluvčí nemocnice Monika Zachrlová.

Nové přístroje využívají zdravotníci denně. „Je to u diabetiků, ale také u přijímaných pacientů, u kterých je třeba rychle znát hodnotu glukózy,“ dodala Miroslava Siříšťová.

Celkem je v jihlavské nemocnici 33 nových glukometrů. Ročně se pomocí těchto malých přístrojů udělá více než osmdesát tisíc měření hladiny glukózy.

24. listopadu 2022