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Vytáhl řidičku z potápějícího se auta, jako hrdina se ale necítí

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  10:20
Jakub Vrbka získal titul Gentleman silnic. Ocenění se uděluje od roku 2004, na...

Jakub Vrbka získal titul Gentleman silnic. Ocenění se uděluje od roku 2004, na Vysočinu putuje po devatenácté. | foto: Jana Nedělková, MF DNES

Při dopravní nehodě u Věžné na Žďársku řidička nezvládla řízení a sjela do...
Při dopravní nehodě u Věžné na Žďársku řidička nezvládla řízení a sjela do...
Při dopravní nehodě u Věžné na Žďársku řidička nezvládla řízení a sjela do...
Titul Gentleman silnic převzal mladý muž z rukou Miroslava Buchty (vpravo),...
8 fotografií
V pravou chvíli a na správném místě se ocitl Jakub Vrbka ze Žďárska. Když projížděl kolem rybníka, v němž už klesalo ke dnu havarované auto, neváhal ani vteřinu.

Svým pohotovým jednáním zachránil řidičce, v níž pak dokonce poznal svou známou, život. Za tento čin v úterý převzal titul Gentleman silnic.

Jako hrdina se však skromný třiatřicetiletý muž necítí. „Tak by se zachoval každý správný člověk,“ míní Vrbka.

Jakub Vrbka získal titul Gentleman silnic. Ocenění se uděluje od roku 2004, na Vysočinu putuje po devatenácté.
Při dopravní nehodě u Věžné na Žďársku řidička nezvládla řízení a sjela do rybníku. Z vozu jí zachránce vytáhl na poslední chvíli.
Při dopravní nehodě u Věžné na Žďársku řidička nezvládla řízení a sjela do rybníku. Z vozu jí zachránce vytáhl na poslední chvíli.
Při dopravní nehodě u Věžné na Žďársku řidička nezvládla řízení a sjela do rybníku. Z vozu jí zachránce vytáhl na poslední chvíli.
8 fotografií

Ten se v pondělí 11. května kolem deváté hodiny dopolední vracel se svým otcem z nákupu. Na trase mezi obcí Věžná a osadou Suché Louky projížděli kolem rybníka, v němž si všimli plovoucího vozidla.

„Nebylo nám hned jasné, co se stalo. Napadlo nás, že třeba někomu sjelo špatně zabrzděné auto do vody,“ popsal Vrbka.

U nádrže již ale jeden automobil stál a od jeho šoférky, která už zalarmovala hasiče, se muži dozvěděli, že uvnitř potápějícího se vozu někdo je a nemůže se dostat ven.

Z kufru vytáhl klíč na kola

V hlavě Vrbkovi probleskla myšlenka, že by mohli vytáhnout auto z vody pomocí lana. Jelikož se ale nořilo velmi rychle pod vodu, bylo mu záhy jasné, že musí zvolit co nejrychlejší řešení. Z kufru svého vozu vytáhl kovový klíč na utahování šroubů kol, jímž plánoval rozbít okénko potápějícího se auta, a bez okolků se vrhl do chladné vody.

Když doplaval k cíli, přední okénka vozidla už byla pod vodou, pokusil se tedy klíčem rozbít skleněnou výplň v zadní části.

Řidič vylétl z auta, život mu zachránil policista. Je gentlemanem silnic

„To se mi ale nepodařilo, do půlky okna už totiž sahala voda, navíc se nedalo v takové situaci úplně vší silou rozmáchnout,“ vzpomíná zachránce, jehož na včerejší předání ocenění ve Žďáře doprovodil otec.

Ten byl květnové události přítomen a synův boj o záchranu lidského života sledoval nervózně ze břehu. Syna od odvážného skoku do vody rozhodně nijak nezrazoval.

Vzpomněl si na poučku ze školení

Po neúspěšném pokusu o rozbití okénka i otevření předních dveří pod hladinou vody se Vrbkovi vybavila informace ze školení, jež kdysi absolvoval. „Uvědomil jsem si, že dveře půjdou otevřít až ve chvíli, kdy se kabina naplní vodou a vyrovná se tlak,“ vylíčil Vrbka. Tato poučka se ukázala jako správná.

„Když už byl vůz téměř celý pod vodou, potopil jsem se znovu ke klice a zadní dveře naštěstí tentokrát otevřít šly. Zatímco jsem se držel auta, šátral jsem uvnitř a hned nahmatal paní, kterou jsem potom vší silou vytáhl nad hladinu,“ říká mladý muž, jenž v tu chvíli stále nevěděl, komu zrovna zachraňuje život.

Gentlemani silnic zachránili motorkáře, který při nehodě přišel o nohu

Až když ho žena později oslovila, poznal v ní svoji známou. Ta do nádrže sjela poté, co nezvládla řízení. Dodnes si prý neumí vysvětlit, jak k nehodě došlo. Z vozu se snažila dostat i sama, ale vzhledem k tlaku vody nedokázala dveře otevřít; a okénko stihla stáhnout jen zčásti.

Dění venku tak sledovala z potápějícího se auta a už nevěděla, co si počít. „Uviděla jsem, že přijelo osobní vozidlo, z nějž vystoupila žena, která okamžitě pospíchala ke břehu, snažila se se mnou na dálku komunikovat a pak začala telefonovat. V té chvíli přijelo z opačného směru další osobní auto, ze kterého vystoupil muž, jehož znám z Věžné,“ vylíčila chvíle před svojí záchranou šoférka.

Zbývalo jen deset centimetrů vzduchu

Vzhledem k tomu, že přední část vozu klesala rychleji, přesunula se žena na zadní sedadla a snažila se hlavu držet co nejvíc u stropu, kam ještě nesahala hladina. Ve chvíli, kdy ji muž vytáhl, zbývalo jí jen zhruba deset centimetrů prostoru. Vysvobození tak přišlo skutečně v poslední chvíli. S mužem pak řidička doplavala ke břehu, kde se jí vzápětí ujali přivolaní hasiči a záchranáři.

Jakub Vrbka si po jarní „koupeli“ hlavně dopřál doma teplou sprchu, zima ho totiž díky adrenalinu roztřásla až s odstupem. „Když jsem pak kolem rybníka jezdil za tmy z noční směny, dobrý pocit jsem z toho ty první dny po události fakt neměl,“ přiznal čerstvý Gentleman silnic.

Zachránila život. Teď chce jezdit se sanitkou nebo létat s vrtulníkem

Ocenění převzal v úterý z rukou Miroslava Buchty, ředitele žďárského územního odboru policie, a Jana Marka z pojišťovny Generali. Titul uděluje tato pojišťovna s policií už od roku 2004, od té doby jej získalo 244 hrdinů, z toho 18 na Vysočině. Jakub Vrbka je tak devatenáctým oceněným v kraji, jenž projevil v silničním provozu nebývalou statečnost a pohotovost.

„Svému zachránci jsem moc vděčná, ne každý by se odvážil skočit do vody. Jsem přesvědčená, že nebýt jeho, z vozidla bych se sama ven nedostala. Vděčím mu za to, že jsem ještě naživu,“ vyznala se žena, která mladému muži poděkovala pár dní po nehodě i osobně.

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