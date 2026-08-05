Svým pohotovým jednáním zachránil řidičce, v níž pak dokonce poznal svou známou, život. Za tento čin v úterý převzal titul Gentleman silnic.
Jako hrdina se však skromný třiatřicetiletý muž necítí. „Tak by se zachoval každý správný člověk,“ míní Vrbka.
Ten se v pondělí 11. května kolem deváté hodiny dopolední vracel se svým otcem z nákupu. Na trase mezi obcí Věžná a osadou Suché Louky projížděli kolem rybníka, v němž si všimli plovoucího vozidla.
„Nebylo nám hned jasné, co se stalo. Napadlo nás, že třeba někomu sjelo špatně zabrzděné auto do vody,“ popsal Vrbka.
U nádrže již ale jeden automobil stál a od jeho šoférky, která už zalarmovala hasiče, se muži dozvěděli, že uvnitř potápějícího se vozu někdo je a nemůže se dostat ven.
Z kufru vytáhl klíč na kola
V hlavě Vrbkovi probleskla myšlenka, že by mohli vytáhnout auto z vody pomocí lana. Jelikož se ale nořilo velmi rychle pod vodu, bylo mu záhy jasné, že musí zvolit co nejrychlejší řešení. Z kufru svého vozu vytáhl kovový klíč na utahování šroubů kol, jímž plánoval rozbít okénko potápějícího se auta, a bez okolků se vrhl do chladné vody.
Když doplaval k cíli, přední okénka vozidla už byla pod vodou, pokusil se tedy klíčem rozbít skleněnou výplň v zadní části.
|
Řidič vylétl z auta, život mu zachránil policista. Je gentlemanem silnic
„To se mi ale nepodařilo, do půlky okna už totiž sahala voda, navíc se nedalo v takové situaci úplně vší silou rozmáchnout,“ vzpomíná zachránce, jehož na včerejší předání ocenění ve Žďáře doprovodil otec.
Ten byl květnové události přítomen a synův boj o záchranu lidského života sledoval nervózně ze břehu. Syna od odvážného skoku do vody rozhodně nijak nezrazoval.
Vzpomněl si na poučku ze školení
Po neúspěšném pokusu o rozbití okénka i otevření předních dveří pod hladinou vody se Vrbkovi vybavila informace ze školení, jež kdysi absolvoval. „Uvědomil jsem si, že dveře půjdou otevřít až ve chvíli, kdy se kabina naplní vodou a vyrovná se tlak,“ vylíčil Vrbka. Tato poučka se ukázala jako správná.
„Když už byl vůz téměř celý pod vodou, potopil jsem se znovu ke klice a zadní dveře naštěstí tentokrát otevřít šly. Zatímco jsem se držel auta, šátral jsem uvnitř a hned nahmatal paní, kterou jsem potom vší silou vytáhl nad hladinu,“ říká mladý muž, jenž v tu chvíli stále nevěděl, komu zrovna zachraňuje život.
|
Gentlemani silnic zachránili motorkáře, který při nehodě přišel o nohu
Až když ho žena později oslovila, poznal v ní svoji známou. Ta do nádrže sjela poté, co nezvládla řízení. Dodnes si prý neumí vysvětlit, jak k nehodě došlo. Z vozu se snažila dostat i sama, ale vzhledem k tlaku vody nedokázala dveře otevřít; a okénko stihla stáhnout jen zčásti.
Dění venku tak sledovala z potápějícího se auta a už nevěděla, co si počít. „Uviděla jsem, že přijelo osobní vozidlo, z nějž vystoupila žena, která okamžitě pospíchala ke břehu, snažila se se mnou na dálku komunikovat a pak začala telefonovat. V té chvíli přijelo z opačného směru další osobní auto, ze kterého vystoupil muž, jehož znám z Věžné,“ vylíčila chvíle před svojí záchranou šoférka.
Zbývalo jen deset centimetrů vzduchu
Vzhledem k tomu, že přední část vozu klesala rychleji, přesunula se žena na zadní sedadla a snažila se hlavu držet co nejvíc u stropu, kam ještě nesahala hladina. Ve chvíli, kdy ji muž vytáhl, zbývalo jí jen zhruba deset centimetrů prostoru. Vysvobození tak přišlo skutečně v poslední chvíli. S mužem pak řidička doplavala ke břehu, kde se jí vzápětí ujali přivolaní hasiči a záchranáři.
Jakub Vrbka si po jarní „koupeli“ hlavně dopřál doma teplou sprchu, zima ho totiž díky adrenalinu roztřásla až s odstupem. „Když jsem pak kolem rybníka jezdil za tmy z noční směny, dobrý pocit jsem z toho ty první dny po události fakt neměl,“ přiznal čerstvý Gentleman silnic.
|
Zachránila život. Teď chce jezdit se sanitkou nebo létat s vrtulníkem
Ocenění převzal v úterý z rukou Miroslava Buchty, ředitele žďárského územního odboru policie, a Jana Marka z pojišťovny Generali. Titul uděluje tato pojišťovna s policií už od roku 2004, od té doby jej získalo 244 hrdinů, z toho 18 na Vysočině. Jakub Vrbka je tak devatenáctým oceněným v kraji, jenž projevil v silničním provozu nebývalou statečnost a pohotovost.
„Svému zachránci jsem moc vděčná, ne každý by se odvážil skočit do vody. Jsem přesvědčená, že nebýt jeho, z vozidla bych se sama ven nedostala. Vděčím mu za to, že jsem ještě naživu,“ vyznala se žena, která mladému muži poděkovala pár dní po nehodě i osobně.