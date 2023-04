Města sází na slunce i na Vysočině, koupí panely na střechy svých budov

„Aktuálně jsme ve fázi, kdy jsme vybrali dodavatele na zpracování technicko-realizační dokumentace, což je klíčový bod celého záměru,“ objasnil žďárský starosta Martin Mrkos s tím, že vítězná firma městu dokumentaci zpracuje za 873 tisíce korun. Právě z tohoto materiálu by se pak měli na radnici dozvědět více o výkonu panelů u jednotlivých budov i konkrétní výši úspor. Roli hraje například plocha střechy či orientace vůči slunci.

Žďár bude do fotovoltaiky investovat několik milionů korun. „Co se výkonu týče, doufáme, že za slunečných dní ‚utáhne‘ provoz dané budovy - například městského úřadu, kde máme velkou spotřebu kvůli počítačovým serverům. Stejně jako další města ale sázíme na změnu legislativy, tedy že půjde energii přeposílat z jedné budovy do druhé,“ řekl starosta.

Střechy pokryté panely jsou v plánu na zmíněném městském úřadě, knihovně, kulturním domě, Základní škole Komenského 6 a školce v Haškově ulici. Obsadí i budovu Active v Dolní ulici a sousední objekt, kde sídlí Česká pojišťovna.

„Přes léto, když jsou škola a školka zavřené, a spotřeba tedy minimální, máme představu přeposlání elektřiny třeba do domova pro seniory, který funguje nonstop,“ přiblížil Mrkos s tím, že propojení do sítě má již město vyjednané.

V Jihlavě vybrali školy

Výstavbu tří menších fotovoltaických elektráren má letos v plánu Jihlava. Jedna přibude na administrativní budově, dvě na střechách škol - konkrétně mateřinky v Resslově ulici a ZŠ speciální Březinova. Jsou v projektové přípravě.

„Předpokládané náklady na realizaci jsou přibližně 1,5 milionu korun. Podobné projekty navíc samostatně připravují obchodní společnosti města. Těsně před spuštěním je fotovoltaická elektrárna na střeše společnosti Prádelna a čistírna a chystá se i projekt v Dopravním podniku města Jihlavy,“ shrnul mluvčí jihlavského magistrátu Radovan Daněk.

Na testovacích projektech se má zjistit, jaká je reálná návratnost, úspora i případná úskalí. „Na základě toho rozhodneme o dalším rozvoji,“ dodal Daněk.

Zatím jediný konkrétní záměr na instalaci fotovoltaiky mají v Havlíčkově Brodě. Panely by vedení města chtělo osadit střechu domova pro seniory v Reynkově ulici. To ale až poté, co bude hotova půdní vestavba k navýšení kapacity domova. Město zatím stojí před výběrovým řízením na vypracování projektové dokumentace. Teprve až bude pilotní systém na domově pro seniory funkční, poohlédne se po případných dalších vhodných budovách.

V Třebíči zkusí kino a divadlo

Ve fázi počátečních příprav jsou i v Třebíči. „Aktuálně prověřujeme u společnosti EG. D možnost umístit fotovoltaické panely na budovu divadla Pasáž a kulturního domu Fórum, kde jsou předpokládané náklady zhruba šest milionů korun,“ sdělila mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová.

Řeší se možnost připojení k síti i odběru nespotřebované energie. V případě realizace ji chce město využít pro obě budovy; přebytky by pak putovaly do sítě. Očekávané úspory bude radnice znát po vyjádření EG. D.

„Ukáže se, zda budeme moci přebytečnou energii dodávat do sítě, nebo bude nutné ji uchovávat a následně spotřebovávat,“ popsala mluvčí.

Aktuální je dle jejích slov i možnost umístění fotovoltaiky na střeše Základní školy Kpt. Jaroše, kde o pronájem pro tyto účely žádá soukromá společnost. Dopadne-li záměr kladně z pohledu EG. D i statika, stanoví se nájem.

Zájem meziročně vzrostl o 366 procent

Vybudování fotovoltaické elektrárny plánují i Pelhřimovští, a to v tamním sportovním areálu. Instalace „solárů“ však není jen doménou velkých měst.

S elánem se do těchto technologií pouští třeba čtyřtisícová Přibyslav. Ta využije současné rekonstrukce kulturního domu a nechá připravit střechu pro budoucí instalaci fotovoltaiky. „Využili bychom k tomu až šedesát procent střechy,“ má plán přibyslavský starosta Martin Kamarád.

O panelech město uvažuje i na skládce v Ronově či budově školy. Stejně jako další města v kraji i Přibyslav doufá v dotační podporu.

Fotovoltaických elektráren bylo loni zprovozněno 33 760 s celkovým výkonem 288,8 megawattu, což je meziroční nárůst o 366 procent. Rekordní byl i počet žádostí. Těch Češi podali 16 266 na tepelná čerpadla a 55 092 na fotovoltaiku, což je několikanásobně víc než o rok dříve. Zhruba 95 procent z nich v celkové hodnotě až 12 miliard korun stát vyhodnotil jako úspěšné. Růst bude dle expertů pokračovat i letos.

Přispět by k tomu měly i některé novinky. „Díky nové vyhlášce Energetického regulačního úřadu bude nově možné umisťovat fotovoltaické panely i na bytovky s více byty, z deseti na 50 kW se zvyšuje limit výkonu pro menší obnovitelné zdroje včetně solárních elektráren, které je možné provozovat bez licence na výrobu elektřiny,“ vysvětlila Markéta Chrbolková ze společnosti Schlieger, zaměřující se na řešení fotovoltaik a tepelných čerpadel.

Boom v počtu instalovaných fotovoltaik ale provází i potíže. Vedle prodloužení instalační doby jde i o rostoucí počet zamítnutých žádostí o jejich připojení do distribuční soustavy.