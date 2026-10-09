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Brod vsadil na fotovoltaiku, montuje už desátou městskou sluneční elektrárnu

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  8:38
Fotovoltaickými panely jsou pokryté i některé bytovky, třeba na Sídlišti...

Fotovoltaickými panely jsou pokryté i některé bytovky, třeba na Sídlišti Pražská. | foto: Městský úřad Havlíčkův Brod

Fotovoltaickými panely jsou pokryté také některé bytovky i provozní budovy,...
Fotovoltaickými panely jsou pokryté i některé bytovky, třeba na Sídlišti...
Fotovoltaickými panely jsou pokryté také některé bytovky i provozní budovy,...
Fotovoltaickými panely jsou pokryté i některé bytovky, třeba na Sídlišti...
7 fotografií
Ve velkém se dal do budování fotovoltaických elektráren Havlíčkův Brod. Na střechách městských budov už jich funguje devět, momentálně zhotovitel montuje desátou. Dalších osm má radnice v plánu. Provoz fotovoltaik a sdílení vyrobené elektřiny městu ročně uspoří miliony korun.

Jubilejní desátá fotovoltaická elektrárna momentálně pomalu vzniká na střeše Základní školy Nuselská. „Jde o součást širšího projektu snížení energetické náročnosti objektu,“ uvedla mluvčí městského úřadu Jana Vránová.

Proměna městské energetiky a investice do zelených technologií se naplno projevují v posledních čtyřech letech. Na starost si tuto oblast vzala městská společnost Teplo HB, jejíž hlavní činností je dodávání tepla do městských budov a bytů na velkých sídlištích.

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„V době energetické krize v roce 2022 jsme měli přesně nula fotovoltaických elektráren. Dnes na městských budovách vyrábí energii devět fotovoltaických elektráren, desátá je ve výstavbě a dalších pět chystáme na mateřských školách. Mimo to tři jiné projekty čekají na udělení dotace,“ popsal proměnu havlíčkobrodský starosta Zbyněk Stejskal.

Aktuálně fotovoltaiky na městských budovách v Brodě dosahují nejvyššího možného celkového výkonu přesně 338,72 kWp. „Po dokončení bychom se měli dostat až přes 812 kWp,“ pochlubil se Stejskal. Konkrétně aktuálně budovaná fotovoltaika na ZŠ Nuselská přidá dalších 99 kilowatt-peaků.

Fotovoltaickými panely jsou pokryté i některé bytovky, třeba na Sídlišti Pražská.
Fotovoltaickými panely jsou pokryté také některé bytovky i provozní budovy, třeba na Sídlišti Pražská.
Fotovoltaickými panely jsou pokryté i některé bytovky, třeba na Sídlišti Pražská.
Fotovoltaickými panely jsou pokryté také některé bytovky i provozní budovy, třeba na Sídlišti Pražská.
7 fotografií

Tato investice je součástí rozsáhlejšího projektu, který pro školu město zajistilo. „Již loni jsme vyměnili zdroje tepla za tepelná čerpadla doplněná bivalentním zdrojem pro vykrývání špiček spotřeby. To jen za loňskou topnou sezonu přineslo úsporu půl milionu korun,“ prozradil jednatel společnosti Teplo HB Miroslav Sommer.

Příští rok je na Nuselské v plánu zateplení, zastínění a vybudování řízené ventilace s rekuperací a chytrým větráním. Projekt dosáhne celkové hodnoty 30 milionů korun. Polovinu uhradí dotace od Evropské unie.

Většinu nákladů pokryjí dotace

Ostatně na dotace radnice při zřizování fotovoltaických elektráren spoléhala zatím vždy. „Celkové náklady na vybudování devíti elektráren jsou 8,5 milionu korun. Z toho se však 6,7 milionu podařilo pokrýt dotacemi,“ sečetla Vránová.

Havlíčkův Brod se postupně učí energii z fotovoltaiky i účinně využívat. Při výrobě elektřiny ze slunce totiž často vznikají přetoky. Proto město založilo energetické společenství pro sdílení elektrické energie mezi výrobními a odběrnými místy.

„Budova mateřské školy v létě nepotřebuje elektrickou energii, a tak ji posílá přes síť na jiné budovy vlastněné městem, kde je spotřebována,“ uvedla příklad Jana Vránová.

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„Sdílení elektrické energie momentálně funguje na dvanácti místech. Pro město to znamená úsporu jenom za červenec padesát tisíc korun za sdílení přetoků. Druhou rovinou je spotřebování elektrické energie přímo v místě výroby, což na konkrétním příkladu Domova pro seniory Reynkova znamená 60 tisíc korun za červenec a více než půl milionu korun ročně,“ přibližuje Petr Doucha ze společnosti Teplo HB.

V místě výroby se zužitkuje zhruba 60 procent elektřiny, z přetoků se využívá 25 procent a cílem města je tento podíl zvyšovat. Samotné Teplo HB provozuje čtyři fotovoltaické elektrárny na vlastních objektech. Energii pak sdílí na desítky odběrných míst, což vylepšuje jeho hospodaření.

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