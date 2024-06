Pořádá v Česku španělské fotbalové kempy. Nejsme hlídací kroužek, říká

Co mají společného Pep Guardiola (Manchester City), Mikel Arteta (Arsenal), Xavi Hernández (FC Barcelona), Xabi Alonso (Bayer Leverkusen) a Luis Enrique (Paris Saint-Germain)?

Všichni tito bývalí špičkoví záložníci a španělští reprezentanti v tomto ročníku vedli největší evropské fotbalové kluby z pozice hlavního trenéra.

„Španělští trenéři jsou prostě nejlepší na světě, to si musíme říct,“ říká Martin Mulač, spoluzakladatel a výkonný ředitel Sport GEN Analytics Espaňa zajišťující celosvětový program ProFútbolAnalytics.

„Už teď je vidíte i v těch nejlepších klubech, jako je Manchester City, Arsenal či Bayer Leverkusen. A kdyby tam nebyli, tak si můžeme říct, že prostě by ty kluby nebyly takové, jaké jsou,“ pokračuje Mulač.

Právě španělskou cestou se před lety vydal také Mulač, který je propagátorem španělského fotbalu v České republice.

„Napadlo mě to asi před sedmi osmi lety, kdy jsem viděl, že to přináší úspěch. Děti a rodiče mají z fotbalu radost, děti to někam posouvá a nekončí v patnácti letech, protože jsou děti přetrénované, zraněné nebo nepoužitelné,“ vrací se do minulosti Mulač.

Stovka kempů po celé republice

Ten začal v České republice organizovat letní kempy pro kluky a holky od 6 do 17 let, na kterých se fotbalovým mládežníkům věnují španělští profesionální trenéři.

„Začali jsme jedním, dvěma, třemi. No a najedou jsme zjistili, že je o ně velký zájem,“ říká Mulač. „Někteří rodiče k nám jezdili z Moravy do Čech, tak jsme začali dělat kempy celorepublikově. A tento rok jsme se rozhodli, že je nabídneme široké veřejnosti.“

Španělský fotbalový kemp Příměstské fotbalové kempy určené mladým fotbalistům a fotbalistkám ve věku 6–17 let.

Na stovce kempů ve 14 krajích České republiky a 8 krajích Slovenska při nich profesionální španělští trenéři v angličtině a španělštině ve třech tréninkových jednotkách denně (od 9 do 14 hodin) děti učí zpracování přihrávek oběma nohama, obcházení hráče, vedení míče, střelbu, zakončení či poziční hru.

Španělská hráčská agentura a její skauti zároveň každému účastníkovi nabízejí analýzu fotbalových dovedností a schopností. Více na www.profutbolanalytics.cz. Letní kempy na Vysočině

22.–26. 7. Žďár n. Sázavou

5.– 9. 8. Dobronín

12.–16. 8. Třebíč

Během letošního roku by tak ve 14 českých a 8 slovenských krajích měla proběhnout stovka kempů. Hned tři z nich na Vysočině: 22.–26. července ve Žďáře nad Sázavou, 5.–9. srpna v Dobroníně na Jihlavsku a 12.–16. srpna v Třebíči.

„Naše kempy nejsou určeny pro úplné začátečníky, které nemůžeme zakomponovat do tréninkového procesu,“ říká otevřeně Mulač. „Je to jen pro kluky a holky, kteří to s fotbalem už myslí opravdu vážně. Nejsme hlídací fotbalový kroužek.“

Během pěti dní čeká účastníky 15 tréninkových jednotek, během kterých se zaměří na čtyři tematické fotbalové dovednosti: zpracování přihrávky, obcházení hráče, vedení míče či střelbu a zakončení.

„Španělé měli stejný problém, jako ho máme my. Nedokázali porážet Němce či Angličany, bojovné týmy. Oni to vyřešili tím, že v roce 2005 trenér Luis Aragonés bouchl do stolu a řekl: tady se musí něco změnit,“ popisuje Mulač. „Nemáme somatotyp, jsme malí, umíme s balonem. Budeme hrát jednoduchý fotbal, po zemi, kombinačně,“ pokračuje.

V jejich systému se hřiště rozdělí na čtyři zóny, v každé se musí hrát jinak. „Před vlastní brankou se nesmí kličkovat, musí se hrát na jeden dva doteky,“ vysvětluje Mulač. „Když se dostanete do zóny C, která je na druhé polovině hřiště, tam jsou Modričové, Kross, Xavi, Iniesta nebo Messi. Hráči, kteří to vytvářejí. A v zóně D, která je útočná, už musí dávat góly.“

Dvacet klíčových slovíček

Podle Mulače dostanou mladí hráči na kempu příležitost poznat, jak vypadá fotbal španělskou cestou. „Představte si, že budete pracovat se starou Nokií 6210. A já vám najedou na týden půjčím nový iPhone,“ přirovnává Mulač fotbal k telefonům. „Vy řeknete: super, najednou vidím celý svět, můžu točit a stříhat videa. To je paráda!“

Účastníci si navíc vyzkoušejí tréninky pod vedením koučů, kteří mluví pouze španělsky a anglicky. „Rodiče od nás dostanou dvacet slovíček, které jsou potřeba. Jako pass, don't dribble, head up, play easy... A naši trenéři naopak dostanou dvacet slovíček v češtině: přihraj, nekličkuj, hlavu nahoru, hraj jednoduše...“

Podle pořadatelů je výhoda, že kompletní program je kreativní, s balonem. „Tobi byl na kempu už podruhé a vždycky byl nadšený ze španělských trenérů, jejich přístupu, způsobu tréninků i hry. Už se těší na letní kemp,“ reaguje jeden z rodičů.

„Děkuji za syna Jakuba, který si kemp moc užil a už teď mě moc prosí o účast na letním kempu, což pro něj samozřejmě ráda udělám,“ přidává se maminka. „Fotbal je jeho láska, a i když má své limity, které ho nejspíš nechají jen na kadaňské úrovni, vy jste v něm tu lásku prohloubili a dělá vše ještě s větším nadšením!“

Vedle samotných kempů má každý hráč možnost individuálního dohledu trenérů a skautů – podrobit se deseti fyzickým a technickým fotbalovým testům, které následně nabídnou porovnání s mezinárodní databází 250 tisíc hráčů.

„Je to analytický a zároveň motivační nástroj – identifikace silných a slabých stránek hráče, včetně doporučení oblastí pro individuální trénink,“ říká Mulač.