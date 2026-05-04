O sestupu FC Vysočina nemluví, ten se ale blíží. Byl by to průšvih pro celý region

Autor:
  13:38
Nad druhou fotbalovou ligou v Jihlavě se skoro zavírá voda. Hrozba pádu je čím dál reálnější. Čas pomalu, ale jistě dochází a situace FC Vysočina se ani trochu nelepší. Ve hře je v rámci letošní sezony už jenom dvanáct bodů, přičemž jihlavský A-tým zůstává i nadále předposlední, s pětibodovou ztrátou na čtrnáctý Prostějov.
František a Lukáš Vaculíkovi se ocitli v nezáviděníhodné situaci. Do...

František a Lukáš Vaculíkovi se ocitli v nezáviděníhodné situaci. Do jihlavského fotbalu investovali spoustu peněz, času a energie a zažili s ním řadu úspěchů, včetně postupu do první ligy. Jenže aktuálně je FC Vysočina téměř bez fanoušků i nadějné budoucnosti... (2. května 2026) | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

František Vaculík v klubu funguje už jen nenápadně, většinu věcí a kroků...
Momentka z druholigového zápasu mezi FC Vysočina a Vlašimí. (2. května 2026)
Momentka z druholigového zápasu mezi FC Vysočina a Vlašimí. (2. května 2026)
Momentka z druholigového zápasu mezi FC Vysočina a Vlašimí. (2. května 2026)
9 fotografií

Filozofové praví, že svět musí být v rovnováze, a tudíž v měřítku sportovního dění v Jihlavě je vlastně vše tak, jak má být... Hokejová Dukla získala bohatého většinového majitele, dostala k dispozici novou nablýskanou arénu, vyprodává téměř všechny svoje domácí zápasy a ještě před pár dny bojovala o postup do nejvyšší české soutěže.

Tím pádem by nemělo nikoho příliš překvapit, že na fotbal ve městě chodí jen pár stovek skutečných fanoušků. FC Vysočina je velmi reálně ohrožen sestupem do třetí ligy a ani peněz klub rozhodně nemá nadbytek.

Ostatně i jihlavský primátor Petr Ryška má o současné situaci jasno. „Pomoci při jednáních se sponzory jako město samozřejmě můžeme. Ale zase není možné mít všechno. Firmy teď asi raději půjdou do hokeje,“ říká otevřeně.

František Vaculík v klubu funguje už jen nenápadně, většinu věcí a kroků dojednává jeho syn Lukáš. Nicméně před zatím posledním soutěžním duelem s Vlašimí se o slovo v kabině přihlásil právě Vaculík starší. (2. května 2026)
Momentka z druholigového zápasu mezi FC Vysočina a Vlašimí. (2. května 2026)
Momentka z druholigového zápasu mezi FC Vysočina a Vlašimí. (2. května 2026)
Momentka z druholigového zápasu mezi FC Vysočina a Vlašimí. (2. května 2026)
9 fotografií

Pravdou totiž je, že za poslední roky se z fotbalové adresy, kam kdysi neváhali přijít ani ostřílení trenéři a nadějní hráči, stalo místo s nejistou budoucností.

„Situace se zhoršila v momentě, kdy se hlavní partner PSJ dostal do potíží. Teď je to z mého pohledu takové přežívání, dožívání. Ambicí už tam moc není,“ smutně hodnotí realitu bývalý ředitel FC Vysočina Zdeněk Tulis, který v klubu skončil před osmi lety. „Odešel jsem po infarktu, ovšem Jihlavu sleduji dál. Vzpomínám a říkám si, co se mělo udělat líp, i když se tam odvedl ohromný kus práce. Majitelé v čele s panem Vaculíkem tomu hrozně fandili a pomohli,“ dodává.

Vaculíka optimismus neopouští

Zmiňovaný František Vaculík sice svým způsobem v klubu funguje dál, ovšem spíš nenápadně, většinu věcí a kroků dojednává a prezentuje především jeho syn Lukáš. Nicméně před zatím posledním soutěžním duelem, v němž Vysočina doma hostila Vlašim v bitvě o trochu větší naději na záchranu, se o slovo přihlásil právě Vaculík starší.

Šéf krajského svazu: Vysočina se zachrání

Mizerné výsledky ve druhé polovině soutěže, neustálé čekání na první jarní vítězství, a navíc pětibodová ztráta pár kol před koncem na příčku zajišťující záchranu... Jeden by skoro řekl, že je nejvyšší čas začít pořádně panikařit. A to nejenom přímo ve štábu FC Vysočina, ale například i na krajském fotbalovém svazu. Jenže nic takového se tam zatím neděje. Naopak jeho předseda Radek Zima zůstává v klidu.

Co říkáte na kritickou situaci, v níž se jihlavský fotbal aktuálně nachází?
Pořád věřím, že se Vysočina ve druhé lize nakonec zachrání.

Přesto, můžete nastínit, jak velký problém by byl případný sestup FC Vysočina z druhé ligy pro celý region?
Odpovím vám úplně jinak. Já prostě věřím, že Vysočina druhou ligu zachrání.

Dobře, víra je jistě skvělá věc, ovšem realita může být docela jiná. Takže zopakuji svoji otázku: Co by pro Vysočinu znamenalo, kdyby k pádu Jihlavy o soutěž níž skutečně došlo?
Přiznám se vám, že jsem si takovou variantu zatím nepřipustil.

Jenže moc času ani zápasů do konce letošní druholigové sezony už nezbývá...
Máte pravdu, bude to hodně těžké, ale jak říkám, věřím, že to Jihlava nakonec zvládne.

„Chtěl jsem s klukama mluvit. Moje otázka směrem k týmu byla jasná: Co můžu udělat pro to, aby to tým zvládl? A z té atmosféry, kterou jsem v kabině cítil, mi vyšlo, že mužstvo je připravené se o ty zbývající body porvat. Pořád zůstávám optimista,“ ujišťuje.

Bohužel, skutečnost byla v pátek taková, že Vysočina se sice ujala ve druhé půli vedení, jenže za pár minut nechala soupeře z penalty srovnat na konečných 1:1.

„Bavíme se dokola pořád o tom stejném. Měli jsme na lopatě nejlepší tým jara, který letos ještě neprohrál a který minimálně inkasuje. Myslím si, že jsme byli po celou dobu lepším týmem a zasloužili jsme si všechny tři body. Bohužel nás vytrestalo to stejné jako v zápase s Prostějovem. Na mysli mám naši neaktivitu po vstřelené brance,“ okomentoval remízový výsledek zklamaný asistent hlavního kouče FC Vysočina Jiří Sodoma.

Jinými slovy - všichni chtějí, všichni se snaží, pohled do tabulky však říká něco úplně jiného. Vysočina je momentálně až po uši v pořádném maléru a stále nějak není jasné, co ho způsobilo.

„Můžu potvrdit, že v zázemí žádný problém neexistuje. Rozhodně to není tak, že by hráči nedostávali peníze nebo se netrénovalo naplno. Všechny tyhle věci jsou v naprostém pořádku. Teď je to o tom, jít zápas od zápasu. De facto nám nezbývá nic jiného než všechny zbývající zápasy vyhrát,“ říká František Vaculík.

Smutným faktem ale je, že ani to nemusí jihlavským fotbalistům k záchraně stačit. Což si ovšem vedení klubu odmítá přiznat.

„Já osobně o sestupu v kabině mluvit nechci. Moje vize je taková, že bych byl rád, kdyby se na Vysočinu časem vrátila první liga. A z druhé ligy je tam samozřejmě blíž než ze třetí. Uděláme všechno pro to, aby se to zvládlo,“ trvá si na svém Vaculík senior.

Návrat zpět by byl extrémně složitý

Sestup do třetí nejvyšší domácí soutěže by totiž pro fotbal na Vysočině znamenal obří průšvih, vlastně skoro katastrofu. A to nejen z pohledu Jihlavy, ale celého regionu.

„Pokud si někdo naivně myslí, že v případě sestupu by se za rok postoupilo hned zpátky, tak mu podepíšu krví, že nepostoupilo. Ta soutěž je džungle, celé je to nesmírně náročné. Kádr se rozebere, mladší kluci jako Miška, Farka nebo Křehla přece nebudou hrát třetí ligu. Zůstalo by tu jen torzo. Sportovní i ekonomický propad by byl hodně znát,“ je přesvědčen bývalý dlouholetý obránce FC Vysočina Michal Veselý.

Byla to příprava, krotí kouč fotbalové Vysočiny paniku po nevydařené zimě

„Já jen doufám, že se pletu a kluci to nakonec opravdu nějak urvou. Jihlava si druhou ligu zaslouží, ale musí se tam začít pracovat úplně jinak,“ doplňuje.

Nutno také dodat, že FC Vysočina není pouze o dospělém fotbalu. Pod hlavičkou klubu funguje rovněž krajské centrum talentované mládeže (KCTM), jež má za cíl umožnit talentovaným hráčům z celého kraje rozvíjet své sportovní nadání v rámci nadstandardních podmínek.

Jihlava vychovala i řadu reprezentantů

Dobrých důvodů, proč si ve zbytku sezony sáhnout nejen na dno svých sil, ale také do svědomí, je tedy spousta. A všeobecně se v Jihlavě ví, že i v případě, že by Vysočina druhou nejvyšší soutěž zázrakem udržela, čeká ji další kvantum starostí. Především finančních.

„Patřím ke starší generaci, za nás ve fotbale rozhodovalo srdíčko. Jenže svět se od té doby posunul. Kdo víc dává, ten dává dvakrát. To mě mrzí. Byl bych nerad, kdyby na to Vysočina doplatila,“ zamýšlí se Tulis.

Jihlava má nového trenéra. Nikl se upsal Vysočině, asistentem bude Sodoma

„Vychovali jsme v Jihlavě hromadu reprezentantů - Rabušice, Tecla, Masopusta, Klimenta, Gebreho Selassieho nebo Vydru. To byly osobnosti, které vyrostly v Jihlavě ve skromných podmínkách a prosadily se ve světě. Byli jsme na to hrdí, v tomhle směru jsme konkurovali i slavné hokejové Dukle. Jenže ve sportu jste jednou nahoře a jednou dole. Pro teď je nyní důležité nespadnout dolů úplně,“ vzkazuje bývalý šéf FC Vysočina.

Další existenční zápas odehraje jihlavský A-tým už ve středu v 17 hodin na hřišti Českých Budějovic.

Anketa mezi bývalými hráči: Dovedete si představit, že by FC Vysočina spadla z druhé ligy o soutěž níž?

Jan Kliment, aktuálně útočník Sigmy Olomouc: Na Vysočinu koukám hlavně na Livesportu, ale že bych nějak detailně sledoval její zápasy, to ne. Já vlastně celkově do Jihlavy už moc nejezdím. Času je dost málo. Každopádně vím, že se aktuálně nachází v sestupovém pásmu. A rovnou říkám, že by mě mrzelo, kdyby nakonec záchranu nezvládla. Samozřejmě bych si přál, aby měla situace Jihlavy spíš vzestupnou tendenci – že by se posouvala směrem nahoru. Ale vím, že je to složitější. Jenže takhle se vlastně ani my odchovanci nemáme případně v budoucnu kam vrátit.

Stanislav Tecl, aktuálně manažer SK Slavia Praha: I když jsem z Vysočiny odešel, tak jsem celou dobu sledoval, jak se jí daří. Už taky kvůli tomu, že mám v blízkém okolí Jihlavy rodinu, tak mi na tom záleželo. Tím pádem vím i o současném stavu a je mi to moc líto. Nechci, aby Vysočina spadla. Každopádně tím, že se tam teď postavila nová Horácká aréna, kterou si všichni přáli, tak to bude mít fotbal těžké. Jihlava byla vždycky víc hokejové město a tím, že má Dukla úplně nové zázemí, se může fotbal dostat na vedlejší kolej. Vyhlídky prostě nejsou podle mě ani trochu optimistické.

Roman Pivarník, pracuje jako technický ředitel SFZ: Já sleduju Vysočinu celkem dost a musím říct, že je mi dost smutno z toho, kam se po těch letech dostala. Já měl v FC Vysočina dvě angažmá a vzpomínám na ně rád. Jasně, člověk si uvědomuje, že fotbal v Jihlavě byl spojený hlavně s PSJ a jejich financemi, ale nečekal jsem, že bez nich to bude až tak zlé. Zrovna tak dva týdny zpátky jsem přemýšlel a vzpomínal, jak se Jihlava vytáhla nahoru z té nižší ligy a teď se vlastně vrací pomaličku zpátky. Je mi to moc líto. Celý kraj i město Jihlava si zaslouží mít fotbal minimálně ve druhé lize.

Jan Hanuš, aktuálně brankář Jablonce nad Nisou: Strávil jsem v Jihlavě víc než pět let, takže mě její situace zajímá. Sleduju, jak se s ní pere, a moc bych si přál, aby nakonec záchranu zvládla. Pamatuju si, že když jsem byl v FC Vysočina já, tak měl klub skvělé zázemí a super potenciál. Bohužel Jihlava teď nezažívá dobré období. Přesto věřím, že se to jednou zase otočí a fotbal tam bude nahoře. Pro mě osobně byl čas strávený s Vysočinou moc příjemný, mám na tu dobu jenom samé hezké vzpomínky. Měli jsme tam tehdy super partu a z celého klubu šla taková hrozně hezká energie.

Jaromír Blažek, bývalý brankář Sparty i Jihlavy: Pro mě není pohled na druholigovou tabulku vůbec jednoduchý. Vysočina, kde jsem několik let působil, je předposlední, a „béčko“ Sparty poslední. Já vzpomínám na Jihlavu moc rád, ale vždycky to bylo spíš hokejové město. Neumím si však představit, že by tam teď fotbal spadl až do třetí ligy. I proto jí přeju záchranu. Navíc přišel do Vysočiny po Lerchovi můj kamarád Marek Nikl. Situace je složitá, ale pořád ještě hratelná. I ze své zkušenosti vím, že druhá liga je tak vyrovnaná, tedy kromě Zbrojovky, že se ještě může stát spousta věcí.

Michal Veselý, bývalý obránce FC Vysočina: Viděl jsem snad všechny jihlavské domácí zápasy, na podzim i na jaře. A přehled mám i o těch venku. Třeba na Žižkově měli kluci smůlu – nedáš gól, vzápětí inkasuješ a je hotovo. Když se člověk podívá na kádr, tak na druhou ligu není špatný – řekl bych tak na páté šesté místo, ale prostě něco tam není dobře. A i když to matematicky pořád ještě vychází, tak se podle mě letos to ucho asi už utrhne a přijde pád dolů. Upřímně si ale vůbec nedovedu představit, že se od roku 2000 poprvé spadne do neprofesionální soutěže.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Lípa odmítá obchvat přes své území, najala právníky. Brod o trase nediskutuje

Nedotčená krajina u Grodlova mlýna. Město tudy chce vést obchvat, obec Lípa to...

Zásadní je, aby se obchvat Havlíčkova Brodu nedostal do zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. Pro tento cíl chce Lípa učinit cokoliv. Prohlásil to její starosta Jiří Kunc. Vést silnici přes své...

Hrdý majitel Dukly po baráži: Chtěl bych, aby nás vzali do extraligy

Litvínov, 25. 4. 2026. Verva Litvínov - Dukla Jihlava, 5. zápas baráže o...

Na krku klubovou šálu, na tváři úsměv, v duši mír. Slavomír Pavlíček ukončil svoji první sezonu v Dukle jako většinový majitel stále prvoligového klubu, po ztracené baráži v Litvínově z něj přesto...

Nezmar Čachotský: Nádrž byla prázdná. Baráž? Zakázali nám o ní mluvit

Verva Litvínov - Dukla Jihlava, 5. utkání baráže o hokejovou extraligu. Útočník...

Už 44 let, 70 zápasů v sezoně. Kapitán jihlavských hokejistů Tomáš Čachotský je nezničitelný, ale taková nálož dostala i jeho. Po baráži, kterou po sobotním krachu 0:5 v Litvínově ztratila jeho Dukla...

Reichel: Pro mě je Litvínov srdcovka, věci se změní. Spadnout, top hokej tu končí

Litvínov, 25.4. 2026, Verva Litvínov - Dukla Jihlava, 5. utkání baráže o...

Vibrující litvínovský zimák skandoval jeho přezdívku, když ke konci extraligové baráže s Jihlavou padal hokejovým chemikům kámen ze srdce. A možná pak dojatí fanoušci Roberta Reichela i plácali po...

Slavná sklárna byla před zánikem, teď skanzen začíná sezonu s prestižní cenou

Premium
Skláři několikrát do roka ukáží takzvanou živou výrobu. Návštěvníkům předvedou,...

Je to nejautentičtější historická sklárna ve střední Evropě, říká se o ní. Huť Jakub v Tasicích je výjimečná. Leží na samé výspě Vysočiny, jen pár metrů od Středočeského kraje, v místech, kde není...

D1 na Vysočině zastavil požár nákladního vozu, řidič pohotově zareagoval

Požár nákladního auta na dálnici D1 poblíž Velkého Beranova na Vysočině (4....

Dálnice D1 na Vysočině stojí. Provoz na 118. kilometru ve směru na Prahu zastavil požár nákladního vozu. Podle policie se událost obešla bez zranění, řidič stačil vozidlo odstavit u svodidel. S...

4. května 2026  13:44,  aktualizováno  13:54

O sestupu FC Vysočina nemluví, ten se ale blíží. Byl by to průšvih pro celý region

František a Lukáš Vaculíkovi se ocitli v nezáviděníhodné situaci. Do...

Nad druhou fotbalovou ligou v Jihlavě se skoro zavírá voda. Hrozba pádu je čím dál reálnější. Čas pomalu, ale jistě dochází a situace FC Vysočina se ani trochu nelepší. Ve hře je v rámci letošní...

4. května 2026  13:38

Nemocnice zprovoznila další krytou úschovnu kol a vyhlásila cyklovýzvu

Nová úschovna kol je částečně zastřešena samotnou budovou. Nachází se u...

Nemocnice v Novém Městě na Moravě myslí na cyklisty. Nechala vybudovat další zastřešenou úschovna kol, jež pojme dvacet bicyklů. Přibyla poblíž oddělení ARO a v areálu nemocnice je již druhou....

4. května 2026  8:52

Brod investuje miliony do sportovišť. Na Rozkoši i v Poděbabech vyrostou hřiště

Zastaralé hřiště v Čechovce čeká proměna. Současnou nevzhlednou asfaltovou...

Radnice v Havlíčkově Brodě důsledně dbá na dostatek pohybu a tělesných aktivit svých obyvatel. Letos zahájí hned čtyři projekty na rekonstrukci a modernizaci menších hřišť a sportovišť. Obnoveno bude...

3. května 2026  9:13

Představil se Karel. První humanoidní robot na Vysočině ukázal, jak umí chodit

Humanoidní robot Karel byl hlavní hvězdou pátečního dne otevřených dveří ve...

Zatím působí zmateně, neohrabaně, zranitelně. Umí chodit, dokonce i do boku, zastavit se a přitom nespadnout, začíná pohybovat rukama. První humanoidní robot, kterého mohla vidět Vysočina, se...

2. května 2026  16:02

Koupaliště v Novém Městě mění tvář. Dělníci staví mola a upravují přístup do vody

Delší pobytové molo umožní plavcům vstup či skok přímo do větší hloubky, nebo...

Nenápadný rybník na okraji Nového Města na Moravě má příznačný název Koupaliště. A zvlášť v letních měsících činí čest svému jménu a bývá obklopen rekreanty. Ti budou mít letos k dispozici novou...

2. května 2026  9:04

Aréna na roztrhání, lístky bleskově mizí. Otevření haly způsobilo v Jihlavě boom

Po tenistech při únorovém Davis Cupu a basketbalistech při březnové kvalifikaci...

V náročných testech obstála, pochvalu si vysloužila i od generálního manažera hokejové reprezentace Jiřího Šlégra. O novou Horáckou arénu v Jihlavě je zájem, není problém ji okamžitě vyprodat. Podle...

1. května 2026  9:12

Třebíčan jde pěšky na hokej do Švýcarska. Cestou chce jíst kebab a pomoci nemocné

Na své pouti chce cestovatel pomoci vybrat peníze pro vážně nemocnou Viktorku z...

V zimě zvládl sedmadvacetiletý Nico Moro dojít z Třebíče až na olympiádu do Milána. Pěšky tak zdolal 924 kilometrů za 31 dní. Doma se však příliš neohřál. Neuplynuly ani tři měsíce a mladík už má...

30. dubna 2026  14:04

Boj o větrníky na Vysočině vrcholí. Veřejné projednání zón bude v Praze

Projektem Větrného parku Vysočina se více než dva roky zabývá jihlavská...

Veřejné projednání vymezování akceleračních oblastí pro výstavbu větrných elektráren v oblasti Kraje Vysočina se uskuteční v pátek 15. května od deseti hodin ve společenském sále Radiopaláce na...

30. dubna 2026  11:04

Petružálek o harmonii s Reichelem: Říkali jsme věci na rovinu, to dnes už mizí

Robert Reichel na střídačce Litvínova.

Žádné šeptání za zády, ale všechno pěkně hlasitě a do očí. Za litvínovským probuzením, které hokejové chemiky ochránilo před fatálním pádem z extraligy, stál i způsob komunikace nových koučů Roberta...

30. dubna 2026  9:27

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Lípa odmítá obchvat přes své území, najala právníky. Brod o trase nediskutuje

Nedotčená krajina u Grodlova mlýna. Město tudy chce vést obchvat, obec Lípa to...

Zásadní je, aby se obchvat Havlíčkova Brodu nedostal do zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. Pro tento cíl chce Lípa učinit cokoliv. Prohlásil to její starosta Jiří Kunc. Vést silnici přes své...

30. dubna 2026  8:58

Slavná sklárna byla před zánikem, teď skanzen začíná sezonu s prestižní cenou

Premium
Skláři několikrát do roka ukáží takzvanou živou výrobu. Návštěvníkům předvedou,...

Je to nejautentičtější historická sklárna ve střední Evropě, říká se o ní. Huť Jakub v Tasicích je výjimečná. Leží na samé výspě Vysočiny, jen pár metrů od Středočeského kraje, v místech, kde není...

29. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.