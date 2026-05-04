O sestupu FC Vysočina nemluví, ten se ale blíží. Byl by to průšvih pro celý region

Filozofové praví, že svět musí být v rovnováze, a tudíž v měřítku sportovního dění v Jihlavě je vlastně vše tak, jak má být... Hokejová Dukla získala bohatého většinového majitele, dostala k dispozici novou nablýskanou arénu, vyprodává téměř všechny svoje domácí zápasy a ještě před pár dny bojovala o postup do nejvyšší české soutěže.
Tím pádem by nemělo nikoho příliš překvapit, že na fotbal ve městě chodí jen pár stovek skutečných fanoušků. FC Vysočina je velmi reálně ohrožen sestupem do třetí ligy a ani peněz klub rozhodně nemá nadbytek.
Ostatně i jihlavský primátor Petr Ryška má o současné situaci jasno. „Pomoci při jednáních se sponzory jako město samozřejmě můžeme. Ale zase není možné mít všechno. Firmy teď asi raději půjdou do hokeje,“ říká otevřeně.
Pravdou totiž je, že za poslední roky se z fotbalové adresy, kam kdysi neváhali přijít ani ostřílení trenéři a nadějní hráči, stalo místo s nejistou budoucností.
„Situace se zhoršila v momentě, kdy se hlavní partner PSJ dostal do potíží. Teď je to z mého pohledu takové přežívání, dožívání. Ambicí už tam moc není,“ smutně hodnotí realitu bývalý ředitel FC Vysočina Zdeněk Tulis, který v klubu skončil před osmi lety. „Odešel jsem po infarktu, ovšem Jihlavu sleduji dál. Vzpomínám a říkám si, co se mělo udělat líp, i když se tam odvedl ohromný kus práce. Majitelé v čele s panem Vaculíkem tomu hrozně fandili a pomohli,“ dodává.
Vaculíka optimismus neopouští
Zmiňovaný František Vaculík sice svým způsobem v klubu funguje dál, ovšem spíš nenápadně, většinu věcí a kroků dojednává a prezentuje především jeho syn Lukáš. Nicméně před zatím posledním soutěžním duelem, v němž Vysočina doma hostila Vlašim v bitvě o trochu větší naději na záchranu, se o slovo přihlásil právě Vaculík starší.
Šéf krajského svazu: Vysočina se zachrání
Mizerné výsledky ve druhé polovině soutěže, neustálé čekání na první jarní vítězství, a navíc pětibodová ztráta pár kol před koncem na příčku zajišťující záchranu... Jeden by skoro řekl, že je nejvyšší čas začít pořádně panikařit. A to nejenom přímo ve štábu FC Vysočina, ale například i na krajském fotbalovém svazu. Jenže nic takového se tam zatím neděje. Naopak jeho předseda Radek Zima zůstává v klidu.
Co říkáte na kritickou situaci, v níž se jihlavský fotbal aktuálně nachází?
Přesto, můžete nastínit, jak velký problém by byl případný sestup FC Vysočina z druhé ligy pro celý region?
Dobře, víra je jistě skvělá věc, ovšem realita může být docela jiná. Takže zopakuji svoji otázku: Co by pro Vysočinu znamenalo, kdyby k pádu Jihlavy o soutěž níž skutečně došlo?
Jenže moc času ani zápasů do konce letošní druholigové sezony už nezbývá...
„Chtěl jsem s klukama mluvit. Moje otázka směrem k týmu byla jasná: Co můžu udělat pro to, aby to tým zvládl? A z té atmosféry, kterou jsem v kabině cítil, mi vyšlo, že mužstvo je připravené se o ty zbývající body porvat. Pořád zůstávám optimista,“ ujišťuje.
Bohužel, skutečnost byla v pátek taková, že Vysočina se sice ujala ve druhé půli vedení, jenže za pár minut nechala soupeře z penalty srovnat na konečných 1:1.
„Bavíme se dokola pořád o tom stejném. Měli jsme na lopatě nejlepší tým jara, který letos ještě neprohrál a který minimálně inkasuje. Myslím si, že jsme byli po celou dobu lepším týmem a zasloužili jsme si všechny tři body. Bohužel nás vytrestalo to stejné jako v zápase s Prostějovem. Na mysli mám naši neaktivitu po vstřelené brance,“ okomentoval remízový výsledek zklamaný asistent hlavního kouče FC Vysočina Jiří Sodoma.
Jinými slovy - všichni chtějí, všichni se snaží, pohled do tabulky však říká něco úplně jiného. Vysočina je momentálně až po uši v pořádném maléru a stále nějak není jasné, co ho způsobilo.
„Můžu potvrdit, že v zázemí žádný problém neexistuje. Rozhodně to není tak, že by hráči nedostávali peníze nebo se netrénovalo naplno. Všechny tyhle věci jsou v naprostém pořádku. Teď je to o tom, jít zápas od zápasu. De facto nám nezbývá nic jiného než všechny zbývající zápasy vyhrát,“ říká František Vaculík.
Smutným faktem ale je, že ani to nemusí jihlavským fotbalistům k záchraně stačit. Což si ovšem vedení klubu odmítá přiznat.
„Já osobně o sestupu v kabině mluvit nechci. Moje vize je taková, že bych byl rád, kdyby se na Vysočinu časem vrátila první liga. A z druhé ligy je tam samozřejmě blíž než ze třetí. Uděláme všechno pro to, aby se to zvládlo,“ trvá si na svém Vaculík senior.
Návrat zpět by byl extrémně složitý
Sestup do třetí nejvyšší domácí soutěže by totiž pro fotbal na Vysočině znamenal obří průšvih, vlastně skoro katastrofu. A to nejen z pohledu Jihlavy, ale celého regionu.
„Pokud si někdo naivně myslí, že v případě sestupu by se za rok postoupilo hned zpátky, tak mu podepíšu krví, že nepostoupilo. Ta soutěž je džungle, celé je to nesmírně náročné. Kádr se rozebere, mladší kluci jako Miška, Farka nebo Křehla přece nebudou hrát třetí ligu. Zůstalo by tu jen torzo. Sportovní i ekonomický propad by byl hodně znát,“ je přesvědčen bývalý dlouholetý obránce FC Vysočina Michal Veselý.
„Já jen doufám, že se pletu a kluci to nakonec opravdu nějak urvou. Jihlava si druhou ligu zaslouží, ale musí se tam začít pracovat úplně jinak,“ doplňuje.
Nutno také dodat, že FC Vysočina není pouze o dospělém fotbalu. Pod hlavičkou klubu funguje rovněž krajské centrum talentované mládeže (KCTM), jež má za cíl umožnit talentovaným hráčům z celého kraje rozvíjet své sportovní nadání v rámci nadstandardních podmínek.
Jihlava vychovala i řadu reprezentantů
Dobrých důvodů, proč si ve zbytku sezony sáhnout nejen na dno svých sil, ale také do svědomí, je tedy spousta. A všeobecně se v Jihlavě ví, že i v případě, že by Vysočina druhou nejvyšší soutěž zázrakem udržela, čeká ji další kvantum starostí. Především finančních.
„Patřím ke starší generaci, za nás ve fotbale rozhodovalo srdíčko. Jenže svět se od té doby posunul. Kdo víc dává, ten dává dvakrát. To mě mrzí. Byl bych nerad, kdyby na to Vysočina doplatila,“ zamýšlí se Tulis.
„Vychovali jsme v Jihlavě hromadu reprezentantů - Rabušice, Tecla, Masopusta, Klimenta, Gebreho Selassieho nebo Vydru. To byly osobnosti, které vyrostly v Jihlavě ve skromných podmínkách a prosadily se ve světě. Byli jsme na to hrdí, v tomhle směru jsme konkurovali i slavné hokejové Dukle. Jenže ve sportu jste jednou nahoře a jednou dole. Pro teď je nyní důležité nespadnout dolů úplně,“ vzkazuje bývalý šéf FC Vysočina.
Další existenční zápas odehraje jihlavský A-tým už ve středu v 17 hodin na hřišti Českých Budějovic.
Anketa mezi bývalými hráči: Dovedete si představit, že by FC Vysočina spadla z druhé ligy o soutěž níž?
Jan Kliment, aktuálně útočník Sigmy Olomouc: Na Vysočinu koukám hlavně na Livesportu, ale že bych nějak detailně sledoval její zápasy, to ne. Já vlastně celkově do Jihlavy už moc nejezdím. Času je dost málo. Každopádně vím, že se aktuálně nachází v sestupovém pásmu. A rovnou říkám, že by mě mrzelo, kdyby nakonec záchranu nezvládla. Samozřejmě bych si přál, aby měla situace Jihlavy spíš vzestupnou tendenci – že by se posouvala směrem nahoru. Ale vím, že je to složitější. Jenže takhle se vlastně ani my odchovanci nemáme případně v budoucnu kam vrátit.
Stanislav Tecl, aktuálně manažer SK Slavia Praha: I když jsem z Vysočiny odešel, tak jsem celou dobu sledoval, jak se jí daří. Už taky kvůli tomu, že mám v blízkém okolí Jihlavy rodinu, tak mi na tom záleželo. Tím pádem vím i o současném stavu a je mi to moc líto. Nechci, aby Vysočina spadla. Každopádně tím, že se tam teď postavila nová Horácká aréna, kterou si všichni přáli, tak to bude mít fotbal těžké. Jihlava byla vždycky víc hokejové město a tím, že má Dukla úplně nové zázemí, se může fotbal dostat na vedlejší kolej. Vyhlídky prostě nejsou podle mě ani trochu optimistické.
Roman Pivarník, pracuje jako technický ředitel SFZ: Já sleduju Vysočinu celkem dost a musím říct, že je mi dost smutno z toho, kam se po těch letech dostala. Já měl v FC Vysočina dvě angažmá a vzpomínám na ně rád. Jasně, člověk si uvědomuje, že fotbal v Jihlavě byl spojený hlavně s PSJ a jejich financemi, ale nečekal jsem, že bez nich to bude až tak zlé. Zrovna tak dva týdny zpátky jsem přemýšlel a vzpomínal, jak se Jihlava vytáhla nahoru z té nižší ligy a teď se vlastně vrací pomaličku zpátky. Je mi to moc líto. Celý kraj i město Jihlava si zaslouží mít fotbal minimálně ve druhé lize.
Jan Hanuš, aktuálně brankář Jablonce nad Nisou: Strávil jsem v Jihlavě víc než pět let, takže mě její situace zajímá. Sleduju, jak se s ní pere, a moc bych si přál, aby nakonec záchranu zvládla. Pamatuju si, že když jsem byl v FC Vysočina já, tak měl klub skvělé zázemí a super potenciál. Bohužel Jihlava teď nezažívá dobré období. Přesto věřím, že se to jednou zase otočí a fotbal tam bude nahoře. Pro mě osobně byl čas strávený s Vysočinou moc příjemný, mám na tu dobu jenom samé hezké vzpomínky. Měli jsme tam tehdy super partu a z celého klubu šla taková hrozně hezká energie.
Jaromír Blažek, bývalý brankář Sparty i Jihlavy: Pro mě není pohled na druholigovou tabulku vůbec jednoduchý. Vysočina, kde jsem několik let působil, je předposlední, a „béčko“ Sparty poslední. Já vzpomínám na Jihlavu moc rád, ale vždycky to bylo spíš hokejové město. Neumím si však představit, že by tam teď fotbal spadl až do třetí ligy. I proto jí přeju záchranu. Navíc přišel do Vysočiny po Lerchovi můj kamarád Marek Nikl. Situace je složitá, ale pořád ještě hratelná. I ze své zkušenosti vím, že druhá liga je tak vyrovnaná, tedy kromě Zbrojovky, že se ještě může stát spousta věcí.
Michal Veselý, bývalý obránce FC Vysočina: Viděl jsem snad všechny jihlavské domácí zápasy, na podzim i na jaře. A přehled mám i o těch venku. Třeba na Žižkově měli kluci smůlu – nedáš gól, vzápětí inkasuješ a je hotovo. Když se člověk podívá na kádr, tak na druhou ligu není špatný – řekl bych tak na páté šesté místo, ale prostě něco tam není dobře. A i když to matematicky pořád ještě vychází, tak se podle mě letos to ucho asi už utrhne a přijde pád dolů. Upřímně si ale vůbec nedovedu představit, že se od roku 2000 poprvé spadne do neprofesionální soutěže.