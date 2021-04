Otřes ve Fóru Jihlava. Po dalším rozkolu oznámila odchod jeho hlavní tvář

Odehrála se paradoxní scéna. Tomanec totiž rezignaci na zastupitelské křeslo oznámil poté, co hlasoval v jednom z důležitých usnesení proti své straně: schválení čtyř milionů korun na provoz nové městské příspěvkové organizace Brána Jihlavy, jejímž ředitelem je Jakub Deml.



Tím, že Tomanec hlasoval proti schválení příspěvku, nebylo usnesení přijato - a to právě o jeden jediný hlas. Poté oznámil, že složí svůj zastupitelský mandát.

Tím, kdo jej měl v zastupitelstvu nahradit, byl podle výsledku voleb nejbližší náhradní zastupitel, a tím je právě zmíněný Deml. Jenomže ten se v létě rozhodl Fórum Jihlava opustit s tím, že pokud by se měl coby náhradník někdy v budoucnu stát členem zastupitelstva, tak by se mandátu vzdal.

„Bylo to mé rozhodnutí z různých důvodů dál nepůsobit v komunální politice. Když jsem to řešil, tak jsem ještě nevěděl, zda budu ředitelem Brány Jihlava, takže to s tím nemělo souvislost,“ řekl Deml.

Příspěvek pro Bránu byl poslední kapkou

Tomance by tedy neměl nahradit Deml, ale další v pořadí podle voličských hlasů pro barvy Fóra. Tím je Jiří Antonů.



„Dlouhodobě se věnuji problematice dopravy, hlavně v kombinaci s informačními technologiemi. Chci, aby se i Jihlava stala moderním městem počátku 21. století,“ naznačil možnou působnost Antonů.

Hlasování o příspěvku pro Bránu bylo pro Tomance podle jeho vyjádření příslovečnou poslední kapkou před rozhodnutím rezignovat. Nebyl prý zásadně proti zmíněnému usnesení, ale nelíbila se mu forma, jakým bylo usnesení připraveno magistrátem.

„Byl to ale jen jeden ze spouštěčů. Zrálo to dlouho, cítil jsem, že už nejsem pro Fórum přínosem. Jsou tam třicátníci a já jsem šedesátník, je mezi námi generační rozdíl. Komunální politikou se zabývám stále, ať už jsem, nebo nejsem zastupitel. Zda ale znovu půjdu do komunálních voleb, to nevím,“ vyjádřil se Tomanec. Skončit by chtěl ke konci dubna.



Tomanec se s kolegy z Fóra od voleb v roce 2018 postupně rozcházel v rozšiřující se řadě bodů. Byl zastáncem radikálnějších řešení, pro spolustraníky a koaliční partnery nepřijatelných.



To se týkalo vodohospodářského sporu, sousedství firmy Kronospan a města, nuceného odchodu náměstka Petra Laštovičky (ODS), příspěvků pro hokejovou Duklu či řešení nepřehledné situace, když za Fórum zvolená primátorka Karolína Koubová před rokem oznámila mimomanželský vztah s náměstkem Vítem Zemanem (Žijeme Jihlavou!).

Kdyby rezignaci neoznámil, mohl být vyloučen

Pokud by Tomanec sám neoznámil rezignaci, je dost možné, že by byl vyloučen ze zastupitelského klubu svých spolustraníků. Tím by nepřestal být zastupitelem, ale byl by odstřižen od informací.

„To hlasování byla pro něj zřejmě poslední kapka, a kdyby tu rezignaci neoznámil, tak by to skoro jistě řešilo Fórum na pátečním jednání zastupitelského klubu,“ řekla zastupitelka Fóra Lenka Mikletičová.

Jako první si po Tomancově oznámení rezignace na schůzi zastupitelstva vzal slovo opoziční zastupitel Radek Popelka (ANO), který byl na jednáních jeho nejčastějším oponentem. Tomancovi poděkoval za odvedenou práci.

„Byl nejvýraznější a jedinou tváří, kterou Fórum mělo a nyní ji ztratilo. Byli jsme soupeři, ale šli jsme mnohdy za stejnou věcí. Mediálně to mezi námi jiskřilo, ale vyříkali jsme si to osobně a nyní je mezi námi čistý stůl,“ řekl Popelka s respektem.