Firma ACO má v Přibyslavi novou halu, zrychlí dodávky zboží zákazníkům

„Jsme konkurenceschopní našimi výrobky. Ale zatím jsme byli pozadu v logistice. Dodávali jsme je pomalu, často rovnou z výroby. Nyní můžeme naše produkty dodat zájemcům do druhého dne, což je ve stavebnictví velice důležité,“ uvedl Jan Císek, generální ředitel českého zastoupení ACO Industries.



Firma má v České republice tři závody. Kromě Přibyslavi i v Táboře a Jihlavě. „Původně jsme měli malé sklady ve všech závodech. Dokonce byly i v naší německé centrále. Měli jsme v tom trochu chaos. Nyní bude expedice jednodušší a koordinovaná,“ pochvaloval si majitel společnosti Hans-Julius Ahlmann.

Zboží bude nyní ACO schopné dodávat prakticky okamžitě. Přes rok ho naskladní, během stavební sezony se bude jednak zbavovat hotových zásob, ale uvolní se jí ruce i pro speciální zakázky.

Firma zabývající se výrobou odvodňovacích a drenážních systémů začala se stavbou haly loni v červnu. Přibyslav si společnost vybrala kvůli důležitosti závodu i kvůli důvěře ve zdejší výrobu i zaměstnance.

Konečně mám velkou halu, vtipkoval výtvarník David Černý

Během necelého roku vyrostla v jejím přibyslavském areálu mohutná budova o čtyřech tisících metrech čtverečních. „Je vysoká dvanáct metrů, je v ní zhruba osm tisíc paletových míst,“ prozradil Pavel Čížek z vedení společnosti.

Není to přitom obyčejná plechová hala. Společnost se snažila o to, aby svým zaměstnancům vytvořila pohodlné a moderní prostředí. Části haly jsou prosklené, před ní se při otevření skvěla nerezová plastika lidské hlavy s mozkem uvnitř od Davida Černého. Právě známý umělec se společností ACO přes dvanáct let spolupracuje.



„Konečně postavili halu, v níž můžu dělat velké projekty a pořádat velké výstavy,“ vtipkoval Černý, který se s Ahlmannovými přátelí a byl čestným hostem slavnosti. Do Přibyslavi přiletěl svým vrtulníkem, zaparkoval ho přímo v areálu firmy. „Málem mi urazil nos,“ smál se Hans-Julius Ahlmann.

Součástí investice za 170 milionů korun byla jednak samotná skladová hala, jejíž část tvoří i zázemí pro zaměstnance, dále externí skladová plocha o rozloze 1 700 metrů čtverečních a 7 tisíc metrů čtverečních asfaltových ploch a cest. Do konce letošního roku přibude i nová nákladní vrátnice.

Z firmy o 60 zaměstnancích vyrostl kolos se sedmi sty lidmi

„Tím se stane náš areál bezpečnější i pro zaměstnance. Ti v současnosti procházejí stejnou vrátnicí, kterou proudí i kamionová doprava. Novou stavbou je oddělíme,“ doplnil Čížek.

ACO buduje a rozšiřuje závod v Přibyslavi posledních 26 let. Vznikl z původní agrotechnické firmy, která počátkem 90. let vyráběla zemědělskou techniku a dávala práci šedesáti lidem.

Dnes je z firmy prosperující společnost, jednička na trhu. „Posledních pět let každým rokem přibíráme zhruba padesát nových zaměstnanců. Jsou to čím dál odbornější profese, pracovníky je stále těžší sehnat,“ prohlásil Císek.

Momentálně má přibyslavský závod ACO Industries přes 700 zaměstnanců. Vyrábí systémy pro venkovní i vnitřní odvodnění. Jsou to rošty, nejrůznější vpustě, žlaby, trubky a mnoho dalšího zboží. Dodává je do celého světa. Mezi největší české zákazníky patří například Plzeňský Prazdroj.

ACO v Přibyslavi poroste i dál, v plánu má dvě haly i kanceláře

„Jsme zakázková megavýroba, vyrábíme na dvacet tisíc různých produktů od těch nejmenších po šestimetrové trubky,“ pravil Jan Císek.

I z těchto důvodů není nový sklad čistě automatizovaný, je však plně digitalizovaný. Nezastupitelnou úlohu v něm budou mít zaměstnanci. Nových pracovníků kvůli tomu firma nabrala dvacítku. „Ovšem nepřímo to přinese několik nových míst do výroby,“ dodal Císek. Výroba se také bude moci rozšířit, přesun stávajících skladů pro ni uvolní místo.

Rozvíjet se firma hodlá i dále po letošním dokončení vrátnice. Na pozemcích, které získala od církve, plánuje v budoucnu stavět další dvě haly. A v plánu má i přestavbu administrativního centra.

Skupina ACO je rodinná firma patřící rodině Ahlmannů sídlící v severním Německu. Působí ve čtyřiceti zemích celého světa, má celkem třicet výrobních závodů, zaměstnává pět tisíc lidí. Loňský obrat celé skupiny dosáhl 775 milionů eur.