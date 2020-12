I v covidové krizi hodlá Brod utrácet, investovat chce hlavně do dopravy

„Už letošní vývoj rozpočtu byl pro náš ekonomický odbor věštěním z křišťálové koule. Nakonec se do konečného výsledku vcelku trefil. Věříme, že se to tak dobře povede i pro rok 2021,“ uvedl místostarosta Zbyněk Stejskal (ODS).

Oproti letošku zastupitelé snížili odhadované příjmy o necelých dvacet milionů. Ve stejné výši, přibližně 604 milionů korun, by se měly pohybovat i výdaje. Už několikátým rokem v řadě se Brod chlubí nulovými dluhy i úvěry.



V rozpočtu na příští rok přibude jedna zcela nová položka. Tou je rezerva či jakýsi rezervní fond. „Měla by vybalancovat případné zrušení superhrubé mzdy a s tím související očekávaný výpadek daňových příjmů, pokud by nedošlo ke kompenzacím,“ vysvětlil starosta Jan Tecl (ODS). V této rezervě bude patnáct milionů korun.

„Jestliže Poslanecká sněmovna kompenzace schválí a o příjmy nepřijdeme, bude ve druhé polovině roku tato rezerva využita dle potřeb města. Zastupitelé pak rozhodnou, jak s těmi penězi naložíme,“ doplnil Stejskal.

„Jsem rád jednak za vyrovnaný rozpočet, ale i za tuto novou finanční rezervu. Nemáme problém ani s plánovanými investicemi, rozpočet tedy podpoříme,“ avizoval těsně před hlasováním Zdeněk Dobrý za celý klub opoziční KSČM. Pro rozpočet nakonec zvedlo ruku všech 23 přítomných zastupitelů.

Desítky milionů spolyká vytvoření nových parkovišť

Na investiční akce by z rozpočtu mělo v příštím roce jít zhruba 150 milionů korun. Část investic přechází z letošního roku a v tom následujícím by mělo dojít k jejich dokončení a finančnímu vyrovnání. Část ale bude zcela nových.

Jednou z akcí, která přechází, je stavba nové mateřské školy v areálu základní školy Konečná. Na tu by v roce 2021 mělo padnout ještě 36 milionů korun.

Další desítky milionů město nasype do investic spojených s dopravou. Dokončí dvě velké akce, které započaly už letos, a to úpravu parkovacích stání před bytovkami na Ledečské ulici i stavbu parkoviště pod novou krajskou knihovnou u řeky Sázavy.

„Parkoviště pod knihovnou bude dokončené do července. Nabídne více než 130 parkovacích míst. Spolu s parkovacím domem u knihovny jich v této lokalitě bude přes dvě stě. To je dostatečná rezerva pro parkování v centru města. Řidičům se vrátí zpět to, co původně na ploše zastavěné knihovnou bylo,“ přiblížil další z brodských místostarostů Libor Honzárek (TOP 09).

Oprava Zahradnického, Vrchlického, Dvořácké a Husovy

Během příštího roku by vedení města rádo stihlo opravit i čtyři městské ulice. Konkrétně by se mělo jednat o Vrchlického v celé své délce, o ulici Zahradnického v úseku od Masarykovy po Wolkerovu a o ulice Dvořácká a Husova.

V případě Vrchlického se počítá i s rekonstrukcí podzemních inženýrských sítí, což bude v režii jejich vlastníků. U ostatních o tom ještě není rozhodnuto. „Nejspíš půjde jen o obnovu povrchů, což bude rychlejší a levnější,“ naznačil Zbyněk Stejskal.

Měnit se v příštím roce začne i lokalita Na Nebi, na níž byla letos na podzim po desítkách let zrušena zahrádkářská kolonie. „Jako první zde začne vznikat parkoviště pro obyvatele sídliště Výšina,“ oznámil Honzárek. Na úvodní práce radnice počítá s výdaji kolem tří milionů.

A jen těsně pod kolonií se konečně naplno rozběhne stavba skateparku. „Práce na něm nabraly zpoždění, dodavatelská firma zaváhala se zřízením sjezdu na staveniště z obchvatu. Do poloviny roku by ale i tak měl být skatepark dokončen,“ dodal Stejskal.

Město počítá i s příspěvkem na druhou sportovní halu

I další rozsáhlá investiční akce zůstane v této severní části města. Radnice plánuje přibližně za osm milionů korun rekonstruovat chodníky na sídlišti Výšina. Ty jsou zde původní ze sedmdesátých a osmdesátých let a dost často v havarijním stavu. Nepomáhá jim, ani když kvůli kritickému nedostatku míst na nich parkují auta.

Rozpočet Havlíčkova Brodu rovněž počítá se stavbou druhé sportovní haly. Tu v těsném sousedství haly stávající chce stavět tělovýchovná jednota Jiskra. Město by na stavbu pouze přispělo. Potřebných patnáct milionů korun má připravených.

„Stavba je podmíněna státní dotací, kterou musí Jiskra získat. Podle posledních jednání s Národní sportovní agenturou to vypadá velice nadějně,“ prozradil Zbyněk Stejskal.