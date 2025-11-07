Filmový klub v Přibyslavi táhne, čísla ještě vylepší remasterované Čelisti

Autor:
  8:42
Přestože má Přibyslav jen čtyři tisíce obyvatel, promítání zdejšího filmového klubu patří k nejvíce navštěvovaným v celé republice. Za 23 let existence klubu jeho představení navštívilo v průměru 46 diváků. Drobně pohnout s tímto číslem by mohlo chystané představení trháku, který slaví výročí 50 let od natočení.
Natáčení filmu Čelisti.

Natáčení filmu Čelisti. | foto: Profimedia.cz

Natáčení filmu Čelisti.
Natáčení filmu Čelisti.
Steven Spielberg při natáčení filmu Čelisti
Natáčení filmu Čelisti.
15 fotografií

Ve své době se stal velký hitem, který postupně v mnoha ohledech přerostl v kult. Snímku Čelisti amerického režiséra Stevena Spielberga je letos rovné půlstoletí. Při té příležitosti autoři film remasterovali, vyčistili obraz i zvuk a převedli jej do digitální podoby.

Právě tento snímek bude přibyslavský filmový klub promítat v sobotu 15. listopadu v kulturním domě. „Na velkém plátně a v nové kvalitě čeká diváky jedinečný zážitek,“ říká Jakub Šnýdl, jeden z pěti nadšenců, kteří filmový klub ve městě vedou.

OBRAZEM: Jak vznikaly Čelisti. Spielbergův žralok změnil Hollywood i filmový strach

Od v rámci klubu běžně promítaných filmů se Čelisti dost liší. Filmový klub se jinak zaměřuje hlavně na filmy mimo mainstream. Zpočátku na jakýsi zlatý fond evropské kinematografie, časem na umělecké snímky i z Ameriky.

„Obvykle to nejsou úplně jednoduché a oddechové filmy. Nutí k přemýšlení, nabízí velmi silné zážitky,“ vysvětluje Šnýdl. Promítané filmy klub vybírá z nejrůznějších distribucí. Sledují recenze i výstupy filmových festivalů. Daný snímek ale předem neznají a ani nevidí, poprvé se na něj podívají až s diváky. I pro ně to občas bývá překvapení, co vůbec vybrali.

Každé promítání doprovází koncert

Možná i tento přístup diváky přitahuje. Návštěvnost 46 lidí na jedno promítání je nad republikovým průměrem. Přibyslav, ač mnohem menší město, předčí i mnohá daleko větší sídla.

Natáčení filmu Čelisti.
Natáčení filmu Čelisti.
Natáčení filmu Čelisti.
Steven Spielberg při natáčení filmu Čelisti
15 fotografií

Filmový klub v Přibyslavi funguje už 23 let. První promítání se uskutečnilo v roce 2002. Od té doby mu patří vždy jedna sobota v měsíci od října do dubna. „Za dobu existence jsme promítli už asi 250 filmů,“ počítá Šnýdl. V začátcích se promítaly filmy hned dva, to už nyní není. „Na diváky to bylo moc,“ podotkl pořadatel.

Stále však, trvá, že každé promítání doprovází koncert. Vystoupení se dříve odehrávalo mezi snímky, dnes celý večer uzavírá. Do Přibyslavi pořadatelé zvou ne tak známé kapely z celé republiky. „Minimálně dvakrát za sezonu ale chceme představit místní hudebníky,“ zdůrazňuje Jakub Šnýdl. Koncerty jsou žánrově pestré od jazzu a elektronické hudby přes folk po tvrdý rock a metal.

Podobné vystoupení doplní i sobotní promítání Čelistí. To se divákům představí pražské trio Ploy. Jeho instrumentální hudba se řadí do škatulek jazz a electronic fusion.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Balík pro Nečase. Český rekord! Rychlík z Vysočiny prodloužil smlouvu v Coloradu

Martin Nečas z Colorado Avalanche se raduje z gólu v utkání s New Jersey Devils.

Jeden podpis rozptýlil vleklou nejistotu. Po měsících plamenných spekulací je jasné, že Denver nebude pro hokejistu Martina Nečase pouhou přestupní stanicí. Hbité křídlo ve čtvrtek uzavřelo s klubem...

Nová aréna schytala první šrámy. Policie řeší počmárané záchody i napadení fanouška

Po úterním hokejovém derby mezi prvoligovými hokejisty Dukly Jihlava a Horácké...

Stačily čtyři dny, dva hokejové zápasy, a zbrusu nová Horácká aréna utrpěla první šrámy. Při úterním utkání 16. kola Maxa ligy mezi domácí Duklou Jihlava a Horáckou Slavií Třebíč, které hosté vyhráli...

Další incident záhy po otevření jihlavské arény, fanoušci napadli člena ostrahy

K poškození záchodů v Horácké aréně došlo během úterního zápasu Maxa ligy mezi...

Jen se v Jihlavě otevřela nová Horácká aréna, stala se dějištěm hned několika incidentů. Po poničených toaletách začali policisté vyšetřovat i napadení člena ostrahy. K tomu došlo v úterý při zápase...

POHLED: Netrefil jackpot. Nebude kapitán. Nepotěšil krajany. Udělal Nečas chybu?

Premium
Martin Nečas z Colorado Avalanche právě vstřelil gól.

Klidně mohl zkasírovat ještě o deset milionů dolarů víc. V jiném klubu NHL by mu na dres časem přišili céčko. V Bostonu by ho nadšeně přivítali kumpáni David Pastrňák s Pavlem Zachou. Hokejista...

Tragická nehoda tří aut na Pelhřimovsku. Jeden člověk zemřel, další jsou zranění

Tragická nehoda tří osobních aut u Lukavce na Pelhřimovsku si v pondělí...

Jeden člověk přišel o život a další tři lidé se zranili při odpolední dopravní nehodě na Vysočině. U Lukavce na Pelhřimovsku se srazila tři osobní auta. Komunikace je uzavřena, na místo vyrazily...

Filmový klub v Přibyslavi táhne, čísla ještě vylepší remasterované Čelisti

Natáčení filmu Čelisti.

Přestože má Přibyslav jen čtyři tisíce obyvatel, promítání zdejšího filmového klubu patří k nejvíce navštěvovaným v celé republice. Za 23 let existence klubu jeho představení navštívilo v průměru 46...

7. listopadu 2025  8:42

Očista vlasů i nosní sliznice. Speciální kúra sníží riziko infekce po operaci

Ilustrační snímek

Vyhnout se pooperačním komplikacím nebo jejich riziko alespoň minimalizovat mohou pacienti nemocnice v Novém Městě na Moravě. Pomůže jim například takzvaná dekolonizace – procedura zaměřená na...

6. listopadu 2025  15:55

Knihovna roku píše komiksové Příběhy v bublinách. Míří do ní známí spisovatelé

Žďárská knihovna, honosící se nyní čerstvým titulem Knihovna roku 2025, se...

Opéct si buřty přímo v areálu knihovny a zazpívat si u ohně. Vyrazit na workshop komiksu, divadlo, koncert či na besedu se známými autory. To vše si mohou lidé užít na podzimním festivalu Sychravo....

6. listopadu 2025  11:58

Proměny Podzámecké nivy. Přibyly pobytové schody, elektřina i veřejné osvětlení

Po loňské obnově horní části zámeckého parku se letos většina prací odehrává...

K závěru se již chýlí úpravy Podzámecké nivy v Třebíči. Prostor mezi zámkem a řekou Jihlavou má získat svoji finální podobu do konce letošního listopadu. Příští rok se tak do oblíbené lokality opět...

6. listopadu 2025  7:55

Trénink na blackout, či test trpělivosti? Ve Žďáru zhasly lampy, lidé chodí s čelovkami

Premium
Obyvatelé Žďáru nad Sázavou mají obavy chodit večer ven, sídliště se totiž...

Trénink na blackout, test trpělivosti obyvatel Žďáru či honba za úsporami. To jsou jen některé důvody, které dle obyvatel města mohou stát za opakujícími se potížemi s veřejným osvětlením. Nefunkční...

5. listopadu 2025

Na Žďársko se vracejí původní odrůdy ovocných stromů. Díky sdružení i dobrovolníkům

Podzimní sázení si lidé užili opravdu se vším všudy – sychravým počasím i...

Desítky ovocných stromů - jabloní, hrušní, třešní a višní - přibyly do přírody kolem Daňkovic u Sněžného na Žďársku. A nejsou to jen tak ledajaké dřeviny. Ve všech případech se jedná o původní...

5. listopadu 2025  14:06

Zábradlí ze starého stadionu nevyhodili, posloužilo k výrobě monumentální sochy

Autor se inspiroval duchem původního stadionu, emocemi a energií, kterými místo...

Otevření nové Horácké arény v Jihlavě provázejí už druhý týden nejen hokejové zápasy domácí prvoligové Dukly, ale také nejrůznější doprovodné akce. A jednou z nich je také středeční odhalení...

5. listopadu 2025  12:30

Dostavba Dukovan přinese Vysočině nové silnice a obchvaty za deset miliard

Možný termín otevření nové části obchvatu krajského města je odpoledne 17....

Na deset miliard korun přijdou opatření, která se projeví na silnicích Kraje Vysočina v souvislosti se stavbou dvou nových bloků v dukovanské jaderné elektrárně. Vzniknou nové obchvaty, přestaví se...

5. listopadu 2025  7:33

Vyhrává po náročném porodu. Třeba budu vzorem, věří první česká profesionální fit-modelka

Premium
Za dokonalou sportovní postavou jsou nejen hodiny tvrdé dřiny, ale také...

V ruce drží klíč k účasti na profesionálních kulturistických akcích - včetně té nejprestižnější s názvem Ms. Olympia, která se koná každoročně v americkém Las Vegas. Eva Dlabajová získala jako vůbec...

4. listopadu 2025

Festival dokumentů přilákal rekordní počet diváků. Teď se přesunul na sítě

Slavnostní zakončení 29. ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů...

Desetidenní Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava skončil. Ovšem více než 150 filmů z programu letošního ročníku divákům nyní nabízí v pondělí zahájené dvoutýdenní virtuální pokračování...

4. listopadu 2025  12:04

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Do vchodu Penny marketu naboural bagr, řidiče patrně postihly zdravotní potíže

Bagr v úterý ráno v Havlíčkově Brodě téměř zajel do obchodu Penny market. Na...

Kuriózní nehoda se stala kolem sedmé hodiny ráno v Havlíčkově Brodě. Bagr narazil do prodejny Penny market, kde prorazil vestibul. Při nehodě se nakupujícím ani personálu obchodu nic nestalo. Na vině...

4. listopadu 2025  10:16

V rozšířených Dukovanech vznikne až 1 500 míst, může být problém je obsadit

Jaderná elektrárna Dukovany

Hlad po technických profesích bude v budoucnu na Třebíčsku ještě větší než dosud. Pracovní trh nejen v regionu významně ovlivní výstavba nových bloků jaderné elektrárny Dukovany za více než 400...

4. listopadu 2025  7:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.