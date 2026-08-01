Na začátku filmu Jak vytrhnout velrybě stoličku si přivede domů malý Vašek od školníka psa Arnošta. Čí byl ten pes ve skutečnosti?
Byl sousedky paní režisérky Marie Poledňákové, říkala mi to. Jednoho dne našla ta sousedka v popelnici vyhozené štěně a ujala se ho. Jméno Arnošt bylo skutečné.
A pes Beník, kterého Tomáš Holý coby Vašek později dostal před školou od táty, tedy herce Františka Němce?
To byla ve skutečnosti fenka. Jmenovala se Andulka a patřila herečce Radce Stupkové. Majitelé ji předčasně ostříhali, protože se omylem domnívali, že natáčení už skončilo. Takže Vašek dostal před školou ostříhané štěně, a to zázračně do příštího rána obrostlo. Hlavně na hlavě. Když budete hodně pozorní, tak si toho všimnete. Zjistíte také, že na konci filmu na gauči vedle Andulky leží i žákovská knížka. Ve scénáři byl totiž jeden škrtnutý, nerealizovaný záběr. Pes se měl v nestřeženém okamžiku zmocnit Vaškovy žákovské knížky, rozcupovat ji a totálně zničit.
Pes Beník v dalším filmu Jak dostat tatínka do polepšovny byla zase Andulka?
Ne. Beník v tom letním pokračování je úplně jiný pes. Jmenoval se Cley a patřil skriptce filmu.
Přístup Tomáše Holého měl podle mého názoru svůj dopad. Potom se v českém filmu už málokdo odvážil zabít zvíře kvůli záběru, který trvá deset sekund.