V zatáčce z filmu Jízda řidiči opravdu končili v poli. Nebezpečná už není

Pro dnes již ikonickou scénu si režisér Jan Svěrák vybral silnici druhé třídy číslo 150. Konkrétně pak její část na okraji Křivsoudova nedaleko Ledče nad Sázavou vedle tamního fotbalového hřiště, které ve filmu není vidět, a u odbočky na ves Černičí.

Silnice je tam dnes na první pohled podobná jako v roce 1994, kdy se natáčelo. Přesto už je v něčem jiná, bezpečnější než tehdy. Dříve tam opravdu auta vylétla občas ze zatáčky, když řidiči více sešlápli plyn a pak dole nezvládli bezpečně zatočit.

„Ano, na tom sešupu u fotbalového hřiště bývaly nehody. Auta končila na poli vedle prudké zatáčky stejně jako ve filmu Jízda. Dnes už se tam jezdí v pohodě, normálně. Před čtyřmi lety totiž při opravě silnice trochu narovnali tu zatáčku. Už není tak prudká a je navíc i naklopená, takže je to lepší,“ popsal starosta Křivsoudova Jan Červený. Když se Jízda natáčela, bylo mu čtrnáct.

Tam, kde bylo ve filmu u zatáčky srpnové strniště, rostlo letos v červenci obilí a kukuřice.

Bez plavek do Utopence

Česká road movie z devadesátých let, která šla do kin s popiskem „svobodný film o dvou chlapcích, jedné dívce, zeleném kabrioletu a horkých letních hrách“, se točila i na břehu rybníka s nepříliš veselým názvem Utopenec. „Ten je taky tady u nás,“ přibližuje starosta Jan Červený.

Ve filmu si v něm Anna Geislerová v roli Ani pere šaty poté, co se jí na ně rozpustily nanuky z krabice. A Radek (Radek Pastrňák) s Frantou (Jakubem Špalkem) se mezitím v rybníce před kamerou osvěžovali bez plavek.

„K Utopenci se dříve lidi opravdu jezdili hodně koupat. Dnes už je ale ze třetiny zarostlý rákosím, málokdo z diváků filmu by ho poznal,“ odhaduje starosta.

Vodní plocha nepatří obci, je soukromého majitele. Pro filmové fanoušky by ale mohlo být zajímavé porovnání, jak se rybník čtvrt století po natáčení změnil. A proč se jmenuje Utopenec? Podle křivsoudovské pověsti se tam prý kdysi utopil kočár tažený koňmi vezoucí svatebčany.

Film za pouhý milion korun

Filmu Jízda udává směr a atmosféru věta v jeho úvodu. Říká ji Radek Pastrňák ve chvíli, kdy přijedou z vedlejší cesty, stojí u hlavní silnice a dávají přednost ostatním autům: „Jsou cesty hlavní, po kterých jezdí zločinci a policajti. A pak jsou cesty vedlejší a těmi pojedeme my.“

Když přišla Jízda do kin, byla to událost v českém filmovém světě. Jan Svěrák měl tehdy jako režisér za sebou v té době nejúspěšnější porevoluční film Obecná škola a nejdražší český snímek Akumulátor za čtyřicet milionů korun.

To se psal rok 1994 a Svěrák oznámil, že po nejdražším filmu natočí ten nejlevnější...

Jízda měla rozpočet pouhý milion korun. Nakonec získala dva České lvy. Prvního dostal Radek Pastrňák se skupinou Buty za hudbu, druhého pak obdržel kameraman F. A. Brabec. Pak ještě tento film vyhrál karlovarský festival – přesně před pětadvaceti lety. Režisérovi tehdy předala cenu italská hvězda Gina Lollobrigida.

Svěrák s odstupem let považuje Jízdu za svůj nejsvobodnější film. S kameramanem se do něj pustili po více než ročním úsilí na snímku Akumulátor. I když na Akumulátor lidi do kina chodili, tvůrci z něj byli trochu zklamaní. Natáčení Jízdy, jež bylo mnohem jednodušší, brali jako lék na tyto své pocity.

Anna Geislerová neměla řidičský průkaz

Třeba herečka Anna Geislerová na film s letní atmosférou Vysočiny a jižních Čech ráda vzpomíná. Roli Ani tehdy scenáristé psali přímo pro ni. A musela před kamerou sedět za volantem kabrioletu, přestože ještě neměla řidičský průkaz.

Sice se všechno za volantem naučila, ale pak se v jednom momentě soustředila spíš na hraní a okolní přírodu než na řízení. Skončilo to autem zapíchnutým v příkopu, které pak musel štáb nechat vytáhnout. Když si potom dva roky po natáčení opravdu dělala řidičský průkaz, jezdila s instruktorem na Šumavě po stejných silnicích jako v Jízdě.

V tomto filmu je zachycen i provoz úzkokolejky na pomezí Vysočiny a jižních Čech, jejíž půvab režiséři zatím spíše pomíjejí. Taky jsou v něm ještě závory, které jim klikou zvedal pracovník drah.



Počátky přináší filmařům úspěchy

V Jízdě se objeví také krásné Palackého náměstí v Počátkách s věží kostela svatého Jana Křtitele. Ta je turistům přístupná od osmi hodin ráno do půl čtvrté odpoledne každý den. Pouze s výjimkou polední pauzy.

Letní Svěrákův film je spojen i s hotelem Modrá hvězda, který stojí vedle kostela na Palackého náměstí. Počátky jako by přinášely filmařům štěstí. Když si jeho historické náměstí vyberou pro natáčení, dočkají se pak vřelého přijetí svého díla u diváků.

Platí to pro film Postřižiny, který zde vznikal. A stejně tak pro seriál Návštěvníci. Také jeho režisér Jindřich Polák vsadil na Počátky jako jeho kolega Jiří Menzel s Postřižinami. Návštěvníci dnes patří k tomu nejlepšímu, co tehdejší Československá televize vyprodukovala.

Nakonec i Jan Svěrák uspěl s Jízdou nejen u odborných porot, ale hlavně u diváků. A to i přes smutný konec filmu, v němž se objevil ten vytažený klíček ze zapalování auta s přívěskem v podobě pistolky.

Ano, na tom sešupu u hřiště bývaly nehody, ale dnes už se tam jezdí v pohodě, normálně.