Hujer či pětikoruna. Sto let Oldřicha Lipského připomíná i Hlinikárium

Hlavními postavami Hliníkária, do něhož už zamířily tisíce fanoušků, jsou šplhoun Hujer a student Kroupa. Na řadě fotografií tam je i herec Zdeněk Srstka, jenž zemřel před pěti lety. Právě on hrál studenta Mužíka, mistra v lakovně. A pronesl ve filmu dnes už nesmrtelnou větu: Hliník se odstěhoval do Humpolce.

Návštěvníci si v muzeu mohou obtáhnout pětikorunu či se vyfotit s postavou Hujera u školní tabule. Také mají šanci vyplnit si tam test znalostí o filmu či se v malém kině podívat na úryvky z komedie. Je pro ně připraveno i malé leknutí. V Hliníkáriu mají i rukopis Zdeňka Svěráka z příprav filmu, kdy sepsal sled scén. Ladislav Smoljak zase v Humpolci zanechal filmovou povídku upravenou svou rukou, která komedii předcházela.