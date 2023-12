Nezvykla jsem si tu, říká o Švédsku princezna z pohádky O medvědu Ondřejovi

Filmová pohádka vznikla na konci padesátých let. „Natáčela jsem ji v posledním ročníku DAMU. Je to to jediné, co po mně v Čechách zbylo. Jinak nikdo neví, kdo jsem vlastně byla. Divadelní představení se tenkrát do televize přenášela málokdy a bez záznamu. Televizní hry se také nezaznamenávaly. Zůstala jen ta princeznička Blanka,“ vzpomíná Aglaia Morávková. Jednou z jejích sester je rovněž herečka a instruktorka jógy Consuela Morávková. Ta žije také v zahraničí, konkrétně v USA.