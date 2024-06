Nakloněná podlaha i facka Krampolovi. Herci vzpomínali na režiséra Lipského

Vzpomínkovou akci moderoval režisérův syn, filmový střihač Dalibor Lipský. Názorně třeba na náměstí divákům předvedl, jak se herci klouzali ve filmu Šest medvědů s Cibulkou. Celá školní chodba byla postavená v ateliéru výrazně nakloněná, proto se po ní tak pěkně jezdilo hercům Miloši Kopeckému či Janu Libíčkovi.

„I dalším hercům a členům štábu se to tak líbilo, že se chodili klouzat i v pauzách natáčení,“ usmál se Dalibor Lipský. Vše se nakonec díky kameře srovnalo a režisér Lipský přesvědčil diváky, že se herci klouzali na rovné naleštěné chodbě.

Naďa Konvalinková pak vzpomínala, jak s režisérem Lipským točila před více než padesáti lety komedii Tři chlapi na cestách. Konkrétně přiblížila scénu, kdy jako holka od rány vlepila pořádné facky kolegům Jiřímu Krampolovi a Jiřímu Schmitzerovi.

„Byl to můj první natáčecí den,“ popsala Konvalinková. Proto chtěla režisérovi ukázat, že dokáže být opravdu přesvědčivá. „Kolegové pak dlouho měli na tvářích obtisk mé dlaně,“ zasmála se herečka. A protože se musel záběr opakovat, musel štáb dlouho do večera čekat, až jim otisk prstů na tvářích zmizel. „Málem jsi mi přerazila sanici,“ posteskl si kolegyni Jiří Krampol, když mu maskéři ledovali tvář.

„Selfie tyč“ použil při natáčení již roku 1969

Diváci se také dozvěděli, že noční záběry dětí s baterkami v komedii Ať žijí duchové! se vlastně točily ve dne. A že děti ve skutečnosti neměly baterky nýbrž zrcátka, v nichž se odráželo slunce.

Dalibor Lipský taky připomněl, že už v roce 1969 jeho otec použil jako první k focení roztahovací selfie tyč. Bylo to v komedii Zabil jsem Einsteina, pánové... Její pomocí se v tomto filmu fotili Iva Janžurová s režisérovým bratrem, hercem Lubomírem Lipským.

„Táta se o tom tehdy bavil se svým švagrem,“ popsal Dalibor Lipský. Ten mu doporučil použít utrženou vysouvací anténu z tranzistorového rádia. Vše nakonec natočili. V době mobilních telefonů dodnes mnozí lidé oceňují, že Lipský focení tímto způsobem znázornil už před 55 lety. „Takže Češi byli zase v něčem první,“ okomentovala to se smíchem Naďa Konvalinková.

Ta si zahrála i v Lipského filmech Adéla ještě nevečeřela a Srdečný pozdrav ze zeměkoule. A podělila se o úsměvné historky, když se potkává v životě s diváky svých filmů. „Nedávno jsem na úřadě ukázala občanku a paní mi tam povídá: Jé, vy jste maminka té herečky,“ zasmála se.

„V našich filmech zůstáváme mladí“

A přidala dávnější zážitek své někdejší kamarádky, herečky Květy Fialové. Ta potkala jednu divačku a ta jí spontánně zhodnotila: Ježišikriste, vy jste všichni tak zestárli! „Zkrátka v těch našich filmech zůstáváme pořád mladí,“ shrnula své zážitky s nadhledem Naďa Konvalinková.

Podobný zážitek přidal i Jiří Lábus. Toho režisér Lipský obsadil do komedie Srdečný pozdrav ze zeměkoule i do svého posledního snímku Velká filmová loupež. Nedávno Lábus potkal skupinu překvapených mladíků, ze kterých vypadlo: „Ty vole Rumburak, on ještě žije!“