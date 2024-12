Dobrák v rolích nacistů. Díky dokonalé němčině byl Narenta nepostradatelný

Celý článek je jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Už to bude 40 let, co se v Tasicích na Vysočině točil seriál Synové a dcery Jakuba skláře. Jednu ze svých posledních rolí nacisty v něm před kamerou vytvořil Jindřich Narenta. Pozoruhodný herec hrál díky dokonalé němčině Němce či Rakušany v českých filmech téměř od války, objevil se i ve slavných kouscích jako Zítra vstanu a opařím se čajem nebo Vrchní, prchni!.