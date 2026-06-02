Porotu nadchly krátké filmy žáků základní školy, dokázali procítit tragické události

Ilona Zelníčková
  15:21
Velkého úspěchu dosáhli jihlavští žáci ze ZŠ Jungmannova a ze Základní školy speciální a Praktické školy Jihlava. Se svými krátkými snímky se zúčastnili druhého ročníku celostátní filmové soutěže Památníku Terezín - Memoriálu Hany Greenfieldové. Jejich silné příběhy porotce oslovily, žáci brali hlavní ceny.
Výsledkem kolektivní práce žáků ZŠ Jungmannova byl originální film, který zaujal porotu. V konkurenci dalších přihlášených z celé ČR obdrželi jeho tvůrci Cenu Erika Poláka. | foto: Archiv ZŠ Jungmanova

Letošním tématem soutěže bylo motto: „Nejsi jeden z nás!“ Školáci ze ZŠ Jungmannova si za jeho zpracování odnášejí Cenu Erika Poláka a žáci ze ZŠ speciální a Praktické školy se umístili na skvělém druhém místě.

Soutěž vyhlásil Památník Terezín ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a Knihovnou J. A. Komenského a spolkem Open Eye. Téma „Nejsi jeden z nás!“ vybízelo k zamyšlení nad otázkami tolerance, předsudků, identity a mezilidských vztahů.

„Úspěch obou jihlavských škol je vskutku mimořádný. Tato soutěž má vždy obrovskou účast škol z celé republiky. Tohle se Jihlavě opravdu povedlo,“ konstatovala Zuzana Šimková, ředitelka Základní školy speciální a Praktické školy.

Děti ze Základní školy Jungmannova se ve svém krátkém snímku zaměřily na téma vyčlenění, rasismu a ztráty vlastní identity.
Žáci ze ZŠ speciální a Praktické školy Jihlava zpracovaly příběh dívky Hany Bradyové. Ve filmu listují knihou a čtou krátké úryvky ze života Hany a její rodiny.
Výsledkem kolektivní práce žáků ZŠ Jungmannova byl originální film, který zaujal porotu a v konkurenci dalších přihlášených z celé České republiky obdrželi jeho tvůrci Cenu Erika Poláka. Ve svém krátkém snímku se děti zaměřily na téma vyčlenění, rasismu a ztráty vlastní identity.

„Ukázaly, jak bolestivé může být odmítnutí jen kvůli původu a jak důležité je umět druhého člověka přijmout, respektovat a zastat se ho,“ popsala ředitelka školy Ivana Málková. V krátkém filmu se prolínají záběry z koncentračních táborů, hrané scénky zasazené do historie i současnosti.

„Účast v soutěži přinesla žákům nejen nové zkušenosti, ale také možnost hlubšího porozumění historickým souvislostem a významu lidské solidarity a respektu,“ uvedla Ivana Málková. „Děkujeme všem žákům za skvělou reprezentaci školy. Jsme na vás hrdí,“ dodala.

Kniha ilustrací, historických fotografií a koláží

Velkého ocenění v podobě druhé příčky se dočkali také žáci ze Základní školy speciální a Praktické školy Jihlava. Snímek, který školáci zpracovali, byl inspirován osudem Hany Bradyové z Nového Města na Moravě, jedné z nejznámějších dětských obětí holokaustu.

Hana musela v roce 1942, krátce před svými jedenáctými narozeninami, odejít do terezínského ghetta. Odtud byla o dva roky později deportována do koncentračního tábora v Osvětimi-Březince, kde její život skončil hned po příjezdu v plynové komoře.

Hanin kufřík s číslem 625, jejím jménem a německy psaným nápisem sirotek se později stal jedním ze symbolů holokaustu.

Žáci zpracovali tento příběh do knihy, která je postavená především na vlastních ilustracích. Součástí jsou také historické fotografie a koláže. Ve filmu pak jihlavští školáci knihou listují a předčítají krátké úryvky ze života Hany a její rodiny.

Tvorby se účastnila celá jedna třída - jedenáct žáků pod vedením speciální pedagožky Veroniky Brtníkové.

„Přiblížit utrpení a závažnost tématu holokaustu osobám se speciálními vzdělávacími potřebami tak, aby se dokázaly ve svých myšlenkách přiblížit k co nejhlubšímu porozumění a prožitku všech obětí genocidy, je pro všechny pedagogy velká výzva,“ popsala Veronika Brtníková.

Komplexní dokument o Haně i její rodině

Žáci měli možnost prostřednictvím příběhu Hany Bradyové a jejího bratra Jiřího, kteří jim byli blízcí věkem i nedalekým místem, odkud pocházeli, nahlédnout na konkrétní lidské osudy.

„Vznikl komplexní dokument, který vypráví o Haně, její rodině i tvůrcích. Celý proces tvorby knihy i filmu napomohl k porozumění a přiblížení tématu holokaustu mladým lidem, jejichž osud by se za války dost možná ubíral stejným směrem pro jejich handicap,“ poznamenala Brtníková.

Práce na filmu a knize probíhaly v rámci dlouhodobého projektu. „Prolínala se v něm literární výchova, historie, výtvarná i hudební výchova. Byla jsem ohromena tím, jak byly děti schopné procítit tak tragické záležitosti,“ řekla ředitelka Zuzana Šimková. „Velké poděkování patří všem, kteří se na vzniku filmu podíleli - za čas, nápady, citlivý přístup i odvahu připomínat příběhy, na které nesmíme zapomenout,“ dodala.

Pro ZŠ speciální a Praktickou školu to není první ocenění v této soutěži. V loňském prvním ročníku filmové soutěže si škola odnesla Cenu Erika Poláka.

