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Kapela kritizuje izraelskou vládu, Třebíč jí kvůli tomu zrušila vystoupení

Jan Salichov
  12:14
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Kapela Ganifim. Její kapelník Dalibor Zíta hraje na harmoniku. | foto: Archiv kapely Ganifim

Městské kulturní středisko Třebíč zrušilo krátce před začátkem festivalu židovské kultury Male Chajim vystoupení kapely Ganifim. Pořadatelé se obávali, že by v průběhu koncertu mohly zaznít politické projevy související s izraelsko-palestinským konfliktem. Kapelník Dalibor Zíta rozhodnutí označil za cenzuru. Případ vyvolal ostré reakce také na sociálních sítích.

Festival Male Chajim je přehlídkou židovské historie, tradic a umění. V Třebíči se konal na přelomu července a srpna. Podle vedení Městského kulturního střediska (MKS) má být jeho cílem především kulturní porozumění a respekt, nikoli otevírání geopolitických sporů. Právě s odkazem na tuto zásadu se vedení organizace rozhodlo koncert Ganifimu z programu vyřadit.

„Po pečlivém posouzení situace a veřejných aktivit členů účinkující formace se vedení MKS Třebíč rozhodlo koncert kapely Ganifim z programu vyřadit. Interpretační skupina se veřejně profiluje v politicky vyhraněných iniciativách spojených s probíhajícím izraelsko-palestinským konfliktem,“ uvedla ředitelka MKS Nikola Černá.

Jako bych slyšel fízla, jak říká nějakým máničkám:
‚Však vy dobře víte, proč nemůžete hrát‘.

Dalibor Zítakapelník skupiny Ganifim

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