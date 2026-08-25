Festival Male Chajim je přehlídkou židovské historie, tradic a umění. V Třebíči se konal na přelomu července a srpna. Podle vedení Městského kulturního střediska (MKS) má být jeho cílem především kulturní porozumění a respekt, nikoli otevírání geopolitických sporů. Právě s odkazem na tuto zásadu se vedení organizace rozhodlo koncert Ganifimu z programu vyřadit.
„Po pečlivém posouzení situace a veřejných aktivit členů účinkující formace se vedení MKS Třebíč rozhodlo koncert kapely Ganifim z programu vyřadit. Interpretační skupina se veřejně profiluje v politicky vyhraněných iniciativách spojených s probíhajícím izraelsko-palestinským konfliktem,“ uvedla ředitelka MKS Nikola Černá.
Jako bych slyšel fízla, jak říká nějakým máničkám:
‚Však vy dobře víte, proč nemůžete hrát‘.