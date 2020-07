Prázdniny v Telči jako jeden z mála festivalů začaly, konají se v rouškách

Výběr z koncertů Prázdnin v Telči 29. července 19:30 - Javory a Hradišťan (nádvoří zámku) 30. července 19:30 - Druhá tráva a Bratři Ebenové (nádvoří zámku) 31. července 17.00, 19.30, 20.30 - Hrabě Monte Crazy, Kalle s kapelou a Bára Poláková (Panský dvůr) 1. srpna 18.30, 20.30 - Square One, Aneta Langerová a Korben Dallas (Panský dvůr) 2. srpna19:30 - Mirek Paleček, Žalman a spol. (nádvoří zámku) 4. srpna 19:30 - Jamie Marshall & the Amplified Acoustic Band a Vladimír Mišík a Etc... (nádvoří zámku) 8. srpna 17:30, 19:00, 20:30 - Funkin' Your Soul, Disconnexion a Monkey Business (Panský dvůr) 9. srpna 19:30 - Ondřej Havelka a Melody Makers (nádvoří zámku) Zdroj: prazdninyvtelci.cz