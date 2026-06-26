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Festival KoresponDance, to jsou i koule v ulicích a tanec s berlemi

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  13:33
Tisíce černých koulí valících se městem. Hudba a tanec v zeleni přímo při toku Sázavy či testování limitů pohybu na kolečkových bruslích a s berlemi. To je jen malá ochutnávka mezinárodního festivalu KoresponDance, který ve čtvrtek začal ve Žďáře nad Sázavou. Jeho hlavní program připadá na červenec.

Přehlídka tvůrců z celého světa bude i letos lákat na představení z oblasti tance, divadla či nového cirkusu. Stěžejní myšlenkou letošního ročníku je boření hranic mezi uměleckými obory, žánry, generacemi i společenskými skupinami.

„KoresponDance není festival, na který se přijedete jen dívat. Je to místo, kde se potkávají umělci světového formátu s místními obyvateli, děti s profesionálními tanečníky, současný tanec se streetovou kulturou i historický areál zámku s nejnovějšími uměleckými impulzy,“ vyjádřila se Marie Kinsky, zakladatelka a ředitelka festivalu.

Litevský umělec Paulius Markevičius a jeho tým oživili ulice Žďáru tisíci černými koulemi. Do pohybu je uvedli i kolemjdoucí. (25. června 2026)
Oktawia Ścibior a Samory Ba předvedli ve Žďáře choreografický duet na inline bruslích a v části vystoupení navíc s berlemi. (25. června 2026)
Řecká umělkyně Vasiliki Papapostolou spojuje pouliční tanec se současnou choreografií. Foto Giorgos Tsagliotis. (25. června 2026)
Projekt Water and memory představil na KoresponDance setkání umění a ekologie. (25. června 2026)
12 fotografií

Čtrnáctý ročník akce se zájemcům představil včera u žďárského Domu kultury. Program byl zároveň i upoutávkou na hlavní festivalové klání, připadající na 17. až 19. července. Jeho dějištěm bude opět areál zámku rodiny Kinských.

„Značná část programu se už navíc bude odehrávat i v prostorách nového Kulturně kreativního centra Vysočina,“ připomněla změnu oproti minulým létům Michaela Sikorová, mluvčí festivalu. Některá čísla ale „vstupují“ také do ulic města či okolní přírody, mezi místní.

Taneční festival KoresponDance je zpět na scéně. V tomto roce naposled

Stejně jako v předešlých ročnících si přijdou na své dospělí i děti, milovníci akčního pohybu i meditativnějších, poetických ukázek. Do Žďáru zavítá například tchajwanský cirkusový umělec Chien Hung Kuo. Ten ve svém vystoupení propojí manipulaci s cirkusovou kostkou, práci s ohněm a s křišťálovými koulemi.

Spojení pouličního tance se současnou choreografií přiveze zase řecká tvůrkyně Vasiliki Papapostolou, jejíž číslo bude jedním ze zlatých hřebů festivalu.

Kde jsou limity pohybu?

Živou laboratoř pohybu, v níž se tělo učí fungovat úplně jinak než obvykle, pak představí publiku Oktawia Ścibior a Samory Ba, umělci působící v Paříži. Ti už ostatně včera navnadili diváky svojí energickou show u Domu kultury, kde navzdory tropickým teplotám testovali hranice svých pohybových možností na inline bruslích a s berlemi.

Festival KoresponDance

  • Nabízí současný tanec, pohybové divadlo a nový cirkus.
  • Letos se ve Žďáře koná již 14. ročník, a to od 17. do 19. července. První čísla už ale mohli lidé vidět v červnu v Novém Městě na Moravě a v Jihlavě, včera ve Žďáře.
  • Hlavní program se odehrává převážně v areálu žďárského zámku. Festivalu se účastní tvůrci z celého světa, letos třeba z Finska, Francie, Řecka či Tchaj-wanu, stejně jako přední čeští umělci.
  • Součástí jsou i koncerty, workshopy, zapojení místních lidí a nově i odnož festivalu zaměřená na mladé lidi, takzvanou generaci Z.

Okolní prostředí i s jeho obyvateli zakomponovala do svého díla, zaměřeného na vodu, americká choreografka Sue Schroeder se svým týmem.

„Pracujeme se studenty, učiteli, vědci, ale i dalšími lidmi, kteří mají nějaký vztah k vodě,“ vysvětlila Schroeder. Práci, jež bude dokončena až příští rok, mohli diváci včera sledovat na březích Sázavy.

KoresponDance ovšem láká nejen na světové, ale i tuzemské tvůrce. Osobité představení čeká na diváky třeba v podání Alžběty Tiché, která propojuje vzdušnou akrobacii s výzkumem vlastního těla. Umělkyně totiž při svých náročných kreacích využívá technologii monitorující tělesné funkce – měří svůj srdeční tep během aktivit na zemi i při závěsné akrobacii.

Žďár žije festivalem KoresponDance, k vidění je tanec i pohybové divadlo

Významným milníkem letošního ročníku je spuštění programu Hub 800 v již zmíněném Kulturně kreativním centru Vysočina. Umělecké zázemí hostilo už řadu umělců a právě teď představuje a otevírá ucelený projekt Hub 800.

„Ten propojuje umění, vědu, vzdělávání, kreativní průmysly i společenské inovace. Stává se místem pro tvorbu, spolupráci a sdílení. KoresponDance symbolicky uvádí tento koncept do života,“ shrnula Sikorová.

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