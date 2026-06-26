Přehlídka tvůrců z celého světa bude i letos lákat na představení z oblasti tance, divadla či nového cirkusu. Stěžejní myšlenkou letošního ročníku je boření hranic mezi uměleckými obory, žánry, generacemi i společenskými skupinami.
„KoresponDance není festival, na který se přijedete jen dívat. Je to místo, kde se potkávají umělci světového formátu s místními obyvateli, děti s profesionálními tanečníky, současný tanec se streetovou kulturou i historický areál zámku s nejnovějšími uměleckými impulzy,“ vyjádřila se Marie Kinsky, zakladatelka a ředitelka festivalu.
Čtrnáctý ročník akce se zájemcům představil včera u žďárského Domu kultury. Program byl zároveň i upoutávkou na hlavní festivalové klání, připadající na 17. až 19. července. Jeho dějištěm bude opět areál zámku rodiny Kinských.
„Značná část programu se už navíc bude odehrávat i v prostorách nového Kulturně kreativního centra Vysočina,“ připomněla změnu oproti minulým létům Michaela Sikorová, mluvčí festivalu. Některá čísla ale „vstupují“ také do ulic města či okolní přírody, mezi místní.
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Taneční festival KoresponDance je zpět na scéně. V tomto roce naposled
Stejně jako v předešlých ročnících si přijdou na své dospělí i děti, milovníci akčního pohybu i meditativnějších, poetických ukázek. Do Žďáru zavítá například tchajwanský cirkusový umělec Chien Hung Kuo. Ten ve svém vystoupení propojí manipulaci s cirkusovou kostkou, práci s ohněm a s křišťálovými koulemi.
Spojení pouličního tance se současnou choreografií přiveze zase řecká tvůrkyně Vasiliki Papapostolou, jejíž číslo bude jedním ze zlatých hřebů festivalu.
Kde jsou limity pohybu?
Živou laboratoř pohybu, v níž se tělo učí fungovat úplně jinak než obvykle, pak představí publiku Oktawia Ścibior a Samory Ba, umělci působící v Paříži. Ti už ostatně včera navnadili diváky svojí energickou show u Domu kultury, kde navzdory tropickým teplotám testovali hranice svých pohybových možností na inline bruslích a s berlemi.
Festival KoresponDance
Okolní prostředí i s jeho obyvateli zakomponovala do svého díla, zaměřeného na vodu, americká choreografka Sue Schroeder se svým týmem.
„Pracujeme se studenty, učiteli, vědci, ale i dalšími lidmi, kteří mají nějaký vztah k vodě,“ vysvětlila Schroeder. Práci, jež bude dokončena až příští rok, mohli diváci včera sledovat na březích Sázavy.
KoresponDance ovšem láká nejen na světové, ale i tuzemské tvůrce. Osobité představení čeká na diváky třeba v podání Alžběty Tiché, která propojuje vzdušnou akrobacii s výzkumem vlastního těla. Umělkyně totiž při svých náročných kreacích využívá technologii monitorující tělesné funkce – měří svůj srdeční tep během aktivit na zemi i při závěsné akrobacii.
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Žďár žije festivalem KoresponDance, k vidění je tanec i pohybové divadlo
Významným milníkem letošního ročníku je spuštění programu Hub 800 v již zmíněném Kulturně kreativním centru Vysočina. Umělecké zázemí hostilo už řadu umělců a právě teď představuje a otevírá ucelený projekt Hub 800.
„Ten propojuje umění, vědu, vzdělávání, kreativní průmysly i společenské inovace. Stává se místem pro tvorbu, spolupráci a sdílení. KoresponDance symbolicky uvádí tento koncept do života,“ shrnula Sikorová.