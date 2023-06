Letní festivalovou smršť na Vysočině otevřou už tento víkend Kabáti

Nedočkaví fanoušci se mohou do víru muziky vrhnout už dnes od 15 hodin, kdy v Humpolci začíná 27. ročník dvoudenního Bernard festu. Jeho vrcholem je sobotní koncert nejznámější české rockové kapely Kabát.

Domluvit vystoupení se přitom podle organizátorů zdařilo velmi rychle. „Přikládám to tomu, že Bernard fest má mezi muzikanty pověst akce se skvělou atmosférou a perfektní organizací. Svůj vliv má i genius loci konání festivalu, tedy Horní náměstí v Humpolci,“ uvedl hlavní pořadatel Zdeněk Mikulášek.

Skupina Kabát není zdaleka jedinou hvězdou na seznamu vystupujících, figurují tam i Mig 21, No Name, Wohnout či Janek Ledecký. Chybět nebudou Rybičky 48, jejichž koncert loni zmařila průtrž mračen. „Hned na místě jsme se tehdy domluvili, že letos kapela přijede znovu,“ podotkl Mikulášek.

Festival podle něj vždy dává prostor i kvalitním hudebním počinům mimo hlavní proud. Tento ročník oživí unikátní projekt Hej Romale zpěvačky Idy Kelarové, jež vystoupí s pěveckým sborem Čhavorenge v doprovodu České filharmonie.

Do Humpolce se po roce vrátí i němečtí The Heimatdamisch, kteří si loni získali publikum originálními úpravami světových hitů. Součástí akce bude tradiční dopolední program pro děti s Jaroslavem Uhlířem a Kašpárkem v rohlíku. Pořadatelé dali do prodeje i jednodenní vstupenky; k mání jsou v předprodeji a budou k dostání i na místě.

Škwor oslaví čtvrtstoletí, Olympic šedesátku

Jedním z taháků festivalové sezony na Vysočině je bezpochyby Magmafest, kultovní rocková akce, jež se uskuteční 11. a 12. srpna v amfiteátru v Jihlavě. Loni se návštěvnost pohybovala kolem pěti tisíc lidí, letos organizátoři očekávají i více.

Vybrané festivaly na Vysočině 16. 6. - 17. 6. - Bernard fest Humpolec

Humpolec 29. 6. 1 1. 7. - Jatka Fest Pacov

Pacov 5. 7. - 8. 7. - Fajt Fest Velké Meziříčí

Velké Meziříčí 6. 7. - 8 . 7. - VysočinaFest Jihlava

Jihlava 14. 7. - 15. 7. - Blue Style Prima Fest Zvole

Zvole 15. 7. - Fest na Fest Pelhřimov

Pelhřimov 20. 7. - 22. 7. - Sázavafest Světlá nad Sázavou

Světlá nad Sázavou 21. 7. - 22. 7. - Festival pod Zelenou horou Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou 22. 7. - 29. 7. - Folkové prázdniny Náměšť nad Oslavou

Náměšť nad Oslavou 28. 7. - Čeřínek fest Cejle-Hutě

Cejle-Hutě 28. 7. - 29. 7. - Polanka summer fest Třebíč

Třebíč 28. 7. - 13. 8. - Prázdniny v Telči Telč

Telč 5. 8. - Rocková Lipnice Lipnice nad Sázavou

Lipnice nad Sázavou 11. 8. - 12. 8. - Magmafest Jihlava

Jihlava 11. 8. - 12. 8. - Stockfest 2023 Dobrohostov

Dobrohostov 12. 8 . - Horácký džbánek Žďár nad Sázavou

„Vstupenky ještě k dispozici jsou, ale zájem je opravdu velký,“ potvrdil za pořadatele Radek Sladký.

Mezi hlavní hvězdy patří například kapela Škwor; ta letos slaví pětadvacetiny a k výročí má i novou scénu. „Poprvé v historii vystoupí na našem festivalu Tři sestry. Velkým tahákem budou i kapely Dymytry a Horkýže slíže,“ vypočítal Sladký.

Mezi skupinami, co na akci zahrají, je dále třeba Alkehol, Trautenberk nebo Harlej. Jedno bílé místo na plakátech ale zatím zůstává. Jde o hudební překvapení, které bude odtajněno zkraje července.

Jelikož roste zájem fanoušků o dvoudenní účast a nocování přímo na místě, rozšířeno má být i stanové městečko. „Jedno bude přímo před areálem na louce, druhé nově v kempu Pávov,“ sdělil Sladký.

Jihlavský amfiteátr bude v létě skutečně vytížen, od 6. do 8. července jej obsadí pro změnu multižánrový VysočinaFest, stylově rozkročený od popu přes metal až po rap. Návštěvníci se mohou těšit na plejádu převážně českých a slovenských interpretů - mimo jiné to budou Chinaski, Rybičky 48, Mirai, Jelen, Viktor Sheen či Mig 21. Chybět nebude ani legendární Olympic.

„Česká rocková stálice opět po sedmi letech zavítá do Jihlavy na VysočinaFest! Přijďte do jihlavského amfiteátru oslavit jejich 60. výročí na české scéně,“ lákají pořadatelé.

Jedním z tahounů akce bude i zahraniční host – finská formace The Rasmus, mezi jejíž nejznámější hity patří třeba songy In the Shadows či First Day of My Life. Zazní ale i její nové skladby z alba Rise.

Chinaski budou na Vysočině víc než doma

Od 20. do 22. července ožije muzikou i zámecký park ve Světlé nad Sázavou, kde se odehraje tradiční Sázavafest. Ten pravidelně nabízí to nejlepší z domácí scény, představuje vybrané zahraniční interprety a dává prostor i mladým kapelám.

Kromě hudby napříč styly servírují pořadatelé na několika scénách i program ze světa divadla, filmu či literatury. Muzika ale přesto dominuje a s ní letos i taková jména, jako jsou Kryštof, Monkey Business, Verona, Chinaski, Jelen, Katarína Knechtová či Michal David. Česko-slovenský playlist doplní i host z ciziny - německý elegán a zpěvák latinskoamerické hudby Lou Bega proslavený hlavně hitem Mambo No. 5.

Na své si přijdou také hudební fandové v Třebíči, kde se koná další multižánrová akce - Polanka summer fest, jíž patří poslední červencový víkend. Potěšit fanoušky přijedou kupříkladu Chinaski, Michal Hrůza, Arakain či Vypsaná fixa.

Legendární kapela Lucie je hlavním lákadlem 10. Jatka Festu v Pacově, který potrvá od 29. června do 1. července. V zámeckém areálu vystoupí kromě Lucie i Čechomor, Wohnout, UDG nebo třeba Pokáč.

Folkové stálice v Náměšti i v Telči

Vysočina v létě uspokojí také příznivce folku - stálicí s hojnou návštěvností jsou rozhodně Folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou, kde se představí množství tuzemských i zahraničních vystupujících. Vedle matadorů, jako jsou Robert Křesťan a Druhá tráva, Jiří Pavlica a Hradišťan nebo Karel Plíhal, předvede svůj um třeba jamajský bluesman Brushy One String, anglické „folkařky“ Lady Maisery či kubánská cellistka Ana Carla Maza.

Sázkou na jistotu je i program festivalu Prázdniny v Telči. Tam během 17 dní na několika scénách vystoupí opět desítky hudebníků, hlavně kultovních folkových jmen. 41. ročník láká například na Hradišťan, Nezmary, Vlastu Redla, Pavla Lohonku Žalmana či Spirituál kvartet. Na scéně Panského dvora pak zazpívají kromě jiného Monkey Business, Tata Bojs nebo Mňága a Žďorp. Festivalový program doplní divadelní pohádky.

Menší akcí, ovšem s dlouhou tradicí, je i žďárský Horácký džbánek zaměřený na folk a country. 12. srpna se koná v ovocném sadu zámku Kinských již jeho 40. ročník. Pořadatelé z Kultury Žďár zařadili do programu jak „novou krev“, mladého písničkáře Petra Lüftnera, tak osvědčené matadory. Těšit se lze na Vlastu Rendla, Fleret, Buty či Václava a Jana Neckářovy. Samozřejmostí je program pro děti.

„Letošní novinkou je i festivalová školka, kam mohou rodiče zkušeným pracovníkům svěřit své děti na hlídání,“ prozradila Tamara Pecková, ředitelka Kultury Žďár.

Ani příznivci tvrdé muziky nepřijdou na Vysočině zkrátka. Z akcí zaměřených na hardcore, metalcore, nu-metal a metal nelze nezmínit Fajtfest konaný na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí. Metalový svátek, na nějž pravidelně míří i nadšenci z ciziny a kde je také mezi vystupujícími řada zahraničních hvězd, připadá letos na termín 5. až 8. července.