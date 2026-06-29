Ty sice na první pohled nemusí znít propojeně, ale v jádru se dotýkají života nás všech...
„Všechna čtyři témata, která jsme letos vybrali, spolu zdánlivě vůbec nesouvisí, ale všechna se ve skutečnosti týkají našeho společného života,“ říká k dramaturgii fóra Tereza Swadoschová.
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Prvním pilířem jsou mapy. Fórum se nebude omezovat pouze na mapy cest a hranic, ale položí si hlubší otázky. „Bude nás zajímat, kdo vlastně dnes mapuje svět, kdo rozhoduje o tom, co se na mapě zobrazí, co vidíme a co zůstává skryté,“ vysvětluje Swadoschová.
Diskuse se dotkne i toho, jak mapy souvisí s mocí, politikou a digitálními technologiemi.
Smích osvobozuje i zraňuje
Druhé téma – humor – se zaměří na jeho evoluci a historii v českém kontextu. „Smích nás někdy osvobozuje a někdy nás zraňuje,“ připomíná vedoucí fóra. Hosté se podívají na zoubek i současné politické satiře, která v dnešní době hraje nezastupitelnou roli.
Třetí okruh – korupce – autoři programu nechtějí zúžit jen na předávání peněz pod stolem. Zaměří se na systémovou korupci – tedy na to, jak se pravidla současného světa ohýbají ve prospěch těch, kteří drží moc, kontakty či peníze. Tématem prostoupí i nejnovější poznatky o organizovaném zločinu, mafiánských praktikách a jejich vlivu na naše životy.
Závěrečné téma – změna – si klade palčivou otázku: jak transformovat systémy, které evidentně nefungují? „Často mluvíme o krizích, ať už jde o tu klimatickou, krizi vzdělávání, nebo demokracie, ale nic se nemění,“ konstatuje Swadoschová.
Fórum bude hledat odpovědi na to, kdo potřebné změny brzdí a kde najít odvahu k jejich společnému provedení.
Zapojit se mohou i děti a senioři
Inspirační fórum, to není jen pasivní poslouchání odborníků. Návštěvníci se mohou zapojit do „inspiračního schůzování“, kde neexistuje pódium ani předem určení řečníci. Každý má možnost přinést své téma a diskutovat o něm s ostatními.
Kromě diskusí vyhlašuje fórum také plakátovou výzvu na téma: „co by v dobrém světě nemělo chybět?“.
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Zapojit se mohou děti, rodiny i senioři. Vítězné plakáty, které získají nejvíce hlasů od veřejnosti, budou odměněny poukázkami do místních restaurací, kaváren či zábavních parků na Vysočině.
„Jsme moc zvědaví na to, co si všichni představují pod tím, co by v dobrém světě nemělo chybět,“ dodává vedoucí Inspiračního fóra Tereza Swadoschová