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Festival dokumentů v Jihlavě. Inspirační fórum se zaměří na mapy, humor i korupci

Autor:
  18:15
Jihlava už několik dnů žije festivalem dokumentárních filmů.

Jihlava už několik dnů žije festivalem dokumentárních filmů. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Oblíbeným místem pro relax i debaty je i schodiště před sálem DKO.
Přehlídka uvede více než tři stovky filmů v soutěžích i mimo soutěže, filmové...
Mezinárodní festival dokumentárních filmů má v Jihlavě svoje pevné místo.
Oblíbeným místem pro relax i debaty je i schodiště před sálem DKO.
6 fotografií
Inspirační fórum, které je pevnou součástí Mezinárodního festivalu dokumentárního filmu MFDF Ji. hlava, se letos vrací s ambiciózním programem. Jeho vedoucí Tereza Swadoschová láká návštěvníky hned na čtyři klíčová témata.

Ty sice na první pohled nemusí znít propojeně, ale v jádru se dotýkají života nás všech...

„Všechna čtyři témata, která jsme letos vybrali, spolu zdánlivě vůbec nesouvisí, ale všechna se ve skutečnosti týkají našeho společného života,“ říká k dramaturgii fóra Tereza Swadoschová.

Jubilejní festival dokumentů představí filmy, které dokázaly změnit svět

Prvním pilířem jsou mapy. Fórum se nebude omezovat pouze na mapy cest a hranic, ale položí si hlubší otázky. „Bude nás zajímat, kdo vlastně dnes mapuje svět, kdo rozhoduje o tom, co se na mapě zobrazí, co vidíme a co zůstává skryté,“ vysvětluje Swadoschová.

Diskuse se dotkne i toho, jak mapy souvisí s mocí, politikou a digitálními technologiemi.

Smích osvobozuje i zraňuje

Druhé téma – humor – se zaměří na jeho evoluci a historii v českém kontextu. „Smích nás někdy osvobozuje a někdy nás zraňuje,“ připomíná vedoucí fóra. Hosté se podívají na zoubek i současné politické satiře, která v dnešní době hraje nezastupitelnou roli.

Jihlava už několik dnů žije festivalem dokumentárních filmů.
Oblíbeným místem pro relax i debaty je i schodiště před sálem DKO.
Přehlídka uvede více než tři stovky filmů v soutěžích i mimo soutěže, filmové retrospektivy i díla z pole experimentu. Uskuteční se zde 76 světových, 28 mezinárodních a 15 evropských premiér.
Mezinárodní festival dokumentárních filmů má v Jihlavě svoje pevné místo.
6 fotografií

Třetí okruh – korupce – autoři programu nechtějí zúžit jen na předávání peněz pod stolem. Zaměří se na systémovou korupci – tedy na to, jak se pravidla současného světa ohýbají ve prospěch těch, kteří drží moc, kontakty či peníze. Tématem prostoupí i nejnovější poznatky o organizovaném zločinu, mafiánských praktikách a jejich vlivu na naše životy.

Závěrečné téma – změna – si klade palčivou otázku: jak transformovat systémy, které evidentně nefungují? „Často mluvíme o krizích, ať už jde o tu klimatickou, krizi vzdělávání, nebo demokracie, ale nic se nemění,“ konstatuje Swadoschová.

Fórum bude hledat odpovědi na to, kdo potřebné změny brzdí a kde najít odvahu k jejich společnému provedení.

Zapojit se mohou i děti a senioři

Inspirační fórum, to není jen pasivní poslouchání odborníků. Návštěvníci se mohou zapojit do „inspiračního schůzování“, kde neexistuje pódium ani předem určení řečníci. Každý má možnost přinést své téma a diskutovat o něm s ostatními.

Kromě diskusí vyhlašuje fórum také plakátovou výzvu na téma: „co by v dobrém světě nemělo chybět?“.

Dokumentární film zažívá renesanci, tvrdí šéf mezinárodního festivalu MFDF

Zapojit se mohou děti, rodiny i senioři. Vítězné plakáty, které získají nejvíce hlasů od veřejnosti, budou odměněny poukázkami do místních restaurací, kaváren či zábavních parků na Vysočině.

„Jsme moc zvědaví na to, co si všichni představují pod tím, co by v dobrém světě nemělo chybět,“ dodává vedoucí Inspiračního fóra Tereza Swadoschová

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