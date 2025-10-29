Emoce na festivalu dokumentů v Jihlavě: Gaza, autismus i film o „Tchajwanci“

„Kinosály jsou plné, stejně jako koncerty nebo diskuse Inspiračního fóra,“ konstatuje mluvčí festivalu Zuzana Kopáčová.
Film Jsem Tchajwanec vznikal pět let a byl natočen na základě návštěvy předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wanu v roce 2020. „I když si myslíte, že jste sami, ukáže se, že tomu tak není. Právě díky podpoře nejbližších jsem se rozhodl udělat, co jsem považoval za správné,“ řekl před projekcí Vystrčil.
Emotivní reakce vyvolala projekce loňského filmu Nebudu nenávidět s příběhem palestinsko-kanadského lékaře a mírového aktivisty Izzeldina Abuelaishe, kterému v roce 2009 a během izraelsko-palestinského konfliktu při bombardování Gazy zahynuly tři dcery.
Abuelaish, který je i jedním z porotců letošní Ji-hlavy, byl opakovaně nominován na Nobelovu cenu míru. „Projekce filmu byla velmi dojemná, silná, následovaná standing ovation,“ podotkla Kopáčová.
Evropa a nové otázky
Velkou rezonanci vyvolal rovněž film Co s Péťou? režiséra Martina Trabalíka o otci vdovci, který po smrti ženy sám vychovává dceru a syna s těžkou formou autismu.
„Zaplněná je kapacita akcí Inspiračního fóra, kde byla témata: Evropa, starý kontinent a nové otázky a Srdce a láska: jak pečovat o vztahy, tělo i svět. Dalšími budou 31. října peníze a 1. listopadu radikalizace,“ řekla Kopáčová.
Diváci dál uvidí například snímek Azza režisérky Stefanie Brockhaus o patriarchátu v Saúdské Arábii. „Nabízí intimní vhled do každodenního života v Saúdské Arábii, empatické svědectví o odhodlání ženy bojovat za osobní svobodu v zemi, kde stále rozhodují muži,“ uvedla Kopáčová.
Výrazným filmem bude také Sang: Dítě prachu od Weroniky Mliczewski v sekci Česká radost o muži, který se potýká s označením „dítě prachu“, jímž jsou ve Vietnamu nazýváni potomci vietnamských žen a amerických vojáků.
Světové premiéry se v Jihlavě dočká film Všechno dobře dopadne (nakonec) Maximiliena Dejoieho o ženě, která splácí dluhy prací v zábavním průmyslu pro dospělé, přičemž na pozadí její zpovědi běží americká politická kampaň.
Festival dále uvede dokument Zelenskyj, snímek Krev kondora o tajných sterilizacích žen Mírovými sbory v Bolívii, Inna Shevchenko z ukrajinského hnutí Femen představí projekt Superhumans.