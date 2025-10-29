Emoce na festivalu dokumentů v Jihlavě: Gaza, autismus i film o „Tchajwanci“

Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava je ve své polovině. Silný ohlas mělo především setkání s francouzskou režisérkou Claire Simon, která se účastnila projekce svého filmu Psát život: Annie Ernaux očima středoškoláků, či film Jsem Tchajwanec od Dana Svátka.
Jihlava už několik dnů žije festivalem dokumentárních filmů.
Oblíbeným místem pro relax i debaty je i schodiště před sálem DKO.
„Kinosály jsou plné, stejně jako koncerty nebo diskuse Inspiračního fóra,“ konstatuje mluvčí festivalu Zuzana Kopáčová.

Film Jsem Tchajwanec vznikal pět let a byl natočen na základě návštěvy předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wanu v roce 2020. „I když si myslíte, že jste sami, ukáže se, že tomu tak není. Právě díky podpoře nejbližších jsem se rozhodl udělat, co jsem považoval za správné,“ řekl před projekcí Vystrčil.

Tiché, až spící město. Jihlavu v novém dokumentu představí buddhistický mnich

Emotivní reakce vyvolala projekce loňského filmu Nebudu nenávidět s příběhem palestinsko-kanadského lékaře a mírového aktivisty Izzeldina Abuelaishe, kterému v roce 2009 a během izraelsko-palestinského konfliktu při bombardování Gazy zahynuly tři dcery.

Abuelaish, který je i jedním z porotců letošní Ji-hlavy, byl opakovaně nominován na Nobelovu cenu míru. „Projekce filmu byla velmi dojemná, silná, následovaná standing ovation,“ podotkla Kopáčová.

Evropa a nové otázky

Velkou rezonanci vyvolal rovněž film Co s Péťou? režiséra Martina Trabalíka o otci vdovci, který po smrti ženy sám vychovává dceru a syna s těžkou formou autismu.

„Zaplněná je kapacita akcí Inspiračního fóra, kde byla témata: Evropa, starý kontinent a nové otázky a Srdce a láska: jak pečovat o vztahy, tělo i svět. Dalšími budou 31. října peníze a 1. listopadu radikalizace,“ řekla Kopáčová.

Diváci dál uvidí například snímek Azza režisérky Stefanie Brockhaus o patriarchátu v Saúdské Arábii. „Nabízí intimní vhled do každodenního života v Saúdské Arábii, empatické svědectví o odhodlání ženy bojovat za osobní svobodu v zemi, kde stále rozhodují muži,“ uvedla Kopáčová.

Výrazným filmem bude také Sang: Dítě prachu od Weroniky Mliczewski v sekci Česká radost o muži, který se potýká s označením „dítě prachu“, jímž jsou ve Vietnamu nazýváni potomci vietnamských žen a amerických vojáků.

Symbolem letošního festivalu dokumentů je zajíc, vyjadřuje pohyb i vytrvalost

Světové premiéry se v Jihlavě dočká film Všechno dobře dopadne (nakonec) Maximiliena Dejoieho o ženě, která splácí dluhy prací v zábavním průmyslu pro dospělé, přičemž na pozadí její zpovědi běží americká politická kampaň.

Festival dále uvede dokument Zelenskyj, snímek Krev kondora o tajných sterilizacích žen Mírovými sbory v Bolívii, Inna Shevchenko z ukrajinského hnutí Femen představí projekt Superhumans.

Objeli Evropu dodávkou a zřídili řemeslnou dílnu. Stále se učíme, říká mladý pár

Rok cestovali Barbora Masaříková a Forest Trenz v dodávce po světě. Putování zakončili před pěti lety v Náměšti nad Oslavou, odkud Barbora pochází. V době pandemie covidu vdechl mladý pár život...

26. října 2025  10:10

Hokejová Jihlava má nového majitele, supermoderní halu. A teď chce do extraligy

Sobota 25. října 2025 vstoupí do historie jako den, kdy se do Jihlavy po více než třech letech vrátil hokej. Ve zbrusu nové Horácké areně, multifunkční hale za 2,2 miliardy korun, místní Dukla...

25. října 2025  20:06

