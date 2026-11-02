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Filmový festival nenápadně zmínil Havla, rozdal ceny a přesunul se na internet

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  10:04
Třicátý ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava je minulostí. Nabídl 350 filmů a stovku premiér. Na slavnostním ceremoniálu, nenápadně odkazujícím na Václava Havla, byly předány ceny. Přehlídka snímků hned v neděli zamířila na internet, začala online verze festivalu.
Slavnostní zakončení festivalu dokumentu Ji.hlava v jihlavském DKO. (31. října 2026)
Slavnostní zakončení festivalu dokumentu Ji.hlava v jihlavském DKO. (31. října 2026)
Slavnostní zakončení festivalu dokumentu Ji.hlava v jihlavském DKO. (31. října 2026)
Slavnostní zakončení festivalu dokumentu Ji.hlava v jihlavském DKO. (31. října 2026)
30 fotografií

Po straně pódia svítil nápis „Ji30!havla“. Šifra v sobě skrývala vtípek - kromě jubilejní třicítky ročníků jihlavského festivalu dokumentárních filmů v ní nešlo nečíst nenápadný odkaz na prvního polistopadového prezidenta Československa, bojovníka za svobodu Václava Havla.

Ale kdo si chtěl této přesmyčky během slavnostního zakončení mezinárodního jihlavského festivalu dokumentů Ji.hlava (MFDF) všimnout, musel sledovat bystře. Těsně před zahájením oficiálního programu galavečera přišla k nápisu influencerka a moderátorka večera Natálie Schejbalová v šatech tvaru obráceného trychtýře, který je vizuálním symbolem festivalu. A změnila pořadí písmen na „Ji30!hlava“.

Slavnostní večer s vyhlášením vítězných filmařů a jejich snímků tím byl zahájen. Na úvod ředitel a spoluzakladatel festivalu Marek Hovorka ukázal publiku obraz profilu hlavy, složené z očí, který pro festival namaloval významný rumunský kreslíř a publicista Dan Perjovschi.

I on MFDF navštívil. Perjovschi během pobytu vyzdobil kresbami a nápisy prosklený vestibul kulturního domu DKO, který byl hlavní festivalovou základnou.

Ceny rozdány. A rychle na internet

A jaké byly vítězné filmy a oceněné osobnosti? „Nejlepšími českými filmy jsou Zářit režiséra Martina Páva a také Land of Fire filmaře Nikoly Klingera. Cenu za nejvýraznější světový dokument si odnesl Mohabat amerického dokumentaristy Jamese Longleyho,“ vyhlásila mluvčí festivalu Zuzana Kopáčová. Film se věnuje životu na afghánském venkově pod vládou Tálibánu.

Další oceněné snímky

  • V rámci Opus Bonum byl vyhlášen nejlepším filmem střední a východní Evropy snímek Posvátné písně Nony Giunashvili.
  • Nejlepší film z visegrádského regionu: film Expozice láskou od Filipa Remundy.
  • Originální přístup: kostarická, chilská a irácká filmařka Ishtar Yasin Gutiérrez za snímek Tam je život.
  • Nejlepší střih: cena pro střihače Yi-ling Huanga u filmu Písně uvnitř tchajwanského Elvise A-Liang Lua.
  • Nejlepší kamera: film Vzorné dívky režisérky Anii Winiarské
  • Nejlepší zvukový design: kolumbijská střihačka Diana Martínez za film 19. podlaží od Patricie Ayala Ruiz.
  • Ocenění studentské poroty v sekci Opus Bonum: film Protože měsíc od Érica Baudelaira.

Ocenění za nejlepší filmový debut získal snímek Po zkoušce německého režiséra Philippa Fröhlicha.

„Cenu publika obdržel Aleš Pojar za filmový portrét básníka a houbaře Petra Hrušky s názvem Vteřina houby,“ dodala Kopáčová. Zvláštním uznáním porota ocenila snímek Písně uvnitř nás tchajwanského dokumentaristy Elvise A-Liang Lua.

Cenu za mimořádný přínos světovému dokumentu získala americko-vietnamská filmařka a teoretička Trinh T. Minh-ha a také česká dokumentaristka Helena Třeštíkova.

Počínaje nedělním večerem začalo virtuální pokračování festivalu Ji. hlava Online. Letos bude trvat do 22. listopadu, tedy poprvé tři týdny. „Nabídne bezmála 140 filmů z programu letošního fyzického ročníku, včetně většiny vítězných filmů,“ přiblížila Kopáčová.

Podle Hovorky je už podle předběžných čísel jisté, že letos festival přitáhl nejvíce diváků ve své historii. „Ji. hlava ukázala, jak podstatný pro stabilní společnost je nezávislý film a jak bohatý je současný český dokument. Proto je důležité, abychom stáli za nezávislostí a stabilitou médií veřejné služby,“ vyjádřil se ředitel festivalu.

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