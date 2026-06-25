Jubilejní festival dokumentů představí filmy, které dokázaly změnit svět

Když 24. října 1997 začínal v jihlavském kině Dukla první ročník festivalu, málokdo tušil, jakou cestu tato akce urazí. Jubilejní vizuální identita letošního ročníku tuto historii reflektuje prostřednictvím dominantního čísla 30.
„Možná vidíte, že ta nula připomíná hladinu rybníka, do které hodíte kámen,“ vysvětlil ředitel festivalu Marek Hovorka. Podle něj má tento motiv symbolizovat, jak jeden čin vyvolává další kruhy, které se rozbíhají dál a dál, což přesně vystihuje působení jihlavského festivalu.
Fotografie a pohlednice jako dárek
Hlavním dramaturgickým tahákem letošního jubilea je sekce „Filmy, které změnily svět“. Organizátoři se tentokrát nezaměřili na estetiku nebo osobní vnímání, ale na reálný společenský dopad. „Hledali jsme filmy, které opravdu vedly k proměně života komunit nebo zemí. Jsou to snímky, díky kterým byl neprávem odsouzený člověk propuštěn z vězení nebo které přispěly ke změně zákonů a pracovních podmínek,“ uvedl Hovorka.
Tento přístup potvrzuje i aktuální úspěch dokumentu Pan Nikdo proti Putinovi. Producenti Alžběta Karásková a Radovan Síbrt zdůraznili, že právě jihlavská premiéra byla pro jejich oscarový snímek zlomová. „Mezi diváky seděli lidé, kteří se rozhodli film v kampani podpořit,“ popsal Síbrt význam festivalu pro další cestu filmu k prestižní ceně americké filmové akademie.
Festival se snaží do oslav zapojit i své fanoušky. „Každý týden losujeme někoho, kdo nám pošle oblíbenou fotografii z minulých ročníků,“ říká Hovorka. Tyto snímky, které se objeví na výstavě, nabízejí podle organizátorů zcela jinou, osobnější tvář festivalu, než jakou zachycují média.
Dalším příspěvkem k oslavám jsou „pohlednice“, které do Jihlavy posílají filmaři z celého světa jako symbolický dárek k jubileu. Zájemci se mohou těšit také na nový „audiowalk“ - zvukovou procházku městem, která mapuje důležitá místa spjatá s historií festivalu.
Dříve nedostatek kapacity, dnes osm sálů
Samotná narozeninová oslava vypukne 24. října opět u kina Dukla. Organizátoři zde připravují velký „narozeninový stůl“, který má symbolizovat otevřenost festivalu vůči tvůrcům i divákům.
|
Oscar v krabici na kuřata. Jak čeští producenti se svým filmem dobyli svět
Zatímco první ročníky řešily nedostatek kapacity, dnes festival využívá osm projekčních sálů. I přesto se vrací k populárnímu konceptu „Můj domácí festival“, který umožňuje divákům promítat si filmy v pohodlí domova.
Významným milníkem pro další směřování je partnerství se společností Pale Fire Capital a Janem Bártou. „Po období krácení institucionálního financování nás těší, že se nám podařilo přitáhnout generálního partnera, který sleduje proměnu společnosti,“ dodal Hovorka.
|
23. června 2026