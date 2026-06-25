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Jubilejní festival dokumentů představí filmy, které dokázaly změnit svět

Jan Salichov
  8:48
Ředitel Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů (MFDF) Ji.hlava Marek...

Ředitel Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů (MFDF) Ji.hlava Marek Hovorka představil plakát, který bude poutat letošní jubilejní 30. ročník této akce. Ta se uskuteční od 23. října do 1. listopadu. (23. června 2026) | foto: ČTK

Ředitel Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů (MFDF) Ji.hlava Marek...
Pro producenty oceněného dokumentu je Jihlava srdeční záležitost. Právě tady...
Ředitel Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů (MFDF) Ji.hlava Marek...
Producenti dokumentárního filmu Pan Nikdo proti Putinovi Alžběta Karásková a...
8 fotografií
Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava letos oslaví významné jubileum. Třicátý ročník, který se uskuteční od 23. října do 1. listopadu, bilancuje tři dekády své existence, během nichž se proměnil z lokální přehlídky v jedno z nejprestižnějších míst pro setkávání filmařů a diváků v Evropě.

Když 24. října 1997 začínal v jihlavském kině Dukla první ročník festivalu, málokdo tušil, jakou cestu tato akce urazí. Jubilejní vizuální identita letošního ročníku tuto historii reflektuje prostřednictvím dominantního čísla 30.

„Možná vidíte, že ta nula připomíná hladinu rybníka, do které hodíte kámen,“ vysvětlil ředitel festivalu Marek Hovorka. Podle něj má tento motiv symbolizovat, jak jeden čin vyvolává další kruhy, které se rozbíhají dál a dál, což přesně vystihuje působení jihlavského festivalu.

Fotografie a pohlednice jako dárek

Hlavním dramaturgickým tahákem letošního jubilea je sekce „Filmy, které změnily svět“. Organizátoři se tentokrát nezaměřili na estetiku nebo osobní vnímání, ale na reálný společenský dopad. „Hledali jsme filmy, které opravdu vedly k proměně života komunit nebo zemí. Jsou to snímky, díky kterým byl neprávem odsouzený člověk propuštěn z vězení nebo které přispěly ke změně zákonů a pracovních podmínek,“ uvedl Hovorka.

Tento přístup potvrzuje i aktuální úspěch dokumentu Pan Nikdo proti Putinovi. Producenti Alžběta Karásková a Radovan Síbrt zdůraznili, že právě jihlavská premiéra byla pro jejich oscarový snímek zlomová. „Mezi diváky seděli lidé, kteří se rozhodli film v kampani podpořit,“ popsal Síbrt význam festivalu pro další cestu filmu k prestižní ceně americké filmové akademie.

Ředitel Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů (MFDF) Ji.hlava Marek Hovorka společně s producenty oscarového dokumentu Pan Nikdo proti Putinovi představil plakát, který bude poutat letošní jubilejní 30. ročník této akce. Ta se uskuteční od 23. října do 1. listopadu. (23. června 2026)
Pro producenty oceněného dokumentu je Jihlava srdeční záležitost. Právě tady jejich pouť za oceněním začala, v Jihlavě měl snímek Pan Nikdo proti Putinovi distribuční premiéru.
Ředitel Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů (MFDF) Ji.hlava Marek Hovorka představil plakát, který bude poutat letošní jubilejní 30. ročník této akce. Ta se uskuteční od 23. října do 1. listopadu. (23. června 2026)
Producenti dokumentárního filmu Pan Nikdo proti Putinovi Alžběta Karásková a Radovan Síbrt přivezli obě své trofeje ukázat do Jihlavy. (23. června 2026)
8 fotografií

Festival se snaží do oslav zapojit i své fanoušky. „Každý týden losujeme někoho, kdo nám pošle oblíbenou fotografii z minulých ročníků,“ říká Hovorka. Tyto snímky, které se objeví na výstavě, nabízejí podle organizátorů zcela jinou, osobnější tvář festivalu, než jakou zachycují média.

Dalším příspěvkem k oslavám jsou „pohlednice“, které do Jihlavy posílají filmaři z celého světa jako symbolický dárek k jubileu. Zájemci se mohou těšit také na nový „audiowalk“ - zvukovou procházku městem, která mapuje důležitá místa spjatá s historií festivalu.

Dříve nedostatek kapacity, dnes osm sálů

Samotná narozeninová oslava vypukne 24. října opět u kina Dukla. Organizátoři zde připravují velký „narozeninový stůl“, který má symbolizovat otevřenost festivalu vůči tvůrcům i divákům.

Oscar v krabici na kuřata. Jak čeští producenti se svým filmem dobyli svět

Zatímco první ročníky řešily nedostatek kapacity, dnes festival využívá osm projekčních sálů. I přesto se vrací k populárnímu konceptu „Můj domácí festival“, který umožňuje divákům promítat si filmy v pohodlí domova.

Významným milníkem pro další směřování je partnerství se společností Pale Fire Capital a Janem Bártou. „Po období krácení institucionálního financování nás těší, že se nám podařilo přitáhnout generálního partnera, který sleduje proměnu společnosti,“ dodal Hovorka.

23. června 2026

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Jubilejní festival dokumentů představí filmy, které dokázaly změnit svět

Ředitel Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů (MFDF) Ji.hlava Marek...

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