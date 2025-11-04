Festival dokumentů přilákal rekordní počet diváků. Teď se přesunul na sítě

„Kdo nemohl přijet na festival, může se teď setkat během čtrnácti dnů s nejnovějšími ji.hlavskými filmy online,“ řekl ředitel festivalu MFDF Ji.hlava Marek Hovorka.
V neděli zakončený letošní ročník podle něj potvrdil, že úspěšně funguje desetidenní formát festivalu, který se poprvé uskutečnil loni. Data o návštěvnosti pořadatelé MFDF zveřejní až po ukončení festivalu včetně online části, ale už nyní Hovorka vyjádřil spokojenost.
„Nikdy na festivalu nebylo tolik diváků jako letos, návštěvnost se meziročně ještě zvýšila. Mezi diváky i hosty panovala spokojenost a dobrá nálada,“ míní ředitel.
Podle něj se projevil rozdíl oproti šestidennímu formátu, kdy lidé stáli neúspěšně často i několikrát denně ve frontách do kina a odjížděli nespokojení. „Díky vyššímu počtu repríz a rezervačnímu systému toto odpadlo,“ řekla mluvčí festivalu Zuzana Kopáčová.
Filmy online mohou nyní účastníci sledovat díky své festivalové akreditaci. Snímky podléhají geoblokaci - jsou dostupné pouze na území České republiky.
Jarní festivalová tour Vysočinou
Jedním z překvapení festivalu byl film Pan nikdo proti Putinovi režiséra Davida Borensteina a Pavla Talankina, který získal Cenu publika „Měl premiéru až ve druhý festivalový víkend a hned silně u diváků zarezonoval, měl potlesk vestoje,“ podotkla Kopáčová.
Desetidenní trvání MFDF napomohlo i s problémem, kam návštěvníky ubytovat, protože Jihlava mnoho takových kapacit nenabízí. „Lidé přijeli na první víkend, pak odjeli třeba do práce a vrátili se na další víkend,“ poznamenala mluvčí festivalu.
Emoce na festivalu dokumentů v Jihlavě: Gaza, autismus i film o „Tchajwanci“
Příští rok se uskuteční 30. ročník festivalu. A Hovorka naznačil, co bude jubilejnímu ročníku předcházet. „Letos už druhým rokem probíhaly aktivity otevírající festival směrem k seniorům a lidem s handicapem. My bychom rádi udělali během jara festivalovou tour napříč Vysočinou. S projekcemi bychom rádi navštívili seniorské domy a centra, která se specializují na pomoc nevidomým, neslyšícím či nedoslýchavým a dalším lidem s handicapy,“ pověděl Hovorka.
Těší ho, že se letos na festival vrátilo mnoho hvězdných hostů z minulosti. „Už to vnímáme jako samozřejmost – od francouzské legendy Claire Simon přes Vitalije Manského nebo Innu Ševčenko po loňského držitele Ceny za přínos kinematografii Tsai Ming-lianga,“ řekl šéf Ji.hlavy. „Ale vedle nich bylo na festivalu i několik set mladých režisérů a režisérek z celého světa a jejich energie a oddanost filmu mě doslova nabíjí energií,“ dodal Hovorka.
Čtyřnásobný nominant Nobelovy ceny míru
Významným a silně aplaudovaným hostem byl Izzeldin Abuelaish, palestinsko-kanadský lékař a mírový aktivista, čtyřikrát nominovaný na Nobelovu cenu míru. „Jeho silný příběh měl velkou odezvu,“ podotkla Kopáčová. Abuelaish během války v Gaze v roce 2009 přišel o své tři dcery, přesto se zřekl nenávisti a pomsty.
U dalších ocenění lze zmínit cenu za nejlepší debut pro film Tak blízko, tak daleko čínského režiséra Yudi Zhu. Cenu publika si z Ji.hlavy odvezl snímek Pan nikdo proti Putinovi režiséra Davida Borensteina a Pavla Talankina. Za přínos světové kinematografii byl oceněn bolivijský filmový kolektiv Grupo Ukamau.
Mnich z Tchaj-wanu kráčel nočním městem
Natáčení filmu Noční cesta tchajwanským režisérem Tsai Ming-liangem v jihlavských ulicích a rovnou i jeho světová premiéra na MFDF bylo letos nejsilnějším momentem pro šéfa festivalu Marka Hovorku. „Jde o výjimečnou událost, umělecký zážitek i zjištění, jak ojedinělým tvůrcem Tsai je,“ vyjádřil se ředitel přehlídky. „Jihlavské ulice, zákoutí, výlohy obchodů i dětská hřiště se proměnily v nezapomenutelné filmové scenérie. A originální noční snová nálada jim dodává unikátnost i v kontextu celé Tsaiovy tvorby,“ dodal Hovorka.
„Noční cesta se uskutečnila na základě pozvání, které jsem loni obdržel od festivalu Ji.hlava, kde jsem měl zvláštní retrospektivu a převzal Cenu za celoživotní přínos. Hned mě zaujala tichá atmosféra malého města a mlha, která zahaluje jeho noci. Tehdy mě napadlo natočit tam nový film ze série Walker,“ sdělil Tsai Ming-liang. Noční pouť vznikla spoluprací režiséra a studentů FAMU během deseti dnů.
Festival Ji.hlava udělil řadu cen: nejlepším tuzemským dokumentem je Čas do zásahu od Vitalije Manského, cenu za nejvýraznější světový dokument získala Natalie Koniarz za snímek Stříbro.