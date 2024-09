Tajuplné ostrovy, akreditace i balíčky. Festival dokumentů chrlí novinky

„Téma ostrovů, které se letos prolíná vizuální koncepcí Ji.hlavy, provokuje lidskou představivost po staletí. Ostrovy jsou symbolem objevitelství stejně jako uzavřenosti, nezávislosti i jinakosti,“ řekl ředitel festivalu Marek Hovorka k letošnímu plakátu a obecně obrazovému doprovodu festivalu, jehož autorem je grafik a výtvarník Juraj Horváth.

Festival se letos uskuteční v termínu 25. října až 3. listopadu, poprvé se prodlužuje ze šesti na deset dní. „Kromě celého týdne obsáhne i dva víkendy a nabídne návštěvníkům větší pohodlí – třeba díky většímu počtu filmových repríz, které zajistí více míst v kinosálech,“ upozornil ředitel festivalu Marek Hovorka.

Festival letos nabídne například velkou retrospektivu filmů Víta Klusáka či Filipa Remundy. Do Jihlavy přijede řada osobností, třeba britský environmentální filozof Timothy Morton, který zde představí svou novou knihu Hell. Tématu volného času se bude věnovat kanadsko-britský pár: ekonom a filozof Nick Srnicek a feministická teoretička Helen Hester, kteří letos vydali očekávanou knihu After Work.

Akreditace pro seniory i nové balíčky

Zvýšené kapacity kin chce festival využít k oslovení i skupin, které doposud mohly vnímat návštěvu festivalu jako složitou. Lidem starším 65 let i těm se zdravotním handicapem nabízí letos festival zdarma svou akreditaci. „V nabídce bude také nový typ zvýhodněných balíčků vstupenek, díky kterým bude možné se na vybrané projekce dostat bez rezervace – a tedy snadněji,“ podotkl Hovorka.

Festival Ji.hlava mimo Jihlavu Festival se bude během září a října odehrávat nejen v Jihlavě, ale v celém regionu. Aktivity festivalu představí výstava na zámku ve Žďáru nad Sázavou ve dnech 11. až 22. září a v kinech v Havlíčkově Brodě (taktéž 11. - 22. 9.), Humpolci (23. 9. - 6. 10.), Pelhřimově (23. 9. - 30. 9.) či Třešti (22.10. - 3. 11.) nebo v univerzitním centru v Telči (7.10. - 21.10.).

Dodal, že festival dále posiluje svůj program pro děti a rozvíjí i spolupráci s teenagery, kteří si v jeho rámci chystají vlastní program.

O akreditaci je možné si zažádat přes web festivalu nebo ji vyřídit osobně v Infocentru na jihlavském Masarykově náměstí, které bude otevřené od pátku 25. října. „Akreditaci zde vyrobí na počkání a na místě také bude možné si rovnou zarezervovat místa na vybraný program.

Ji.hlava letos nabídne i projekce určené pro rodiče s dětmi nebo třeba pro lidi s citlivostí na světlo,“ upřesnila vedoucí mediální komunikace festivalu Zuzana Kopáčová.

Putovní projekt představí aktivity festivalu, včetně jeho historie, a přiblíží i jeho atmosféru a význam. „Festival je s regionem Vysočina úzce spjatý a budeme rádi, když ho díky výstavě objeví i ti, kteří ho třeba dosud nenavštívili. Vážíme si toho, že festival pořádáme právě tady,“ říká Marek Hovorka. Výstavu budou moci zhlédnout i lidé přímo v Jihlavě – v City Parku a v jihlavské nemocnici.

Dětem dopřejme všeho s mírou

Letos posedmé se uskuteční i festivalová platforma „Ji.hlava dětem“. Jejím letošním tématem je Všeho s mírou! „Podíváme se na přiměřenost, pestrost a vyváženost z různých směrů – od životosprávy a psychohygieny až po environmentální a sociální otázky,“ řekl dramaturg Ji.hlavy dětem a Ji.hlavy Vibes Václav Tintěra.

Vedle workshopů a a kulturních představení to bude i řada filmově výchovných aktivit. „Velkou radost máme z toho, že se povedlo rozšířit kapacitu populárních filmařských workshopů,“ dodal Tintěra.

V nabídce je i program pro jihlavské školy. „Do 18. září mohou přihlásit žactvo a studentstvo na některou z neformálně vzdělávacích aktivit. Programy jsou určeny pro mateřské, základní i střední školy a účast v nich je bezplatná,“ upozornil Tintěra.

Ji.hlava dětem bude ve dnech 25. až 30. října ve Stříbrném domě na Masarykově náměstí, vstup bude do 15 let zdarma. „Herna se službou péče o děti v nepřítomnosti rodičů bude také zdarma – a k dispozici každý festivalový den,“ podotkl Tintěra.

Na dětský program naváže ve dnech 30. října až 2. listopadu program pro dospívající a mladé dospělé. „V první řadě se v něm zaměříme na rozvíjení gramotnosti v oblasti duševního zdraví, které vnímáme jako základní předpoklad společenské udržitelnosti,“ popsal Tintěra.

Sdílej psycho v .hlavě!

Připraveny jsou workshopy i setkání s populárním influencery a influencerkami. Program Vibes je přístupný zdarma, pro lidi do 19 let je na ostatní festivalový program určená zvýhodněná akreditace Vibes.

Až do 27. září se mohou také zájemci hlásit do projektu Sdílej psycho v .hlavě!, určeného do soutěže krátkých filmů autorů do 19 let. „Cílem je otevřít veřejnou debatu o duševním zdraví dospívajících, kteří budou ve svých filmech reflektovat své zkušenosti s duševní nepohodou. Pásmo vybraných filmů bude součástí festivalového programu, doplní ho workshopy a debaty.

Inspirační fórum také vyhlašuje výtvarnou soutěž o akreditace festival. „Jak si představujete dobrý život? Vytvořte plakát Inspiračního fóra a ten nejoblíbenější získá akreditaci na festival a další ceny,“ řekla vedoucí Inspiračního fóra Tereza Swadoschová.