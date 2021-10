Festival Ji.hlava začne rybářskou výpravou a podpoří běloruskou opozici

„Moc se těšíme, že navzdory tomu, že žijeme v době pandemie, bude možné festival uskutečnit a že si všechna setkání společně užijeme. Připravili jsme sérii opatření, aby festivalové prostory byly bezpečné,“ poznamenal ředitel festivalu Marek Hovorka.



Vedle filmů samozřejmě nebudou chybět ani besedy a diskuse s režiséry či jinými zajímavými osobnostmi, speciální program pro děti nebo doprovodná část festivalu v podobě divadel, koncertů či výstav.

Ochuzeni ale nebudou ani ti, kteří se nemohou osobně dostavit nebo jsou v karanténě. Po skončení přehlídky bude na čtrnáct dní otevřená online festivalová videotéka.

Celou přehlídku zahájí v úterý 26. října mezinárodní premiéra filmu Když květiny nemlčí běloruského režiséra Andreie Kutsily. Ten zachycuje atmosféru v Bělorusku po loňských prezidentských volbách.

„Podobně jako v osmdesátých letech minulého století podporovaly nejrůznější iniciativy v zemích západní Evropy československou opozici, chceme i my touto speciální projekcí podpořit běloruskou opozici a všechny běloruské občany, kteří by chtěli žít ve svobodné zemi. Snímek je velmi výraznou kinematografickou zprávou o tom, jak silné represe dopadly na obyčejné obyvatele Běloruska,“ zdůraznil Marek Hovorka.

Speciální zahájení pro Jihlavany

Ale ještě před touto hlavní zahajovací projekcí je připraveno speciální zahájení pro domácí, jihlavské publikum. Půjde o nejnovější film režisérky Ivany Pauerové Miloševič, která uvede dokumentární komedii Svéráz českého rybolovu.

Snímek vypráví o šestici jihlavských rybářů a jejich výpravě do Norska. „V dnešní náročné době doporučuji divákům nenechat si ujít tento humorný film, ve kterém hrají Jihlavané hlavní roli,“ zve na projekci ředitel Hovorka.

Festival letos přivítá řadu vzácných hostů - ať již osobně, či online. V rámci sekce Masterclass představí svou tvorbu hollywoodský režisér Oliver Stone, který je trojnásobným držitelem Oscara. Do Ji.hlavy nahlédne díky online připojení.



Stone letos na festivalu v Cannes uvedl nový snímek s názvem JFK Revisited. Na Ji.hlavě přiblíží mimo jiné i to, jak jeho film, ve kterém se vrací nejen k vraždě prezidenta Kennedyho, ale také ke svému hranému filmu JFK (1991), vznikal. „Jihlavští diváci budou moci s Oliverem Stonem v jeho online připojení diskutovat a zjistit jeho pohled na svět,“ upozornil Marek Hovorka.

Jednu z cen si odnese Jana Ševčíková

Svou tvůrčí metodu přiblíží rovněž ruský dokumentarista Vitalij Manskij, jehož nový snímek „Gorbačov. Ráj“ uvede festival v soutěžní sekci Svědectví. Představí se i umělecká skupina Flatform, jejíž díla jsou k vidění mimo jiné v pařížském Centre Pompidou.

Na festivalu se již tradičně budou rozdávat ocenění. Ředitel přehlídky Marek Hovorka již zveřejnil, že cenu za přínos světové kinematografie si v sobotu 30. října převezme česká filmařka Jana Ševčíková. Ta následně v Horáckém divadle uvede svůj film Starověrci.

Protiepidemická opatření Nutností bude rouška ve všech uzavřených místnostech a také potvrzení o bezinfekčnosti. To znamená mít očkování či výsledek oficiálního PCR nebo antigenního testu. K dispozici bude také testovací místo, kde se budou oba typu testů dělat. Nacházet se bude v Divadelní ulici, naproti Horáckému divadlu.

„Režisérka je dlouhodobě spjatá s festivalem. Pravidelně uvádíme její filmy. Zvláště v minulosti byla známá spíše v zahraničí. Natočila během své kariéry sedm filmů, což vypovídá o její tvorbě. V prostředí, kde natáčí, tráví i několik let. Její filmy vynikají vysokou vizualitou,“ poznamenal ředitel festivalu.

Šest dní živých diskusí, rozhovorů a přednášek čeká na ty, kteří se v rámci festivalu zúčastní Inspiračního fóra. „Letos vystoupí třeba Judith Butler, která dala nový směr feministickému a genderovému uvažování. Na fórum přijede i jeden z nejvýznamnějších ekologických myslitelů současnosti David Abram a vystoupí také afghánská režisérka Sahraa Karimi,“ uvedla dramaturgyně Inspiračního fóra Tereza Swadoschová.

Připravena jsou ale i témata regionální. Otevře se například diskuse nad tím, zda by Jihlava mohla kandidovat na Evropské město kultury. „Je řada měst, které se na kandidaturu připravují. Otázka k diskusi je, zda Jihlava výzvu ke kandidatuře má také přijmout. Pokud ano, je na čase se rozhodnout. Přihlášky je nutné dát do září příštího roku. Osobně nemám cíl, že se Jihlava rozhodne a půjde do toho. Já považuji za zásadní minimálně o tom vést širokou diskusi,“ řekl k tématu Jakub Deml, ředitel organizace Brána Jihlavy.



Letošní Mezinárodní festival dokumentárních filmů se uskuteční ve dnech 26. až 31. října za přísných protiepidemických opatření.