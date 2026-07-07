Novoměstské farmářské trhy jsou doslova krajským unikátem. Žádné jiné město na Vysočině nemá tak širokou základnu pečlivě vybraných prodávajících, kteří se v centru objevují s železnou pravidelností, bez ohledu na rozmary počasí. Z tohoto důvodu na akci zdaleka nemíří pouze místní obyvatelé.
„Já sem jezdím skoro na každý trh. U nás ve Žďáře jsou sice také pěkné, ale konají se jen jednou za měsíc, a navíc ne celoročně. V Novém Městě mi vyhovuje i složení stánků, člověk tady skutečně sežene vše potřebné na velký rodinný nákup – od pečiva přes ovoce, zeleninu, med a koření až po maso, uzeniny, vejce či mléčné výrobky,“ popsala Vendula Kršková ze sousedního Žďáru nad Sázavou, tedy sídla, jež má oproti desetitisícovému Novému Městu na Moravě jednou tolik obyvatel.
Prodejce už musejí často odmítat
Začátky přitom pořadatelé snadné neměli. „Ještě před pár lety, když přišel e-mail od nějakého nového zájemce o prodej, tak jsme se radovali, že nás někdo další objevil. Teď, když načínáme 16. ročník, už musíme prodejce bohužel často odmítat,“ vylíčila Petra Tomášková, koordinátorka Novoměstských farmářských trhů z Horáckého muzea. Strop je podle ní padesát stánkařů, což je číslo optimální jak pro farmáře, tak pro nákupčí.
Neplatí ani, že by na akci mohl své produkty nabízet kdokoliv. „Trhy stavíme striktně na přímých tuzemských výrobcích, nepodporujeme žádné překupníky,“ upozornila Tomášková.
Také sortiment se snaží organizátoři poskládat tak, aby tu lidé našli od každého něco. Především tedy základní věci, jako je maso, ovoce a zelenina, mléčné výrobky, pečivo, zavařeniny, koření. A ideálně od prodejců z nejbližšího okolí, byť nechybějí ani „přespolní“.
„Své produkty tady nabízí i novoměstský pivovar nebo pražírna kávy. Těch skutečně místních výrobců se tu objevuje čím dál více, což nás moc těší,“ popsala koordinátorka.
Sobotní tour po stáncích není jen o nákupu
Pravidelným návštěvníkem trhů je rovněž novoměstský starosta Michal Šmarda. „Mám už své oblíbené prodejce, třeba frgálovnu z Bystřice nad Pernštejnem, vajíčka ze Zlatkova nebo uzeniny z Fryšavy. Najdete tady u nás prostě samé dobré věci, které mají zdejší lidé rádi,“ vyjádřil se Šmarda.
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Sobotní dopolední tour po stáncích navíc podle něj není jen o nákupu samotném, ale i o setkávání se známými a procházce po městě. „V podstatě je to taková milá společenská událost,“ okomentoval tradiční městskou akci starosta.
Velkým benefitem je rovněž místo, kde trhovci své zboží nabízejí. Park na Vratislavově náměstí skýtá stín, dostatek posezení, dostupné parkování i mnoho dalších otevřených obchůdků a podniků v centru.
Místní se bouřili a žádali trhy po celý rok
Trhy se od dubna do listopadu konají každou lichou sobotu, od osmi hodin ráno až do poledne. Lidé se ale často scházejí už notně před osmou, přičemž před oblíbenými stánky, třeba s pečivem, se tvoří hned úctyhodné fronty. Ve zbylém zimním období se pak akce odehrává jednou do měsíce.
Ještě před pár lety sezona končila v říjnu. Místní se ale bouřili a žádali oblíbenou událost i po zbytek roku. „Město nakonec jejich požadavkům vyhovělo, takže teď děláme 21 trhů ročně,“ vyčíslila Petra Tomášková.
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V hlavní sezoně, tedy od května do půlky října, je navíc akce vyšperkovaná doprovodným programem. Někdy jsou to tvořivé dílny, jindy divadlo pro děti či živá hudba. „Snažíme se program střídat, aby si tam každý našel to svoje,“ podotkla Tomášková.
Pravidelně účastníky akce edukuje například i Daniela Jiroušková, amatérská mykoložka z blízkého Zubří. Ta nejenže na trzích nabízí sušené houby a další zboží spojené s houbařením, ale také představuje aktuálně rostoucí druhy na výstavce. Pro zájemce provozuje i mykologickou poradnu.