Krmení drůbeže i výšlap s kozami. Farma na Vysočině nabízí venkovské zážitky

Farma s koňmi, kozami, drůbeží či králíky nemusí fungovat jen na vsi. Lidé ji najdou i v Třebíči. Ve čtvrti Poušov léta funguje Kozí spolek, malá oáza klidu u řeky Jihlavy. Za zvířaty tam míří nejen děti napříč věkem, ale také turisté. Ti mohou okolní přírodu poznávat i netradičně - při venčení koz.

„Všechno to začalo mým prvním koněm Zipem. Je slepý, teď na jaře mu bylo už 26 let,“ popsala osmatřicetiletá Veronika Hlávková z Třebíče, jež za Kozím spolkem stojí.

K Zipovi - aby mu nebylo smutno - přibyl záhy ještě poník. „Když se mi pak narodil syn, měla jsem pocit, že budu mít na mateřské dost času, tak jsme pořídili první dvě kozy - Doru a Lízu. A jak syn rostl a mí kamarádi měli také postupně potomky, přemlouvali mě, abych vedla nějaký kroužek, kde by mohly být i jejich děti mezi zvířaty,“ vzpomíná Hlávková, která je vystudovanou veterinární techničkou.

Veronika Hlávková vede na farmě kroužky, kde učí děti lásce ke zvířatům a přírodě celkově.
Ochočené kozy z farmy mají vycházky rády. Vědí totiž, že se napasou.
Kozel Albert zvládá i řadu bezmála cirkusových kousků. Umí dávat pac, panáčkovat nebo dělat otočky.
Ochočené kozy z farmy mají vycházky rády. Vědí totiž, že se napasou.
Ochočené kozy z farmy mají vycházky rády. Vědí totiž, že se napasou.
První farmářský kroužek byl tedy spíš soukromý. Informace o aktivitě se ale rychle rozkřikla, zájem rostl a dnes, po pěti letech, už do venkovského zázemí míří několikrát do týdne čtyři skupinky dětí. Čekají tam na ně dva koně, dva poníci, stádo osmi koz s kůzlaty, dále i slepice, králíci či morčata a kočky.

„Jsou tady v bezprostředním kontaktu se zvířaty a poznávají, jak žijí. Mohou se s nimi pomazlit, pohrát si, ale také se o ně učí pečovat,“ vylíčila zakladatelka spolku.

Nejen zábava, ale i povinnosti

Členové kroužku své svěřence krmí, vyčesávají je a samozřejmě po nich i poklízejí.

Kozí spolek v Poušově

  • Kozí spolek založila před zhruba deseti lety Veronika Hlávková z Třebíče.
  • Malá ukázková farma se nachází na okraji třebíčské čtvrti Poušov. Při příjezdu od Boroviny je třeba projet přes dva mosty a za druhým odbočit vlevo. Sjíždějí-li lidé do Poušova od zemědělské školy, jde o první odbočku vpravo pod kopcem.
  • Na farmě je malé stádo koz řady plemen, koně a poníci, dále slepice, morčata, zakrslí králíci a dvě kočky. Zvířata jsou zvyklá na děti a kontakt s nimi. Cílem je v dětech probudit zvědavost a touhu po poznávání přírody.
  • Pod Kozím spolkem fungují kroužky pro děti, konají se tam příměstské tábory či akce pro veřejnost. Je možné objednat i výukové programy pro školy a školky.
  • Zájemci mohou vyrazit s kozami i na vycházku na tzv. Kozí stezku. Zážitková aktivita pro celou rodinu zavede poutníky v doprovodu koz do okolní přírody. Na cestě je nachystáno i několik zastávek s úkoly nejen pro děti.
  • Více informací lze najít na www.kozispolektrebic.cz či na Facebooku farmy.

„Máme tu sadu dětského nářadí a děti bez problémů zvládnou uklidit, nějakých bobků se opravdu neštítí - i tohle přece k farmaření patří. Učí se tím také zodpovědnosti. Musejí vědět, že to není jen o tom zvíře nakrmit a pohladit, ale přináší to i povinnosti,“ vysvětlila Hlávková, která pracuje jako lektorka environmentální výuky v nedalekém středisku.

Z kroužků se časem vyvinuly i příměstské tábory, které si prý vyžádaly samy děti - hodina a půl týdně s jejich zvířecími kamarády jim byla málo. „Dokonce si na táboře vydobyly i jedno přespání, protože chtěly vědět, co zvířata dělají v noci. Máme tu sice týpí, ale stejně nakonec všichni táborníci skončili pod širákem,“ vylíčila Hlávková.

Budování vztahu ke zvířatům už od raného věku je podle ní hodně důležité. „Věřím, že to v dětech zůstane až do dospělosti. Budou pak schopny přírodu chránit a tento přístup předávat i dál,“ míní lektorka, která s kroužkem často vyráží do okolních luk a lesů - poznávat třeba hmyz či květiny, samozřejmě v doprovodu koz.

Nezřídka se setkává i s hodnocením, že Kozí spolek je takovou oázou klidu v ruchu města. „Dnes se všichni za něčím ženou. I v kroužcích se hodně hraje na výkon, zápasy, body, ve škole zase na známky. Tady si ale děti opravdu odpočinou. Koukají do zeleně, mazlí se se zvířaty, pohybují se na čerstvém vzduchu,“ míní chovatelka.

Albert dává pac a umí stát na zadních

Ta také ráda dokazuje, že kozy jsou učenlivá, chytrá a mírumilovná zvířata, jež se ráda mazlí a nechávají se ochotně drbat. A třeba kozel Albert ovládá i bezmála cirkusové kousky. Hned ochotně předvádí, jak umí dávat pac, zvládá ale také skoky přes překážky, stoj na zadních nebo elegantní otočky.

„Jako malý kozlík kdysi posloužil jako nevhodný dárek k padesátinám. Lidé s ním tancovali v kulturáku, měli ho jako zdroj zábavy. Naštěstí se ocitl u nás - a tady nemá žádné starosti, chce jen drbat a jíst,“ směje se Hlávková.

To není science fiction. Rodinná farma z Vysočiny pěstuje a prodává melouny

Seznámit se s kozami, ale i s třebíčskou přírodou mohou také turisté a další zájemci, a to díky Kozí stezce. Na krátké trase vedoucí lesem a loukami lze totiž ochočená zvířata vyvenčit. „Kozy dostanou ohlávku, vodítko a mohou vyrazit do terénu. Většinou se dost těší, protože vědí, že se napasou,“ nastínila chovatelka. Lidem ale vždy nejprve vysvětlí, jak s jejími svěřenci zacházet.

Trasa není dlouhá, asi necelý kilometr. Doplňují ji interaktivní tabule, kde se „venčitelé“ dozvědí něco o životě koz, ale i dalších přírodních zajímavostech. „Není to tedy o tom, že by lidé s kozou vyrazili na dlouhou túru. I zvíře to musí bavit, takže uvítá, když se někde lidé chvíli zastaví, nechají ho v klidu napást, pomazlí se s ním,“ popsala Hlávková.

Nesmí chybět pauzy na pastvu

V hlavní sezoně se střídají dvě skupiny koz, aby nebyli zvířecí poutníci přetížení. „Rozhodně neženeme kozy do kopců několikrát denně na úkor jejich zdraví. Pro mě jsou zvířata vždy na prvním místě. Takže jsem i ráda, že venčení není nějaká ‚masovka‘,“ vysvětlila chovatelka s tím, že kozí tým si tak jen něco málo přivydělá na krmení.

Lidé, kteří mají o netradiční procházku zájem, by měli zavolat nejméně den dva předem a načíst si pravidla a nejčastější otázky na webu spolku. „Hodně se ptají třeba na psa, ale toho musejí bohužel nechat doma. I malý pejsek je pro kozy pořád šelma,“ zdůvodnila Hlávková.

Nyní přibývají do stáda i kůzlata. Letos jich na svět přišlo zatím pět. „Všechna si nechat nejde, vždy se jim tak snažíme najít dobrý domov. Pro děti je ale přínosné, když ten koloběh života vidí. Mají z kůzlat vždy obrovskou radost,“ líčí lektorka.

Nudila se v Praze na mateřské, tak si založila kozí farmu na Vysočině

Kozí spolek aktuálně řeší přesun na nové působiště. Na tom současném - u řeky Jihlavy - je při silných deštích opakovaně straší stoupající voda. Nové zázemí najdou nedaleko, na pronajatých městských pozemcích za novým hřbitovem.

Díky sbírce na portálu Donio, jež stále běží, se tam už povedlo postavit přístřešky pro kozy. Budování dalšího zázemí, mimo jiné ohrad či skladu krmiva, ale farmářku ještě čeká. „Naštěstí mi pomáhají přátelé a příznivci spolku, ale samozřejmě uvítáme každou další ruku k dílu,“ dodává Hlávková s tím, že brigáda se koná právě tento víkend.

Největší umělé kluziště pro nezájem končí. Lidi často odradila hned první návštěva

Premium
Možnost zkusit si zabruslit na umělé ledové ploše využily v Havlíčkově Brodě...

Největší umělá ledová plocha v Česku, která byla přes zimní měsíce v Havlíčkově Brodě, se neosvědčila. Vedení radnice, jež zvažovalo její koupi, od záměru upustilo. Lidí, kteří si ji oblíbili, bylo...

KVÍZ: Jak znáte tuzemské vynálezy a legendární výrobky?

Velorex 350 je tříkolové vozítko s trubkovým rámem potaženým koženkou. Jde o...

Asi každý ví, že československý vědec Otto Wichterle vynalezl měkké kontaktní čočky. Známé je i to, že v Dačicích poprvé na světě vyrobili kostkový cukr. Tušíte ale třeba to, kde spatřila světlo...

OBRAZEM: Od zedníka po nebožtíka. Igráček baví už 50 let, nahlédli jsme do výroby

Majitel firmy Efko Miroslav Kotík ukazuje rozpracovanou „kulisu“ k igráčkovské...

Igráček. Hračka, která byla za minulého režimu součástí snad každé rodiny s dětmi. Díky podnikateli Miroslavu Kotíkovi a jeho firmě Efko-karton z Nového Veselí na Žďársku si však osmicentimetrová...

Z nádraží ujel pracovní vlak bez obsluhy. Poškodil výhybku, zastavil po mnoha kilometrech

Drážní bagřík se vydal na cestu z Telče k Dačicím bez strojvedoucího. Zastavil...

Mimořádnou událost na železnici vyšetřují policisté a Drážní inspekce v Telči. Ve směru na Dačice tam dnes dopoledne ujel prázdný drážní pracovní stroj. Samovolně se zastavil až po jedenácti...

Kamion vyletěl z D1 do lesa, řidič za volantem zřejmě usnul

Pracovníci odtahové služby připravují havarovaný kamion u Pávova k vyproštění....

Dopravu na hlavním tahu z dálnice D1 směrem na Jihlavu dnes zhruba šest hodin ochromovala vážná nehoda. Řidič potravinářské soupravy vyjel na 112. kilometru v oblasti Pávova ze silnice a skončil...

Krmení drůbeže i výšlap s kozami. Farma na Vysočině nabízí venkovské zážitky

Ochočené kozy z farmy mají vycházky rády. Vědí totiž, že se napasou.

Farma s koňmi, kozami, drůbeží či králíky nemusí fungovat jen na vsi. Lidé ji najdou i v Třebíči. Ve čtvrti Poušov léta funguje Kozí spolek, malá oáza klidu u řeky Jihlavy. Za zvířaty tam míří nejen...

17. dubna 2026  15:29

Šenkeřík před baráží: Reichelovy tréninky? Ostré! Musíme využít únavu Jihlavy

Petr Šenkeřík

Do třetice všeho barážového. Hokejový obránce Petr Šenkeřík mohl zachraňovat extraligu pro Litvínov proti rodnému Zlínu, nakonec to bude od pátku řežba s Jihlavou. Půjde už o jeho třetí setkání...

17. dubna 2026  12:32

První, na co se zubař ptá, je podpora, vadí městu. Pro nové lékaře má až milion

ilustrační snímek

Až jedním milionem korun podpoří Havlíčkův Brod vznik nových zubařských ordinací. Grantový program schválili zastupitelé města. „Nejsem toho příznivcem, ale za současné situace se nedá nic jiného...

17. dubna 2026  11:57

Třebíč a Žďár chystají stovky družstevních bytů. Jihlava i přes zájem lidí váhá

U vjezdu do areálu se nachází informační tabule developera. Většina bytů je již...

Nedávná zpráva z Třebíče, že se tam chystá výstavba 582 družstevních bytů, vyvolala vzpomínky na jihlavskou anketu z minulého volebního období. Dva a půl tisíce lidí dalo tehdy politikům v krajském...

17. dubna 2026  8:40

KVÍZ: Jak znáte tuzemské vynálezy a legendární výrobky?

Velorex 350 je tříkolové vozítko s trubkovým rámem potaženým koženkou. Jde o...

Asi každý ví, že československý vědec Otto Wichterle vynalezl měkké kontaktní čočky. Známé je i to, že v Dačicích poprvé na světě vyrobili kostkový cukr. Tušíte ale třeba to, kde spatřila světlo...

vydáno 17. dubna 2026

Litvínovský Polášek: Baráž? Všichni v tom máme prsty. Jihlavě to nevyjde

Litvínov, 3. 10. 2025. Verva Litvínov - Škoda Plzeň, hokejová extraliga. Domácí...

Hokejová sezona ještě neskončila, ale Litvínov, řečeno s trochou nadsázky, má už za sebou letní přípravu. Dvaačtyřicet dnů bez ostrého zápasu, tvrdé tréninkové dávky. Všechno kvůli jediné sérii....

16. dubna 2026  17:45

Historickým městem roku je Náměšť nad Oslavou. Z Vysočiny uspěla jako čtvrtá

Kastelán zámku Náměšť nad Oslavou Marek Buš. (25. března 2026)

Titul Historické město roku 2025 získala Náměšť nad Oslavou. Cena je odměnou za využití peněz na obnovu památek z programu ministerstva kultury. Ocenění při dnešním ceremoniálu v pražském kostele...

16. dubna 2026  15:53,  aktualizováno  16:51

Kamion vyletěl z D1 do lesa, řidič za volantem zřejmě usnul

Pracovníci odtahové služby připravují havarovaný kamion u Pávova k vyproštění....

Dopravu na hlavním tahu z dálnice D1 směrem na Jihlavu dnes zhruba šest hodin ochromovala vážná nehoda. Řidič potravinářské soupravy vyjel na 112. kilometru v oblasti Pávova ze silnice a skončil...

16. dubna 2026  9:38,  aktualizováno  15:13

Největší umělé kluziště pro nezájem končí. Lidi často odradila hned první návštěva

Premium
Možnost zkusit si zabruslit na umělé ledové ploše využily v Havlíčkově Brodě...

Největší umělá ledová plocha v Česku, která byla přes zimní měsíce v Havlíčkově Brodě, se neosvědčila. Vedení radnice, jež zvažovalo její koupi, od záměru upustilo. Lidí, kteří si ji oblíbili, bylo...

16. dubna 2026  14:12

OBRAZEM: Od zedníka po nebožtíka. Igráček baví už 50 let, nahlédli jsme do výroby

Majitel firmy Efko Miroslav Kotík ukazuje rozpracovanou „kulisu“ k igráčkovské...

Igráček. Hračka, která byla za minulého režimu součástí snad každé rodiny s dětmi. Díky podnikateli Miroslavu Kotíkovi a jeho firmě Efko-karton z Nového Veselí na Žďársku si však osmicentimetrová...

16. dubna 2026

Z nádraží ujel pracovní vlak bez obsluhy. Poškodil výhybku, zastavil po mnoha kilometrech

Drážní bagřík se vydal na cestu z Telče k Dačicím bez strojvedoucího. Zastavil...

Mimořádnou událost na železnici vyšetřují policisté a Drážní inspekce v Telči. Ve směru na Dačice tam dnes dopoledne ujel prázdný drážní pracovní stroj. Samovolně se zastavil až po jedenácti...

15. dubna 2026  12:35,  aktualizováno  18:34

Kdysi vyřadil Haška, teď jde Reichel na Duklu zase: Na baráž jsme vše předělali

Nový šéf litvínovského realizačního týmu Robert Reichel sleduje zápas s...

Vybavuje si, jak v porevoluční euforii pomohl Litvínovu zaskočit Jihlavu i s Dominikem Haškem ve čtvrtfinále ligového play off. Teď je to pro legendu Roberta Reichela jiné kafe: stejní soupeři, ale...

15. dubna 2026  15:38

