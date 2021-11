V Rohozné likvidují nakažený chov, svatomartinské husy budou chybět

Akci zajišťuje pohotovostní středisko pro mimořádné situace, které je součástí Státní veterinární správy. Ve spolupráci s ním na likvidaci drůbeže pracují i hasiči. Na zásahu si jich podílí přibližně padesát. Do červené zóny vstupují pouze v bílých jednorázových oblecích a s maskami.



Zvířata se usmrcují pomocí oxidu uhličitého. Těla pak uzavíratelný kontejner, který je od rána na farmě přistaven, odveze do asanačního podniku ve Věži na Havlíčkobrodsku. Tam budou spálena.

Podle mluvčí krajských hasičů Petry Musilové jde o klasický a v minulosti již opakovaně vyzkoušený zásah. Výjimečný je pouze velikostí chovu. Zatímco v minulosti byly utraceny stovky zvířat, nyní musí usmrceno zhruba pět tisíc ptáků.

Veterinářům pomáhá i speciální technika. „Jednak pro dekontaminaci osob, což je technika vysočinských hasičů. Potom tady máme techniku pro dekontaminaci techniky, ta je ze záchranného útvaru Hlučín,“ řekla Musilová.



V celé obci platí mimořádná opatření

V Rohozné je jediná velká husí farma na Vysočině, která se zabývá i líhnutím housat. Husy se tam chovají od roku 1974. Chov dříve patřil zemědělskému družstvu, teď funguje jako rodinná farma. Momentálně je v chovu 1400 výkrmových hus, 2200 hus chovného hejna, 800 výkrmových kachen a 600 brojlerů.

O výskytu ptačí chřipky subtypu H5N1 informovala SVS ve čtvrtek. V Rohozné platí mimořádná veterinární opatření. To má zabránit šíření ptačí chřipky mezi další zvířata. Chovy musejí byt zavřené ve vnitřních prostorách, je také zakázáno pořádat výstavy nebo burzy ptáků. Chovatelé musejí sledovat zdravotní stav drůbeže, změny a úhyny hlásit.

Podle reportéra MF DNES, který je přímo na místě, nebyl celý chov uzavřený uvnitř budov. „Je tu slyšet husí kejhání, část chovu je vidět ve venkovním výběhu,“ hlásil reportér.

Ačkoliv byl výskyt ptačí chřipky, konkrétně kmene, který může být přenositelný na člověka, veterináři nahlášen už ve čtvrtek minulý týden, k jeho likvidaci dochází až po pěti dnech. „Je třeba dát dohromady všechny náležitosti,“ vysvětloval už dříve ředitel krajské veterinární správy v Jihlavě Božek Vejmelka.

Pro odběratele byly připraveny tisíce zvířat

Podobně hovořil i jednatel firmy Rohozenská husa Josef Tříska. Farma o situaci informovala hned ve čtvrtek na svém Facebooku. „Nemůžeme odbavit žádnou z objednávek ode dnešního dne dál a bohužel přijdeme o všechna zvířata na farmě,“ oznámila.

Podle Třísky to znamená, že trh v celé republice přijde o tisíce ptáků. A to zrovna v době, kdy se restaurace připravují na tradiční svatomartinské menu, jehož je právě husa základem.

„Naši odběratelé jsou po celé republice od Prahy, přes Vysočinu, Brno až po Zlín. Měli jsme pro ně připravených 1400 hus, tisíc kachen a skoro tisíc kuřat. Nic z toho už samozřejmě nedodáme,“ konstatoval Tříska.

Jak dodal, farma v Rohozné je jedna z mála v republice, která dodává tuto drůbež do tržní sítě. Neslouží jen jako lokální farma s prodejem ze dvora. O to je dopad na zásobení trhu surovinami pro tradiční svatomartinský pokrm tvrdší.

„Musím říci, že spíš obdivuju tu vlnu solidarity, která se vzedmula. Lidi to chápou, uznali, spíš vyjadřují podporu, než aby se zlobili,“ uvedl farmář pro ČTK.



Jakkoliv je situace pro farmáře nyní tíživá, chtějí do budoucna chov obnovit. Věří, že se jim to podaří už v příštím roce. Nejprve ale bude potřeba celou farmu důkladně vyčistit, dezinfikovat a dekontaminovat. O tyto práce by se měla postarat odborná firma.