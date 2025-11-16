„Služba nemocničního kaplana je poměrně široká. Především má naplňovat spirituální potřeby pacientů, jejich blízkých, ale i zaměstnanců nemocnice,“ vysvětluje šestatřicetiletý římskokatolický farář. Před deseti lety byl vysvěcen v Brně na kněze a od roku 2020 je administrátorem farností Luka nad Jihlavou a Vysoké Studnice.
Řekněte mi, proč si mladý muž zvolí za svoji životní cestu zrovna službu Pánu Bohu?
Asi si nevybavím žádnou konkrétní chvíli, kdy bych si řekl, že budu knězem. Byl to spíš proces od dětství přes dospívání a hledání, co bude dál po maturitě. Asi nejvíc jsem vycházel z faktu, že jsem toho v životě od Pána Boha hodně dostal, stejně jako od rodičů, a měl jsem potřebu předávat to dál lidem.
Jen opravdový mistr hospodář ví, kdy má jít sklízet. Některé hrozny se sbírají jako svatomartinské rané, jiné jsou ledové, které se nechají přemrznout. A stejné je to i s Pánem Bohem. On moc dobře ví, proč někdo odchází hodně mladý a jiný jako stařec.