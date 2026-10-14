Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Před řádícími fanoušky prchaly rodiny s dětmi, policie obvinila trojici výtržníků

Autor:
  11:04
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Luboš Vácha, MF DNES

Až tři roky vězení hrozí hokejovým fanouškům, kteří během utkání s Českými Budějovicemi donutili rodiny s dětmi prchat z hlediště Horácké arény v Jihlavě. Policisté obvinili trojici mužů z výtržnictví a pokusu o ublížení na zdraví. Příznivci Dukly napadli fanoušky hostí i členy bezpečnostní agentury.

Incident v hledišti nejmodernější haly v Česku se odehrál 1. září kolem půl osmé večer. Přípravné utkání tu s Duklou sehrál českobudějovický Motor. Tři příznivci Dukly však na hokej vyrazili ze zcela jiných důvodů, než bylo fandění. Napadli hostující fanoušky, pak i ochranku.

„Pachatelé strčili do fanouška Českých Budějovic a člena bezpečnostní agentury, které poté fyzicky napadli údery a kopy. Jeden z pachatelů se fanouška pokusil udeřit pěstí do hlavy. Další chtěl vběhnout do skupinky fanoušků hostí, v tom se mu pokusil zabránit člen ochranky. Na toho pachatel opět fyzicky zaútočil,“ popsala incident policejní mluvčí Dana Čírtková.

Chtěli šály soupeřů. Za loupež musí platit desetitisíce a hokej naživo dlouho neuvidí

Dramatické chvíle vyděsily i ostatní návštěvníky. Konflikt totiž podle policie vyvolal paniku mezi slušnými diváky – bezpečnostní kamery uvnitř arény zachytily, jak rodiny s malými dětmi ze strachu doslova prchají ven, aby nemusely násilí sledovat a nebyly ohroženy na zdraví.

Policisté zveřejnili výzvu o pomoc při pátrání po pachatelích útoku. „Výzva měla obrovský dosah mezi veřejností,“ konstatoval vedoucího jihlavského obvodního oddělení policie Jaroslav Dřímal.

Budeme velmi důrazní, varuje fanoušky policie

Jeden z pachatelů se krátce poté sám na policii přihlásil. „Další dva muže, kteří se protiprávního jednání dopustili, už pro nás nebylo nijak složité ustanovit,“ dodal Dřímal. Jednalo se celkem o tři muže ve věku 18, 30 a 31 let.

Nyní kriminalisté trojici obvinili ze dvou trestných činů, z výtržnictví a z pokusu o ublížení na zdraví. V případě odsouzení jim mohou hrozit tresty až tří let vězení.

Násilnosti na hokeji v Jihlavě. Lidé s dětmi prchali ven, hledal se muž ze záznamu

Policisté zároveň varují veřejnost, že podobné incidenty a jednání fanoušků, kteří do hledišť stadionů míří ze zcela jiných důvodů, než je fandění a sportovní zážitky, nebudou tolerovat. „Budeme proti nim postupovat velmi důrazně,“ vzkázala Čírtková.

Cílem policie bude pomocí důkazů je dohnat před soud, kde by dostali adekvátní trest včetně zákazu vstupu na sportovní utkání. Konkrétně v Horácké aréně jim k identifikaci případných násilníků významně pomáhá i jeden z nejmodernějších kamerových systémů v Česku.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Vraždila ve škole, teď je venku z detence. Klepu se a mám vztek, říká otec oběti

Premium
Kamil Vejvoda

Přesně před dvanácti lety přišel Kamil Vejvoda o svého jediného syna Petra. Tehdy šestnáctiletý student obchodní akademie ve Žďáru nad Sázavou 14. října 2014 bránil spolužačku a sám při tom přišel o...

Bašta ODS po osmi vítězstvích drtivě poražena. Zadupala ji Paroubkova mluvčí

Lucie Orgoníková na snímku z roku 2018, kdy ještě za původní ČSSD kandidovala do senátních voleb v obvodu Chrudim, kam patří i část Havlíčkobrodska.

Je to malé čtyřtisícové město na Havlíčkobrodsku a pevná bašta občanských demokratů. V Přibyslavi zvítězili v komunálních volbách osmkrát za sebou, nepřetržitě od roku 1994. Až letos narazili. Debakl...

Zahrádky musí ustoupit novému sídlišti. O náhradu nestojíme, zuří osadníci

Premium
Kolonie zahrádek se nachází mezi žďárskými ulicemi Jamská a Brněnská.

Dvacet pozemků pro rodinné řadové domky a čtyři vícepatrové „bytovky“. Také nové silnice, chodníky, veřejné osvětlení. V oblasti Lučiny na okraji Žďáru nad Sázavou má vzniknout celé nové sídliště....

Speciální pluh u Dukovan pokládá tři kabely najednou. Ušetří týdny práce i peníze

Unikátní pluhovací souprava v akci. Stroj zaříznutý do hlíny pokládá pod zem...

Tři kabely vysokého napětí najednou dokáže uložit do země speciální pluh, který u Dukovan nasadila společnost EG.D ze skupiny E.ON. Distributor tak poprvé v Česku využívá takzvaný trojpotah....

O postupu do senátního finále rozhodl jediný hlas. Přepočítání nevylučuju, říká smolař

Premium
O jeden jediný hlas porazil na Žďársku dosavadní senátor Josef Klement (vlevo)...

V dramatický souboj plný zvratů se změnilo klání o senátorské křeslo na Žďársku. V okrsku Žďár nad Sázavou tam první pozici opanoval dlouholetý starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda...

Před řádícími fanoušky prchaly rodiny s dětmi, policie obvinila trojici výtržníků

ilustrační snímek

Až tři roky vězení hrozí hokejovým fanouškům, kteří během utkání s Českými Budějovicemi donutili rodiny s dětmi prchat z hlediště Horácké arény v Jihlavě. Policisté obvinili trojici mužů z...

14. října 2026  11:04

Demolice domu, který překáží křižovatce, se zpožďuje. A obsadili ho bezdomovci

Dům z roku 1945 se nachází přímo na jedné z nejrušnějších křižovatek v...

Zdržení nabírá připravovaná demolice domu, který překáží rozšíření křižovatky havlíčkobrodské Masarykovy a Ledečské ulice. Ačkoliv ji radnice slibovala už přes léto, dům stále na svém místě stojí. A...

14. října 2026  7:35

Vraždila ve škole, teď je venku z detence. Klepu se a mám vztek, říká otec oběti

Premium
Kamil Vejvoda

Přesně před dvanácti lety přišel Kamil Vejvoda o svého jediného syna Petra. Tehdy šestnáctiletý student obchodní akademie ve Žďáru nad Sázavou 14. října 2014 bránil spolužačku a sám při tom přišel o...

14. října 2026

Poprvé po šestnácti letech nevyhrál volby: Na křesle starosty nelpím, říká Šmarda

Premium
Michal Šmarda

První kolo senátních voleb na Žďársku někdejší šéf SOCDEM Michal Šmarda ovládl. Nad druhým Josefem Klementem vyhrál o téměř 900 hlasů. Avšak křeslo starosty Nového Města na Moravě se pod ním...

13. října 2026

Choval se zvláštně. Policie zasahovala na základce, hoch hrozil spolužákům i škole

Základní škola v Lukách nad Jihlavou.

Policie řeší případ nebezpečného vyhrožování na základní škole v Lukách nad Jihlavou na Jihlavsku. Na podivné chování jednoho z žáků upozornilo muže zákona vedení tamní školy. Kvůli věku chlapce jsou...

13. října 2026  13:36,  aktualizováno  14:48

Opilý řidič ujížděl policistům přes pole. Pak je naboural a utekl do houští

ilustrační snímek

Divokou noční honičku zažili policisté na Žďársku. Dvacetiletý řidič ve Felicii nereagoval na výzvu k zastavení, ujížděl přes pole, narazil do služebního auta a při couvání ohrozil jednoho ze...

13. října 2026  11:45

Dlouholetý starosta a místostarosta Chotěboře odchází z politiky. Bude řídit VaK

Tomáš Škaryd, dlouholetý místostarosta a bývalý starosta Chotěboře, který po 24 letech odchází z komunální politiky, aby se stal ředitelem společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod.

Po téměř čtvrt století mizí z veřejného dění na Vysočině jedno velké jméno. S komunální politikou se loučí Tomáš Škaryd, místostarosta Chotěboře. Plných 24 let byl radním tohoto devítitisícového...

13. října 2026  11:05

Černý zvažuje přepočítání hlasů. Asi požádám i o zápis do Knihy rekordů, říká

Premium
Radek Černý

Napínavý sobotní souboj o účast ve druhém kole senátních voleb na Žďársku bude mít možná dohru. Třetí, a tedy neúspěšný kandidát Radek Černý (ODS), který prohrál o pouhý jeden hlas, uvažuje o...

13. října 2026  9:32

Stavba, které se smůla lepí na paty. Budování kolejí vysoké školy opět stojí

Už na jaře tohoto roku měla stavba kolejí polytechniky kvůli soudům skluz devět...

Seriál smolných událostí nepřestává provázet stavbu kolejí jihlavské Vysoké školy polytechnické (VŠPJ) na Fritzově ulici v Jihlavě. Stavba je opět zastavena. Krajský soud v Hradci Králové totiž znovu...

13. října 2026  8:53

Když starostové uchvátí voliče. Ve městech Vysočiny brali lídři i přes 50 procent

Starosta Velkého Meziříčí Alexandros Kaminaras.

Složitá povolební matematika se zdlouhavým skládáním koalic některá města na Vysočině mine. Například v Kamenici nad Lipou, Pacově, Velkém Meziříčí nebo v Třešti s přehledem ovládla volby jedna...

12. října 2026  17:26

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Motoristé tvrdí, že jim uškodila chyba na lístcích. Mluví o trestním oznámení

Kamil Vlček, vedoucí dopravní zdravotní služby Nemocnice Jihlava, byl v komunálních volbách 2026 lídrem kandidátky Motoristé sobě v Jihlavě. Neuspěl, strana se do zastupitelstva nedostala.

Motoristé sobě kandidovali na Vysočině pouze v Jihlavě. A díru do světa rozhodně neudělali - získali 2,7 procenta hlasů a na post v zastupitelstvu města mohli brzy zapomenout. Špičky kandidátky...

12. října 2026  14:37

Trubka v zemi oproti aréně není vidět, mrzí Popelku. ANO může opustit vedení Jihlavy

Radost ve volebním štábu ODS a Týmu pro Jihlavu. Koalice zvítězila s obrovským...

ANO v Jihlavě komunální volby nevyhrálo. Oproti vítěznému a dosud ještě koaličnímu partnerovi Tým pro Jihlavu utrpělo debakl. Podle lídra Radka Popelky je to daň za to, jaké resorty na ANO před...

12. října 2026  11:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.