Incident v hledišti nejmodernější haly v Česku se odehrál 1. září kolem půl osmé večer. Přípravné utkání tu s Duklou sehrál českobudějovický Motor. Tři příznivci Dukly však na hokej vyrazili ze zcela jiných důvodů, než bylo fandění. Napadli hostující fanoušky, pak i ochranku.
„Pachatelé strčili do fanouška Českých Budějovic a člena bezpečnostní agentury, které poté fyzicky napadli údery a kopy. Jeden z pachatelů se fanouška pokusil udeřit pěstí do hlavy. Další chtěl vběhnout do skupinky fanoušků hostí, v tom se mu pokusil zabránit člen ochranky. Na toho pachatel opět fyzicky zaútočil,“ popsala incident policejní mluvčí Dana Čírtková.
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Dramatické chvíle vyděsily i ostatní návštěvníky. Konflikt totiž podle policie vyvolal paniku mezi slušnými diváky – bezpečnostní kamery uvnitř arény zachytily, jak rodiny s malými dětmi ze strachu doslova prchají ven, aby nemusely násilí sledovat a nebyly ohroženy na zdraví.
Policisté zveřejnili výzvu o pomoc při pátrání po pachatelích útoku. „Výzva měla obrovský dosah mezi veřejností,“ konstatoval vedoucího jihlavského obvodního oddělení policie Jaroslav Dřímal.
Budeme velmi důrazní, varuje fanoušky policie
Jeden z pachatelů se krátce poté sám na policii přihlásil. „Další dva muže, kteří se protiprávního jednání dopustili, už pro nás nebylo nijak složité ustanovit,“ dodal Dřímal. Jednalo se celkem o tři muže ve věku 18, 30 a 31 let.
Nyní kriminalisté trojici obvinili ze dvou trestných činů, z výtržnictví a z pokusu o ublížení na zdraví. V případě odsouzení jim mohou hrozit tresty až tří let vězení.
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Policisté zároveň varují veřejnost, že podobné incidenty a jednání fanoušků, kteří do hledišť stadionů míří ze zcela jiných důvodů, než je fandění a sportovní zážitky, nebudou tolerovat. „Budeme proti nim postupovat velmi důrazně,“ vzkázala Čírtková.
Cílem policie bude pomocí důkazů je dohnat před soud, kde by dostali adekvátní trest včetně zákazu vstupu na sportovní utkání. Konkrétně v Horácké aréně jim k identifikaci případných násilníků významně pomáhá i jeden z nejmodernějších kamerových systémů v Česku.