„Byla to úplně normální zubní ordinace. Fungovala jako kterákoliv jiná,“ svěřila se iDNES.cz jedna z pacientek, jejíž celé jméno redakce zná, ovšem žena si nepřála ho zveřejnit.

„Před pár měsíci jsem se přes své známé dozvěděla, že pan doktor nabírá nové pacienty, tak jsem se hned šla přihlásit. Byla jsem šťastná, že mě vzal, protože jsem už delší dobu zubaře neměla,“ dodala.

Ani na moment prý nezapochybovala, že by se jí věnoval zubař bez vzdělání. „Nemůžu o něm říct jediné křivé slovo. Byl vždycky milý, příjemný… A zuby, které mi dělal, jsou super. Jsem moc spokojená,“ ujišťovala.

Podle policie si rodina falešných zubařů přišla za dva roky na poplatcích za vykonané zákroky na čtyři miliony korun. „Ano, platila jsem u pana doktora hotově, ale to jsem věděla dopředu, takže mě to vůbec nezaskočilo. Ostatně i zubařka, ke které jsme chodila předtím, si nechávala za všechny možné úkony platit,“ poznamenala pacientka falešného brodského zubaře.

Ani jeden z obviněných členů rodiny sice neměl patřičné vzdělání, nicméně minimálně otec a matka se v zubařském prostředí pohybovali. Muž jako nelékařský zdravotnický pracovník, jeho paní coby instrumentářka v jedné ze zubních ordinací na Havlíčkobrodsku.

„Ta rodina tady měla dlouhé roky zubní laboratoř, pán byl zubní technik,“ prozradil redakci starší obyvatel ulice, kde nelegální ordinace fungovala.

Rozhodli se rozšířit nabídku

Před dvěma lety si ale zřejmě zmiňovaná hlava rodiny řekla, že už nebude vyrábět pouze zubní náhrady, ale společně se synem nabídne i další služby. Údajně proto, aby splatil svoje dluhy.

Na webových stránkách pak inzerovali nabírání nových pacientů a seznam výkonů.

„Zajišťujeme komplexní ošetření a péči o chrup. Věnujeme se ošetření paradontózy, odstranění zubního kamene, aplikace můstků a korunek a dalším stomatologickým zákrokům. Našim cílem je především kvalitní a šetrná, bezbolestná péče,“ viselo na stránkách laboratoře.

Minulý týden si však pro rodinu přišla policie a nyní jsou všichni vyšetřováni na svobodě. Hrozí jim až osm let ve vězení.

„O celou situaci jsme se hned zajímali, chtěli jsme vědět, co přesně se stalo. A ze strany policie nám bylo mimo jiné řečeno, že k žádnému ublížení na zdraví nedošlo. To je podle mě to nejdůležitější,“ oddechl si starosta Havlíčkova Brodu Zbyněk Stejskal (ODS). „Jinak jsme samozřejmě připraveni pacientům právně nebo legislativně pomoci, ale zatím se na nás nikdo neobrátil.“

Podle hlavního představitele města je na vině systémová chyba. „Protože já jako pacient přece nekontroluju, jak ten či onen zubař funguje, zda má na svou praxi potřebné vzdělání. To je jako když jdete do restaurace, taky si dopředu nezjišťujete, jestli má k provozu restaurace oprávnění. Proto říkám, že chyba je ze strany těch, kteří na praxe dohlížejí, což je zubařská komora,“ nechal se slyšet Stejskal.

„Takový případ, jako je ten z Havlíčkova Brodu, kdy se laik vydává za zubaře, bývá jeden za rok až dva,“ komentoval pro iDNES.cz problém prezident České stomatologické komory Roman Šmucler. „Stále častější jsou ale případy, kdy v Česku ordinují například zubaři z ciziny, kteří tady nemají registraci, takže by léčit neměli. Nebo jen pod dohledem jiného zubaře. Ale v praxi to bývá tak, že dohled chybí.“

Zubařů bude zase méně

Okamžitě poté, co byl případ falešných zubařů zveřejněn, strhla se v diskuzích lavina nejrůznějších příspěvků. Od těch ironických až po rozhořčené.

„V Brodě koncem roku končí 7 zubních lékařů a náhrada za ně.....ani 1,“ zlobil se například jeden z diskutujících. „A přibírají ještě? Mně je úplně jedno, jestli je to legální, klidně jim budu přispívat na právníka,“ přidal se další.

Paradoxně i v úvodu článku zmiňovaná pacientka falešného zubaře není ani tak rozzlobená proto, že se stala obětí podvodu, jako zklamaná, že bude muset znovu hledat jiného zubaře. „Je pravda, že to mi vadí mnohem víc,“ souhlasně pokyvovala hlavou.

A je velmi pravděpodobné, že nedostatek zubařů v Havlíčkově Brodě se skutečně hned tak nevyřeší.

„Zubařská komora s námi v tomhle směru nekomunikuje, všechno řeší po vlastní ose, ale jako Broďák vím o tom, že ve městě letos zubařů zase ubude,“ svěřil se Stejskal. „My se sice snažíme nabízet pozemky k výstavbě ordinací. I když ony ty ordinace už tady jsou, jenom zubařů je málo. Podle mě se v tomto případě jedná o hrubé zanedbání státu. Prostě zubařů by mělo být víc,“ dodal.