Krajský podnikatel roku budoval první tuzemské optické sítě, dodává i pro armádu

Porota soutěže EY Podnikatel roku, v jejímž čele usedl loňský vítěz celonárodní soutěže Jakub Havrlant, ocenila způsob, jakým dokázal navázat na tradici oboru a prosadit se mezi světovou špičku. Firma dnes působí na řadě zahraničních trhů v Evropě, Americe i Asii.

Porota ocenila i to, jak pečuje o studenty technologických oborů na Vysočině. „V Jihlavě spojil síly se zdejší polytechnickou školou, kde bude provozovat pracoviště pro praktickou výuku,“ řekla Martina Kneiflová, vedoucí partnerka EY Česká republika.

K optoelekronice se Jiří Štefl dostal během studia na ČVUT. Tento obor tehdy patřil mezi nejžhavější technologické novinky a pro něj, jako pro mladého nadšence, to byla jasná volba. Do podnikání se pustil krátce po revoluci. Jak sám říká, tehdy o podnikání nevěděl vůbec nic. Jen to, že se chce oboru věnovat.

V Jihlavě firma převzala výrobní program optických konektorů a optoelektronických komponentů z jihlavské Tesly. Hned po založení firmy se podařilo získat několik klíčových spoluprací. Dodávali optické kabely při budování prvních tuzemských optických sítí. To otevřelo české firmě dveře na Slovensko, ale i do Ruska. V roce 1996 pak polovinu podniku OPTOKON získala americká firma Methode Electronics. Partnerství skončilo v roce 2011.

Firma se podle Štefla dál soustředila na vlastní rozvoj. S tím přišla výroba optických testerů, které si našly cestu až k největšímu americkému výrobci transrecieverů. Následovala expanze do Asie a vlastní kalibrační laboratoř a zkušebna pro optické kabely, které se řadí mezi světovou špičku.

Firmu by jednou rád předal svému synovi

Jedním z hnacích motorů pro Štefla byl podnikavý duch jeho otce. Sám se teď snaží jít příkladem synovi a věří, že mu OPTOKON jednou předá.

Odhodlání, pracovitost a odvahu ke spuštění nových projektů podnikatelů z Vysočiny ocenil i hejtman Vítězslav Schrek. „Jsem hrdý, že u nás v regionu máme mnoho výjimečných a inspirativních osobností, které úspěšně reprezentují náš kraj po celém světě. Kraj Vysočina pravidelně podporuje rozvoj podnikatelů prostřednictvím Fondu Vysočina,“ dodal Schrek.

I když byl na Vysočině regionální vítěz vyhlášen teprve posedmé, může se region pyšnit celonárodním vítězem, kterým se v roce 2017 stal Lubomír Stoklásek, majitel společnosti Agrostroj Pelhřimov.

Výsledky národního finále soutěže, jejíž hlavními spoluorganizátory jsou MF DNES a iDNES.cz, budou vyhlášeny na galavečeru 6. března na pražském Žofíně. Český vítěz se následně zúčastní celosvětového finále, kde bude spolu s ostatními národními vítězi z téměř šedesáti zemí světa usilovat o titul EY Světový podnikatel roku.