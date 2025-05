Eva Haňková, rozená Neugebauerová, vyrůstala ve Žďáře nad Sázavou. Na své české kořeny nikdy nezapomněla. Pravidelný písemný kontakt s ní už od svých studentských let udržuje žďárský podnikatel Jaroslav Petr. I kvůli tomu, že Nadace Evy Haňkové místní gymnázium dlouhodobě podporuje, ji letos navrhl na Cenu města Žďáru nad Sázavou za celoživotní šíření dobrého jména města pod Santiniho Zelenou horou. Úspěšně. Ocenění ji poté rovnou dovezl. A při té příležitosti Eva Haňková jeho prostřednictvím odpověděla na dotazy iDNES.cz.

Slavíte sté narozeniny, máte nějaký recept na dlouhověkost?

Nemám. Nevím, jak se to dělá, zkrátka se to stalo. (úsměv) Vlastně mám v rodině dlouhověké rodiče. Moje maminka se dožila stovky, tatínkovi bylo 95, když zemřel. Vzpomínám si i na svého pradědečka, který se dožil také pětadevadesáti let. Tehdy to v těch třicátých letech bylo hodně neobvyklé.