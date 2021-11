Epidemie na Vysočině sílí. Hygiena nestíhá a nemocnice povolávají vojáky

Šíření koronaviru na Vysočině stále zrychluje. V posledním týdnu se covid-19 potvrdil u 4 595 lidí. V porovnání s předchozím týdnem to je navýšení o 80 procent.



Například za úterý přibylo podle statistik ministerstva zdravotnictví v kraji 982 pozitivních, ve středu to bylo 855 osob a v pátek 969. Velmi vysoký přírůstek byl i v sobotu, kdy testy prokázaly dalších 698 nově nakažených. Za posledních deset dní s covidem-19 zemřelo v kraji 23 osob.

Plnit se začínají také nemocnice a jednotky intenzivní péče.



„Situace je stále komplikovanější. Nyní už máme 180 pacientů na standardních lůžkách našich nemocnic. Je to sice stále necelá polovina toho, co bylo před rokem, ale plní se lůžka intenzivní péče, kde je nyní šestnáct lidí. Jedenáct osob je na umělé plicní ventilaci,“ nahlíží do statistiky Vladimír Novotný (ČSSD), náměstek hejtmana pro zdravotnictví.

Právě vysoký počet osob na jednotkách intenzivní péče a umělé plicní ventilaci je podle Novotného komplikací, která zamezuje provozovat elektivní péči, což jsou plánované operace, jako třeba výměny kyčelních kloubů či plánované operace žlučníku, kýly nebo křečových žil.

Jako jeden z prvních padl tradiční Movember

Některé nemocnice na Vysočině už k omezení plánovaných operací přistoupily. Jako první to byla 8. listopadu nemocnice v Novém Městě na Moravě. Ta rovněž v souvislosti se sílící epidemií zrušila charitativní akci Movember, která byla naplánovaná na 23. listopadu. „V současné situaci si netroufneme takovou akci organizovat,“ vysvětlila mluvčí nemocnice Tamara Pecková.

Omezení se týká rovněž jihlavské nemocnice. „Do konce roku je zrušená jedna neurologická a jedna ortopedická ambulance. Pacienty objednané na plánované operační výkony obvoláváme s informací o odkladu výkonu,“ upozornila mluvčí nemocnice Monika Zachrlová.

Ode dneška se pak k omezení plánovaných operačních výkonů přidala i nemocnice v Pelhřimově.

Pokud jde o vytížení nemocnic, nejhůř na tom jsou podle náměstka hejtmana Novotného ty v Havlíčkově Brodě, Jihlavě a v Novém Městě na Moravě. Některé z nich požádaly o pomoc i armádu.

Například třebíčská nemocnice si zažádala o dvě osoby do odběrového stanu, nemocnice v Havlíčkově Brodě by potřebovala deset vojáků na oddělení a dva do odběrového stanu. „Zatím máme potvrzený nástup čtyř vojáků do jihlavské nemocnice od příštího úterý,“ dodal náměstek hejtmana.

Podle mluvčí Moniky Zachrlové by měli vojáci nastoupit na oddělení JIP a ARO, kde by dělali sanitářské úkony, jako je třeba polohování pacientů. „Měli jsme zde vojáky už v zimě a sestřičky si jejich pomoc velmi pochvalovaly,“ uvedla.

Hygiena nestíhá trasovat a řeší stovky dotazů

Aktuálně se v Nemocnici Jihlava s koronavirem léčí 46 pacientů, z toho tři jsou s těžkým průběhem na infekční JIP a čtyři na ARO. Pro covidové pacienty jsou nyní vyčleněna obě infekční oddělení a také celé plicní. „Pokud by počet hospitalizovaných rostl i nadále, dalším oddělením, které by se přesunulo do červené covidové zóny, by byla pravděpodobně neurologie,“ dodala Monika Zachrlová.

Zahlceni jsou také krajští hygienici. „S trasováním nám pomáhají kolegové z finančních úřadů, hasiči a zapojit chceme i další organizace. Bohužel, stane se, že do 48 hodin nestihneme lidi vytrasovat,“ poznamenal Šimon Veleba, ředitel sekce ochrany a veřejného zdraví krajské hygienické stanice v Jihlavě.



Vytížení jsou i kvůli akci iniciované spolkem Zlatý špendlík, který vyzval k zahlcení krajských hygienický stanic dotazy.



„Do této chvíle k nám bylo dopraveno přes 600 žádostí o tyto informace. Každá cílí na jiné datum či jiný typ kontrol. Ze zákona jsme povinni na tyto dotazy odpovídat. Jsme tím zahlceni a čekáme, jak se k tomu postaví ministerstvo zdravotnictví či orgány činné v trestním řízení. Kromě toho chodí další stovky běžných dotazů na mail,“ dodal Veleba.

Dnes ráno čekalo školáky celoplošné antigenní testování. Zatímco v posledních čtrnácti dnech se testy týkaly pouze žáků na Jihlavsku, tentokrát to byl celý kraj. „Prozatím jsme žádnou školu zavírat nemuseli. Uvidíme, jaká bude situace po testech,“ pověděl Šimon Veleba.