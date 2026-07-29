K takovému navýšení přispělo především opětovné zprovoznění dobíjecího hubu v Herálci na Havlíčkobrodsku, který se ukázal být klíčovým bodem pro „elektromobilisty“. Těží mimo jiné ze své strategické polohy přímo u dálniční tepny D1.
„V Herálci řidiči odebrali téměř 100 tisíc kWh elektřiny. Silný zájem zaznamenaly také stanice u nákupních center a supermarketů, které řidičům umožňují pohodlně dobíjet během nákupů. Jen v Jihlavě tak zákazníci načerpali téměř 80 tisíc kWh elektřiny,“ okomentoval čísla za uplynulé pololetí Radek Doležal, mluvčí Jaderné elektrárny Dukovany. Doplnil také, že na Vysočině zatím skupina ČEZ provozuje přes pět desítek dobíjecích stanic.
V celém Česku si stále drží pozici nejvyužívanější sítě veřejného nabíjení. Na začátku roku společnost otevřela již svou tisící stanici a i letos pokračuje v dalším rozšiřování této infrastruktury. Letošním cílem ČEZ je provozování sítě čítající 1 200 „energetických zastávek“, stejně jako soustavné zkracování časů dobíjení. S novými generacemi elektromobilů roste totiž i kapacita jejich baterií a přirozeně tak i zájem šoférů o co nejrychlejší dočerpání elektřiny.
„Na frekventovaných tazích proto stavíme nové vysokovýkonné stojany a také nahrazujeme stávající stanice ultrarychlými. Zároveň dále vylepšujeme služby v aplikaci futurego. Za posledních šest měsíců evidujeme 8,5 milionu kWh odebrané energie a ve druhém pololetí očekáváme další obdobné navýšení,“ okomentoval celorepubliková čísla Pavel Cyrani, místopředseda představenstva ČEZ.
Téměř shodný pololetní odběr jako Kraj Vysočina vykázal rovněž Liberecký kraj. Lídrem stále zůstává Středočeský kraj následovaný Prahou.