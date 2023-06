ČEZ chce větrníky stavět i u Brodu. Zastupitelé si vzali čas na rozmyšlenou

Plán na stavbu dvou větrných elektráren představil na posledním jednání zastupitelstva Adam Svoboda zastupující ČEZ. Podle něj Brod spadá do větrného pásu táhnoucího se severozápadní Vysočinou.

Firma nabízí městu spoluúčast na stavbě dvou elektráren. Obě by měly stát na návrších. U Květnova by to bylo nedaleko hlavního tahu na Jihlavu. V obou případech by se jednalo o stožáry vysoké až 200 metrů osazené totožnými moderními technologiemi. Oba větrníky by byly od samotného města kilometry daleko.

„Po uzavření dohody by začal zhruba roční biomonitoring s důrazem na ptactvo, pak by následovalo územní rozhodnutí, posouzení vlivu na životní prostředí, změna územního plánu a stavební povolení. V dobrém případě by příprava trvala šest až sedm let,“ řekl Svoboda zastupitelům.

Pro ně to byl první přímý kontakt s větrnou energetikou, v minulosti nic obdobného v Brodě neřešili. I to byl možná jeden z důvodů, proč si vyžádali delší čas na posouzení celého záměru.

„Na základě prezentace i dalších informací se o tom budeme v září znovu bavit. Rozhodneme, zda v přípravách pokračovat, nebo je utnout hned v zárodku,“ konstatoval starosta Zbyněk Stejskal (ODS).

„Mnohé obce už ke smlouvám přistupují. Mohlo by se tak stát, že větrné elektrárny vyrostou v katastru některé z okolních obcí, občanům Brodu budou blíž, ale město by z toho nic nemělo,“ naznačil budoucí úvahy.