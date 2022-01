Po krachu dodavatele energií vrací dopravní podnik do ulic naftové vozy

O ukončení dodávek energií se dopravní podnik dozvěděl minulý týden ve středu.

„Hned jak jsme informaci přijali, sešel se tým, který situaci začal okamžitě řešit. Byly poptány firmy, které na trhu působí. Málokterá byla ochotna dát nějakou nabídku, protože doba na trhu s energiemi je velmi turbulentní. Přesto se nám podařilo získat čtyři až pět nabídek na obě komodity. Zvlášť tedy na plyn a elektřinu,“ popsal situaci radní pro dopravu Jaroslav Vymazal (ODS).

Podle mluvčího magistrátu Radovana Daňka je nyní společnost před podpisem nové smlouvy. Jak ale zástupci radnice upozorňují, nová cena bude několikanásobně vyšší než ta, kterou účtoval zkrachovalý dodavatel.

Jak radní Vymazal vysvětloval zastupitelům na pondělním zasedání, bylo obtížné nové dodavatele poptávat. „Je třeba si uvědomit, že dodavatele musíme podle zákona soutěžit. Zákon ale pamatuje i na tyto krizové situace, nicméně Úřad pro ochranu hospodářské soutěže chce, aby byl výběr dodavatele v takovýchto případech na co nejkratší dobu,“ informoval.

Dvě nabídky firem byly podle něj učiněny na jeden rok, další dvě na půl roku. „My jsme museli vybírat ty s kratší lhůtou. Nová cena bude v téměř třiapůlnásobku stávající ceny,“ upozornil radní s tím, že od února by měl mít DPMJ nové dodavatele a mezitím vyhlásí řádné výběrové řízení.

Vsadili na starší naftové autobusy

Ve snaze ušetřit nasadil dopravní podnik do provozu starší naftové autobusy místo vozů jezdících na plyn a elektřinu. Nahrazeno má být tímto způsobem do konce ledna přibližně 20 procent autobusové dopravy v krajském městě.

„Předpokládáme, že se budou mezi nízkoemisními plynovými autobusy objevovat starší naftové vozy do konce ledna. Od února už má dopravní podnik vybraného nového dodavatele plynu a řešíme i možnost externího tankování plynu na jiné čerpací stanici v Jihlavě,“ uvedl šéf DPMJ Radim Rovner.

Zda se situace promítne do zdražení jízdného, by měli jihlavští zastupitelé řešit zřejmě již na svém únorovém zasedání. A to včetně dalších možných dopadů.

„Musíme vše nejprve zanalyzovat. Je to mimořádná situace, se kterou nikdo nepočítal. Variant, jak řešit ztrátu DPMJ, je více. Nechtěli bychom zbytečně zdražovat jízdné, pokud nebudeme donuceni,“ dodal Vymazal.

Zkrachovalá společnost Lumius byla v minulosti vybrána na základě standardního výběrového řízení. „V rámci něj bohužel nelze dost dobře jako kritérium stanovit solidnost dodavatele. Obvykle se soutěží jen o nejlepší cenu,“ vysvětlil energetik města Jakub Schebesta.

Jak poznamenal, společnost Lumius byla v době konání výběrového řízení osvědčeným dodavatelem a nedala se tou dobou dost dobře předpokládat rizika. Navíc byla podle Schebesty spolehlivým dodavatelem elektrické energie v letech 2020 a 2021 nejen pro Dopravní podnik.

Další městské organizace jsou v bezpečí

Jak uvedl mluvčí radnice Radovan Daněk, samotný magistrát a jeho příspěvkové organizace zatím nejsou bezprostředně ohrožené krachem dodavatele energií. Letos je pro dodávky elektřiny a plynu vybraná společnost Pražská plynárenská. V tomto případě by nemělo podle Schebesty dojít k potížím s dodávkami energií, protože ceny této společnosti odpovídají aktuální situaci na trzích.

Většina ostatních obchodních společností města pořizuje energie vlastními výběrovými řízeními a smlouvami nezávisle na městě.

„Je těžké v současné době předjímat, jestli dojde ke krachu dalších dodavatelů. Máme teď každopádně větší zkušenost s tím, jak v takové situaci případně postupovat. Rychlá změna dodavatele během několika málo dní byla ale pro všechny zúčastněné velmi náročná,“ dodal energetik Schebesta.