Nový blok se začne stavět za osm let, slíbil v Dukovanech ministr Havlíček

V jaderné elektrárně, která se čtyřmi bloky s celkovým výkonem 2 040 megawattů pokrývá asi pětinu spotřeby elektřiny v Česku, se zajímal také o bezpečnost pro případ živelních pohrom.



„Dukovany jsou perfektně připraveny na to, kdyby nedejbože byla nějaká větší přírodní katastrofa,“ sdělil novinářům vicepremiér Karel Havlíček.



Tornádo, které před několika týdny postihlo Břeclavsko a Hodonínsko, podle něj zavdává otázky, jestli je všechno připraveno.

Jaderné elektrárny v Evropě byly důkladně prověřeny už po tragédii v Japonsku, když před deseti roky elektrárnu ve Fukušimě zasáhla ničivá vlna tsunami způsobená mimořádně silným zemětřesením. Šlo o největší jadernou havárii od Černobylu (1986).

Nové věže odolají orkánu i zemětřesení

„Naše elektrárny jsou vybaveny velmi dobře proti všem vlivům založeným na živelních pohromách. To už bylo mimo jiné otestováno po Fukušimě, právě tehdy se musela udělat revize všech opatření ve všech evropských jaderných elektrárnách,“ uvedl Havlíček v blízkosti chladicích věží, vedle kterých před časem vyrostly i nové chladicí ventilátorové věže.

Ty fungují už pět let, jsou sedmkrát nižší než dominantní chladicí věže a dimenzované jsou na to, aby odolaly extrémním teplotám, větru o rychlosti až 250 km/h nebo zemětřesení o síle 5,5 stupně.

„Hlavní investiční požadavek byl dobudovat ventilátory, které by byly schopny nahradit chladicí věže, pokud by byly poškozeny. Stálo to přibližně jednu miliardu korun,“ shrnul ministr.

„Všechny ostatní požadavky, které byly výsledkem auditu, byly výrazně menšího rozsahu, šlo například o dovybavení hasicí nebo komunikační techniky,“ vyjmenoval.

Obce jsou z průtahů při tendru nervózní

V souvislosti s Dukovany se v posledních měsících skloňuje dostavba jaderné elektrárny a vypsání obřího tendru. A v nedalekých Hrotovicích se sešli zástupci členských obcí na mimořádné valné hromadě sdružení Energoregion 2020.

Na 130 sdružených obcí z Brněnska, Třebíčska a Znojemska chce, aby vláda plnila termíny v přípravě nového jaderného bloku Dukovan. Předseda sdružení Energoregion a starosta Náměště nad Oslavou Vladimír Měrka po jednání řekl, že pro region je výměna starého zařízení elektrárny za nové důležitá kvůli bezpečnosti i možným sociálním a ekonomickým dopadům.

Ministr Havlíček uvedl, že stále platí termíny vytyčené v červenci 2019. „Toto jede stále přesně podle harmonogramu. To, že rozdělíme tendr na dvě části, v tom nesehrává žádnou roli,“ pravil.

Dodavatel bloku podle něj má být vybrán v příštím roce a další zhruba rok je čas na podepsání smlouvy.



„To znamená, že není ohroženo ani datum podpisu s dodavatelem, ani datum, teď to zjednoduším, kopnutí do země, což je rok 2029,“ sdělil ministr. Se spuštěním nového bloku do provozu se podle něj stále počítá v roce 2036.

S takovým průběhem výstavby by podle Měrky byly obce sdružené v Energoregionu spokojené. „Ale my jsme v minulosti zaznamenávali ty průtahy, které byly způsobovány jakýmikoliv vlivy, a z toho jsme nervózní,“ pověděl.

Bezpečnostní prověření zájemců do listopadu

Tendr na dodavatele pátého bloku měl začít loni. Podle Havlíčka už byl v podstatě zahájený bezpečnostním posuzováním případných zájemců, které by mělo skončit v listopadu.

Letos v dubnu vláda oznámila, že Česko v reakci na informace o podílu ruské tajné služby na explozích v muničním areálu ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 nepřizve do tendru na dostavbu Dukovan ruskou společnost Rosatom.

Ministři schválili usnesení, že bezpečnostní dotazník stát pošle pouze možným dodavatelům z Francie, Jižní Koreje a Spojených států, tedy firmám EDF, KHNP a Westinghouse. Už dříve byla vyřazená čínská firma CGN.

Cenu zakázky bude podle Havlíčka možné stanovit až na základě nabídek. Mluví se o 162 až 400 miliardách korun.