Střechy Přibyslavi pokryje fotovoltaika, město zvažuje osadit i skládku

Do budování fotovoltaických elektráren se v těchto dnech pouští Přibyslav. V režii města by měly vzniknout tři. Součástí projektu budou i menší bateriová úložiště. Pořízením panelů se chce město stát více soběstačné v nakládání s energiemi, přispět k ochraně přírody i ušetřit.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Magistrát města Brna

Menší elektrárny by se už během následujících týdnů měly objevit na střechách městského úřadu, základní školy a kulturního domu. V součtu se bude jednat o investici za zhruba pět milionů korun.

„Naším záměrem je instalovat fotovoltaiku jen tam, kde ji také dokážeme zužitkovat. Což by se u těchto budov mělo podařit, mají poměrně konstantní odběr. Plus v letní sezoně budeme solární energii využívat při provozu sousedního koupaliště na chod technologií a čerpadel,“ uvedl starosta Martin Kamarád.

Města sází na slunce i na Vysočině, koupí panely na střechy svých budov

Na pořízení a instalaci elektráren dostalo město padesátiprocentní dotaci. „Pokud by se udržely současné ceny elektřiny, investice by se nám vrátila za sedm let,“ spočetl Kamarád.

O nové fotovoltaické elektrárně vedení čtyřtisícového města přemýšlí i v další lokalitě. Solární panely by jednou mohly překrýt skládku komunálního odpadu v místní části Ronov nad Sázavou. O možnostech a případném řešení jedná se společností ČEZ.

„Byla by to vhodná lokalita. Ale až po skončení skládkování a rekultivaci, fotovoltaická elektrárna není s provozem skládky příliš kompatibilní,“ dodal starosta. Ukládání odpadu na skládky by mělo v Česku skončit po roce 2030.

