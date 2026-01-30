Modernizace strojoven, údržba parogenerátorů i AI. Dukovany stojí miliardy

Jaderná elektrárna Dukovany letos provede modernizace a investice do zvýšení bezpečnosti a efektivity provozu za 4,4 miliardy korun. Cílem je, aby elektrárna mohla být v provozu 60 a více let. Sdělil to mluvčí mluvčí elektrárny Jiří Bezděk při čtvrteční prohlídce reaktorového sálu, strojovny a meziskladu použitého jaderného paliva.

„Během odstávky 1. bloku provádíme údržbu a modernizaci na části primárního okruhu, pro kterou bylo nutné snížit hladinu v reaktoru. To jde jedině, když je z něj vyvezené palivo. V tom byla nynější odstávka výjimečná, dělá se to jednou za osm let,“ řekl Bezděk. Blok bude opět spuštěn asi v polovině února.

Součástí odstávky je čištění jednoho z parogenerátorů. „Na toto čištění se podařilo vyvinout unikátní technologii, díky které se nám ročně podaří z generátoru odstranit několik set kilogramů minerálních usazenin a tím udržet jeho stav a prodloužit životnost,“ podotkl Bezděk.

Otevřený vstup do zařízení reaktoru je během údržby opatřen igelitovými povlaky a dočasným lešením. To musí před koncem odstávky technici díl po dílu z prostoru kompletně odstranit.
Specialisté pracují na údržbě a modernizacích ve strojovnách pod podlahou reaktorového sálu elektrárny, kde je nyní odstaven první blok.
Pracuje se také v boxu cirkulačních čerpadel s nesčetnými uzavíracími armaturami.
Specialisté pracují na údržbě a modernizacích ve strojovnách pod podlahou reaktorového sálu elektrárny, kde je nyní odstaven první blok.
32 fotografií

V hale strojovny 1. a 2. bloku ve čtvrtek technici kompletovali parní turbíny a prováděli takzvaný olejový proplach, kterým se kompletace zakončuje. Pracovali také v boxu hlavních cirkulačních čerpadel s uzavíracími armaturami.

Parogenerátory - podle energetiků srdce elektrárny - se nacházejí v hermetickém boxu, kde jsou uloženy v prstenci. „Tento prostor lze navštívit jen za odstávky reaktoru,“ poznamenal Bezděk.

Parogenerátory jsou válce o délce 12 metrů a třímetrové šířce. V každém je 5 a půl tisíce trubiček, které přenášejí teplo mezi primárním a sekundárním okruhem.

Cílem je prodloužit životnost a zvýšit výkon

Letos startující modernizace strojoven se bude týkat turbín, čerpadel a dalších zařízení v závislosti na odstávkách bloků. Elektrárna také zavádí nové údržbové, diagnostické a kontrolní technologie.

„Naplno chceme využít nové metody svařování, protikorozní ochrany zařízení, ale také drony a prvky umělé inteligence. Zároveň budeme dál systematicky digitalizovat ty činnosti, kde to dává smysl,“ vyjádřil se Bohdan Zronek, ředitel divize Jaderná energetika ČEZ.

Vrty hluboké až 150 metrů. Průzkum pro dostavbu Dukovan pokračuje i ve větru a mrazu

Impulzem pro nastartování projektu byl blížící se konec životnosti dílů rotorů turbogenerátorů a přípravy pro vyvedení tepla do horkovodu do Brna. Experti se budou věnovat i generátorům, separátorům páry, kondenzátorům či zařízením, která z elektrárny vyvádí elektrický výkon.

„Modernizace strojoven by mohla přinést nárůst elektrického výkonu bloku až o vyšší jednotky megawatt,“ informoval ředitel elektrárny Roman Havlín.

Reaktory umí využít jen čtyři procenta paliva

V elektrárně nyní pracuje 1 780 zaměstnanců o průměrném věku asi 42 let. „Necelá polovina z nich má vysokoškolské vzdělání,“ konstatoval Bezděk.

První blok elektrárny Dukovany byl spuštěn v roce 1985, poslední čtvrtý blok o dva roky později. Aktuální výkon každého bloku po jeho zvýšení je 512 megawatt.

ČEZ dá letos do modernizace elektrárny v Dukovanech čtyři a půl miliardy

Mezisklad jaderného paliva v Dukovanech obsahuje všechno použité palivo ve zdejší elektrárně od jejího spuštění. „Je to dnes nějakých 125 kontejnerů a v každém je 84 palivových kazet. Zbývá tam místa až na pětadvacet let dalšího provozu, kapacita je tedy dostatečná,“ pověděl Bezděk.

Dukovanské reaktory umějí využít z paliva pouze čtyři procenta energie, zbytek v něm zůstává pro možné využití v budoucnosti.

