ČEZ dá letos do modernizace elektrárny v Dukovanech čtyři a půl miliardy

Autor:
  15:14
V Jaderné elektrárně Dukovany letos společnost ČEZ investuje do obnovy a modernizace zařízení 4,4 miliardy korun, o 200 milionů víc než loni. V plánu má několik investičních akcí. Čtyři dukovanské bloky chce provozovat celkem nejméně 60 let. První z nich je v současnosti plánovaně odstavený, zbývající tři bloky jsou v provozu.
Zleva ředitel Jaderné elektrárny Dukovany Roman Havlín a ředitel divize jaderná...

Zleva ředitel Jaderné elektrárny Dukovany Roman Havlín a ředitel divize jaderná energetika společnosti ČEZ Bohdan Zronek během novoročního tiskového briefingu v Jaderné elektrárně Dukovany. (13. ledna 2026) | foto: ČTK

Zleva tiskový mluvčí JE Dukovany Jiří Bezděk, ředitel Jaderné elektrárny...
Jaderná elektrárna Dukovany
Jaderná elektrárna Dukovany
Jaderná elektrárna Dukovany
14 fotografií

„Šedesát let je jednoznačný cíl, na který dneska plánujeme všechny investice a obnovu zařízení,“ řekl Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika, k provozu nynějších bloků Dukovan.

ČEZ zvažuje i to, zda by je mělo smysl provozovat ještě déle. „Víme, že ve světě už je řada elektráren, které mají licenci na 80 let, zejména ve Spojených státech,“ uvedl Zronek. Na konečné rozhodnutí má podle něj společnost ještě několik let čas.

Energetici budou letos v Dukovanech pracovat na několika investičních akcích. „Cíl pro rok 2026 je stejný jako každý rok, musíme mít bezpečný a spolehlivý provoz,“ řekl ředitel elektrárny Roman Havlín.

Elektrárna bude také připravovat projekt modernizace strojoven. Ředitel řekl, že zatím byla jejich zařízení obnovovaná v podstatě separátně. „Teď se na to chceme podívat jako na jeden velký celek,“ uvedl.

Zleva ředitel Jaderné elektrárny Dukovany Roman Havlín a ředitel divize jaderná energetika společnosti ČEZ Bohdan Zronek během novoročního tiskového briefingu v Jaderné elektrárně Dukovany. (13. ledna 2026)
Zleva tiskový mluvčí JE Dukovany Jiří Bezděk, ředitel Jaderné elektrárny Dukovany Roman Havlín a ředitel divize jaderná energetika společnosti ČEZ Bohdan Zronek během novoročního tiskového briefingu v Jaderné elektrárně Dukovany. (13. ledna 2026)
Jaderná elektrárna Dukovany
Jaderná elektrárna Dukovany
14 fotografií

Podle předpokladu by se díky tomu mohl o něco zvýšit elektrický výkon bloků. „Ten potenciál je v řádu jednotek až desítek megawatt na každý blok,“ řekl. Analýzy k tomuto projektu by měly být hotové na konci letoška. „Uvidíme, které z těchto akcí budou realizovatelné, samozřejmě, musí se to ekonomicky vrátit,“ podotkl Havlín.

Zprovoznění výcvikového centra

Česko má šest jaderných bloků ve dvou elektrárnách, v součtu loni vyrobily 32,066 terawatthodiny (TWh) elektřiny. ČEZ do obou elektráren ročně investuje dohromady okolo sedmi miliard korun.

Dukovanské bloky byly uváděné do provozu v letech 1985 až 1987. Minulý rok dodaly do přenosové sítě 14,68 TWh elektrického proudu, v tomto roce očekává elektrárna podobnou výrobu. Kromě odstávek jednotlivých bloků spojených s obměnou paliva a servisem zařízení je v letošním plánu i souběh odstávek dvou bloků. Děje se to vždy zhruba po osmi letech kvůli kontrole zařízení, která jsou pro oba bloky společná.

Výroba elektřiny z jádra překonala rekordy, letos se musí měnit palivo, uvádí ČEZ

Loni elektrárna zprovoznila výcvikové centrum zaměřené na bezpečnost práce například ve výškách, uzavřených prostorách, při stavbě lešení či manipulaci s těžkými břemeny.

V areálu dukovanské elektrárny pracuje 1780 lidí, přímo v elektrárně jich je zaměstnáno 966. Vloni nastoupilo 210 lidí, podobný počet přijme ČEZ i letos. „Je to samozřejmě hodně záměna za odcházející. Připravujeme se i na spolupráci s EDU II,“ řekl Havlín.

Společnost EDU II je investorem projektu nového jaderného zdroje Dukovan. Dva bloky tam bude stavět korejská firma KHNP, první by mohl být hotový v roce 2036. Geologický průzkum pro nové bloky začal loni v srpnu.

20. listopadu 2025
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nehody na Vysočině uzavřely D1 v obou směrech, záchranáři ošetřili šest zraněných

Nehoda na D1 poblíž exitu Lhotka, po níž musela být dálnice uzavřena. Při...

Vážné dopravní nehody v pondělí ráno na více než dvě hodiny uzavřely dálnici D1 na Vysočině. Neprůjezdný byl směr na Brno u exitu Lhotka na 153. kilometru, kde se srazilo šest aut. O pár desítek...

Originální novoroční přání. Zmrzlé PF na ledě rybníka slepil umělec sněhem a vodou

Dočasnost a pomíjivost je znakem landartu, v jehož duchu tvoří svá díla...

Originální novoroční přání vytvořil umělec Stanislav Koudelka v Žirovnici na Pelhřimovsku. Na zamrzlé hladině Hutního rybníka udělal z tyček ledu nápis PF 26 a roubenou chaloupku na „muřích“ nohách.

Nejznámější český vetešník. Na zámku vytvořil neobyčejné království starých věcí

Premium
Pavel Kuře přišel na zámek v Martinicích před osmnácti lety. Podařilo se mu jej...

Zámek v Martinicích je zvláštním světem. Je rájem hledačů vzpomínek. Nebo „klumprtů“ na chalupu. Stavení u Želivské přehrady na pomezí Vysočiny a středních Čech vlastní sběratel všeho možného Pavel...

Tam, kde trénovala Sáblíková. Ve Žďáře po letech udělali ledový ovál, lidé jsou nadšení

Ledový ovál ve Žďáře nad Sázavou vytvořili po dlouhých osmi letech. Denně ho...

Mrazivé počasí posledních dní umožnilo ve Žďáře nad Sázavou po mnoha letech opět připravit ledový ovál. Na této rychlobruslařské trati v minulosti trénovala i trojnásobná olympijská vítězka Martina...

V Havlíčkově Brodě vykolejila cisterna s naftou. Škoda přesáhla 30 milionů

Na železniční stanici Havlíčkův Brod probíhá snaha o vrácení vykolejené...

V Havlíčkově Brodě ve čtvrtek brzo ráno vykolejil cisternový vagon, což způsobilo škodu 32,5 milionu korun. Poškození na trati bylo vyčíslené na 30 milionů korun a na vlaku za 2,5 milionu, řekl...

ČEZ dá letos do modernizace elektrárny v Dukovanech čtyři a půl miliardy

Zleva ředitel Jaderné elektrárny Dukovany Roman Havlín a ředitel divize jaderná...

V Jaderné elektrárně Dukovany letos společnost ČEZ investuje do obnovy a modernizace zařízení 4,4 miliardy korun, o 200 milionů víc než loni. V plánu má několik investičních akcí. Čtyři dukovanské...

13. ledna 2026  15:14

Senior na ulici zastřelil po hádce synovce. U soudu se přiznal, vzápětí zkolaboval

V Třešti na Jihlavsku muž zastřelil svého příbuzného. (12. února 2025)

Kolapsem obžalovaného a zásahem záchranářů skončilo první soudní jednání v případu vraždy, jež se stala loni v únoru v Třešti na Jihlavsku. Muž tehdy podle obžaloby úmyslně založil požár domu a poté...

13. ledna 2026  13:35

Zinscenované vraždy jako nástroj vydírání. Jihlavský gang stojí před soudem

Obžalovaný Jan Mach (vpravo) u Krajského soudu v Brně, který začal projednávat...

Krajský soud v Brně se začal zabývat případem jihlavského gangu. Šest lidí a jednu firmu žalobkyně viní z vydírání a z podvodů s cílem získat peníze. Dotyční podle obžaloby také zinscenovali vraždy,...

13. ledna 2026  12:18

RegioJet veze do Jihlavy novinku, od prosince ji přímými linkami spojí s Prahou

Pro linku R9 (známou jako rychlík Vysočina) aktuálně polský výrobce PESA vyrábí...

Novinku, která zpříjemní cestujícím z Vysočiny železniční spojení s Prahou, chystá od prosince 2026 soukromý dopravce RegioJet. Jihlavu s metropolí spojí pravidelné přímé linky bez nutnosti přestupu...

13. ledna 2026  8:48

Azyl s vojenským režimem. V Jihlavě váleční veteráni pomáhají lidem z ulice

Nadpraporčík Radek Nesvadba se kromě lidí bez domova stará na Vysočině i o...

V mrazivých měsících se otázka přežití lidí bez domova stává prioritou pro sociální služby. V Jihlavě, v lokalitě známé jako Havaj, funguje zařízení, které nabízí víc než jen střechu nad hlavou....

12. ledna 2026  15:46

Stát v aukci nabízel parkány zámku v Brtnici. Za miliony je nikdo nechtěl

Stát těsně před koncem roku nabízel v aukci k prodeji hradební parkány zámku...

Cenu 3,7 milionu korun si stanovil stát pro aukční prodej neobvyklé nemovitosti. U zámku v Brtnici na Jihlavsku prodával částí historického obranného systému. V elektronické aukci nabízel hradební...

12. ledna 2026  11:58

Nehody na Vysočině uzavřely D1 v obou směrech, záchranáři ošetřili šest zraněných

Nehoda na D1 poblíž exitu Lhotka, po níž musela být dálnice uzavřena. Při...

Vážné dopravní nehody v pondělí ráno na více než dvě hodiny uzavřely dálnici D1 na Vysočině. Neprůjezdný byl směr na Brno u exitu Lhotka na 153. kilometru, kde se srazilo šest aut. O pár desítek...

12. ledna 2026  9:16,  aktualizováno  10:40

Jihlava se chystá na velké kácení, odstraní stovky suchých a nebezpečných stromů

Kácení a prořezávání stromů v Podzámecké zahradě v Kroměříži.

Město Jihlava se v letošním roce během období vegetačního klidu chystá na rozsáhlé kácení stromů a dřevin. Opatření se týká suchých, odumírajících nebo výrazně poškozených jedinců, kteří by mohli...

12. ledna 2026  8:34

Vedoucí Slavia doma neuspěla s hokejovým Zlínem, padla i druhá Jihlava

Hokejisté Zlína prohráli zůstali po sobotní porážce 0:1 od Kolína na dně Maxa...

Vedoucí Slavia v první hokejové lize po dramatické koncovce podlehla doma Zlínu 3:5. Na vlastním ledě překvapivě prohrála také druhá Jihlava, která utrpěla porážku 2:4 s poslední Porubou. Počtvrté za...

11. ledna 2026  21:28

Nejznámější český vetešník. Na zámku vytvořil neobyčejné království starých věcí

Premium
Pavel Kuře přišel na zámek v Martinicích před osmnácti lety. Podařilo se mu jej...

Zámek v Martinicích je zvláštním světem. Je rájem hledačů vzpomínek. Nebo „klumprtů“ na chalupu. Stavení u Želivské přehrady na pomezí Vysočiny a středních Čech vlastní sběratel všeho možného Pavel...

11. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Slavia po obratu zvítězila nad Táborem, roli favorita potvrdila i Jihlava

Jihlavský Richard Cachnín (vlevo) a David Sýkora z Kolína

Nováček první hokejové ligy Tábor potrápil lídra soutěže Slavii, Pražané však doma v Edenu dotáhli dvougólové manko a zvítězili 4:3. Rozhodl ve třetí třetině v přesilové hře Martin Šťovíček. Vedení...

10. ledna 2026  20:37

Napečeno od Janči. Z kanceláře zběhla do světa domácího pečiva, dortů a dezertů

Ač Jana Blahová vystudovala zemědělský obor, v němž pak i pracovala, nakonec...

Méně cukru = více chuti. Té skutečné, autentické, bez chemie a zbytečných přísad. Takové heslo razí Jana Blahová ze Žďáru nad Sázavou. Před časem opustila kancelářskou práci, která ji už...

10. ledna 2026  10:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.