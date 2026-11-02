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Rozšířené Dukovany přijmou stovky lidí, první smlouvy už jsou podepsané

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  16:28
Jaderné maturity jsou třídenním programem cílícím na středoškoláky. Ti se...

Jaderné maturity jsou třídenním programem cílícím na středoškoláky. Ti se seznámí s provozem elektrárny a čeká je i řada přednášek. Letní univerzitou pak prošly stovky vysokoškoláků. Dvě třetiny absolventů v Dukovanech pracují nebo zastávají odborné pozice jinde. | foto: ČEZ

Jaderné maturity jsou třídenním programem cílícím na středoškoláky. Ti se...
První administrativní budova vedení a přípravných týmů nové elektrárny už byla...
Dan Polanský ze společnosti Elektrárna Dukovany II při představení nové...
První administrativní budova vedení a přípravných týmů nové elektrárny už byla...
20 fotografií
Již nyní, v přípravné fázi výstavby dvou nových jaderných bloků elektrárny Dukovany, pracují na projektu bezmála tři stovky zaměstnanců. Odborníci napříč profesemi a zaměřením mají ale dál přibývat. V nadcházejících letech chce společnost Elektrárna Dukovany II nabírat každý rok desítky nových lidí.

„V horizontu dalších deseti let plánujeme nárůst v počtu zaměstnanců na přibližně patnáct set. Zhruba polovinu má tvořit provozní personál, který se bude věnovat například řízení provozu a péči o zařízení, a polovinu pak centrální útvary, které řeší mimo jiné bezpečnost nebo řízení kvality,“ shrnula mluvčí Elektrárny Dukovany II (EDU II) Alice Horáková s tím, že společnost míní poptávat jak vysokoškoláky, tak pracovníky se středoškolským vzděláním.

I když se elektrárna začne stavět až za tři roky, už letos jsme například podepsali smlouvy o budoucím zaměstnání s prvními osmi operátory.

Alice Horákovámluvčí Elektrárny Dukovany II

V případě maturantů se bude prioritně jednat o absolventy elektrotechnických a strojních oborů nebo specialisty měření a regulace. Uplatnění v rozrůstající se elektrárně naleznou rovněž strojní i elektrotechničtí inženýři a samozřejmě také přímo jaderní odborníci - na reaktorovou fyziku, licencování, analýzy či jadernou bezpečnost.

Na budování nových bloků i jejich další fungování je však navázána ještě řada dalších souvisejících profesí, například ze stavebního oboru nebo zabývající se informačními technologiemi a kyberbezpečností.

Bude potřeba i několikaletý zácvik

A jelikož u některých odborných provozních pozic činí doba přípravy a zácviku i několik let, společnost se náboru těchto zaměstnanců věnuje v dostatečném předstihu. „I když se elektrárna začne stavět až za tři roky, už letos jsme například podepsali smlouvy o budoucím zaměstnání s prvními osmi operátory,“ sdělila k tomu Horáková.

Nová pracovní místa navíc vzniknou v souvislosti s rozrůstáním Dukovan rovněž v jiných, netechnických odvětvích. „Budeme poptávat i zaměstnance z oborů ekonomie a finance, právo, nákup, logistika, personalistika a vzdělávání, bezpečnost práce a požární ochrana, fyzická ochrana, kvalita a podobně,“ vyjmenovala mluvčí EDU II.

Jaderné maturity jsou třídenním programem cílícím na středoškoláky. Ti se seznámí s provozem elektrárny a čeká je i řada přednášek. Letní univerzitou pak prošly stovky vysokoškoláků. Dvě třetiny absolventů v Dukovanech pracují nebo zastávají odborné pozice jinde.
Jaderné maturity jsou třídenním programem cílícím na středoškoláky. Ti se seznámí s provozem elektrárny a čeká je i řada přednášek. Letní univerzitou pak prošly stovky vysokoškoláků. Dvě třetiny absolventů v Dukovanech pracují nebo zastávají odborné pozice jinde.
První administrativní budova vedení a přípravných týmů nové elektrárny už byla zkolaudována a slavnostně otevřena. Hned vedle ní je parkoviště. (27. října 2026)
Dan Polanský ze společnosti Elektrárna Dukovany II při představení nové administrativní budovy vedle JE Dukovany. (26. října 2026)
20 fotografií

K zajištění dostatku specialistů do dalších let mají pomoci kromě jiného nejrůznější náborové a propagační aktivity – od exkurzí, účasti na veletrzích a konferencích až po vzdělávací akce pro studenty. V těchto aktivitách EDU II úzce spolupracuje se Skupinou ČEZ, která v ní vlastní pětinový podíl.

„Mimo jiné máme nastavenou smluvní spolupráci s 85 středními školami a dvaceti fakultami vysokých škol. Pořádáme pro ně desítky pravidelných akcí, jako jsou například Letní univerzity, stáže, kempy, exkurze, přednášky nebo takzvané Jaderné maturity,“ přiblížila za Jadernou elektrárnu Dukovany její mluvčí Jana Štefánková.

Letní univerzita láká i dívky

Například letošní 18. ročník Letní univerzity zlákal 35 studentů technických vysokých škol z celé republiky, mezi nimiž nechybělo ani pět dívek. Budoucí inženýři a inženýrky se během dvou týdnů seznámili s fungováním jaderné elektrárny skutečně do detailu. Navštívili její jednotlivé provozy, sklad použitého jaderného paliva, reaktorový sál, simulátor blokové dozorny i další pracoviště. Součástí programu byly také přednášky a besedy s odborníky.

Kolik lidí pracuje v Elektrárně Dukovany

  • Celkový počet za Skupinu ČEZ v Jaderné elektrárně Dukovany je 1 725 lidí (ke 20. říjnu 2026), množství dalších pracovníků pak patří mezi zaměstnance externích dodavatelů.
  • Vznik nových jaderných zdrojů, s jejichž budováním by se mělo začít v roce 2029, si v Elektrárně Dukovany II (EDU II) vyžádá přibližně 1 500 nových pracovních míst.
  • Aktuálně je v EDU II zaměstnáno 289 lidí, kteří působí napříč republikou. Kromě samotných Dukovan také v Praze, Brně, Plzni a v Temelíně. 95 % z nich má vysokoškolské vzdělání, 27 % tvoří ženy.

„Možnost dostat se přímo do provozu elektrárny a diskutovat s lidmi, kteří jednotlivé technologie navrhují, udržují a řídí, byla velmi cenná zkušenost. Letní univerzita mi pomohla lépe si představit, jak může vypadat moje budoucí profesní dráha v energetice,“ uvedl účastník letošního ročníku Ondřej Kopecký z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně.

Letní univerzita patří mezi nejúspěšnější vzdělávací programy Skupiny ČEZ. „Za 18 let jí prošly stovky vysokoškoláků. Přibližně dvě třetiny absolventů dnes pracují v Jaderné elektrárně Dukovany nebo na dalších odborných pozicích v rámci Skupiny ČEZ,“ uvedl za dukovanskou elektrárnu mluvčí Radek Doležal.

Doplnil, že studentům, již mají o obor zájem, energetici nabízejí už během studia stáže, stipendijní podporu a právě i možnost budoucího pracovního uplatnění.

Nabídka oborů se přizpůsobuje poptávce

Nedávno skončil v Dukovanech také podzimní turnus takzvaných Jaderných maturit cílící na středoškoláky. Třídenního programu plného exkurzí a přednášek se zúčastnilo 32 žáků ze středních škol převážně z Vysočiny, ale třeba i z Ostravy, Zlína či Znojma.

Díky spolupráci se školami se navíc může elektrárna podílet na vzniku unikátních oborů přímo pro potřeby energetiky. „V Třebíči jde o takto koncipovaný maturitní obor Energetika, jehož studenti absolvují praxi přímo v Dukovanech. Letos v listopadu jí projde 50 žáků.

Dukovany II otevřely svou první budovu, je prošpikovaná moderními technologiemi

V Hněvkovicích zase vznikl jako první v Česku obor Svářeč a potrubář v jaderné energetice. Jeho první absolventi už nastoupili do Skupiny ČEZ,“ připomněla Štefánková.

Práce v jaderných elektrárnách je podle ní pro veřejnost zajímavá a lákavá, mimo jiné i díky řadě zaměstnaneckých benefitů, proto s obsazováním pozic nemá společnost potíže. Nemalé náborové plány se daří naplňovat také v případě EDU II.

8. října 2026
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